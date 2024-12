Tatort aus Ludwigshafen: "Der Stelzenmann" - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Am Neujahrstag, dem 1. Januar 2025, wird im Ersten der neue Tatort aus Ludwigshafen ausgestrahlt.

Im Tatort „Der Stelzenmann“ ermitteln die beiden Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern nicht nur in einer Entführung, sondern auch in einem Mordfall.

In Ludwigshafen kommt es durch die Entführung eines Kindes und dem Tod einer Zeugin zu intensiven Ermittlungen. Die Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern stehen vor einer anspruchsvollen Herausforderung. Um das Leben des verschwundenen Kindes zu retten, greifen sie auf Erfahrungen aus einem früheren Fall zurück.

Sie möchten mehr über den neuen Tatort an Neujahr erfahren? Hier in diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos rund Schauspieler, Handlung, Stream in der Mediathek und Kritik von „Der Stelzenmann“.

Tatort am 1.1.25: Handlung von „Der Stelzenmann“

Ein Junge namens Paul wird mitten auf der Straße entführt. Eine Nachbarin, die den Vorfall offenbar beobachtet hat, wird vom Täter getötet bevor sie aussagen kann. Kurz darauf erhalten die Eltern des Kindes eine Lösegeldforderung. Doch die Ermittlerinnen Lena Odenthal und Johanna Stern erkennen schnell, dass es sich dabei lediglich um ein Ablenkungsmanöver handelt.

Die Umstände des Falls wecken Erinnerungen an eine ähnliche Entführung vor neun Jahren. Damals wurde der neunjährige Swen monatelang festgehalten, bevor er schließlich unversehrt freikam. Die Täter oder Täterinnen konnten jedoch nie gefasst werden.

Heute ist Swen ein junger Mann, der äußerlich mit den Ereignissen seiner Kindheit abgeschlossen zu haben scheint. Dennoch steht fest, dass ihn die traumatischen Erlebnisse von damals weiterhin belasten. Die Ermittlerinnen versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, um mögliche Hinweise zu erhalten, die ihnen bei der aktuellen Entführung helfen könnten. Besonders Johanna Stern gelingt es, eine vertrauensvolle Beziehung zu dem psychisch angeschlagenen Mann aufzubauen.

Im Verlauf der Ermittlungen wird deutlich, dass Swen von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Seine Erinnerungen könnten der Schlüssel sein, um den Weg zum Entführer von Paul zu finden.

Swen wurde in seiner Kindheit ebenfalls entführt, vermutlich von derselben Person wie nun der kleine Paul. Kann er den Kommissarinnen bei den Ermittlungen weiterhelfen? Foto: SWR/Benoît Linder

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei „Der Stelzenmann“ einzuschalten?

Iris Alanyali hat „Der Stelzenmann“ bereits gesehen. Laut der web.de-Kritikerin ist der neue „Tatort“ ein fesselnder Psychothriller, der ohne gängige Klischees auskommt. Die Geschichte um die Entführung des neunjährigen Paul überzeuge durch präzise Spannung und glaubwürdige Figuren. Besonders eindringlich sei der Rückblick auf den ähnlichen Fall von vor fast zehn Jahren: Swen, damals selbst Opfer, ringt mit seiner traumatischen Vergangenheit. Schauspieler Samuel Benito liefere als erwachsener Swen eine beeindruckende Darstellung, während die Ermittlerinnen Stück für Stück die Wahrheit ans Licht bringen.

Die Inszenierung glänze mit psychologischer Tiefe, verliere jedoch am Ende etwas an Glaubwürdigkeit durch unrealistische Ermittlungsmethoden. Regisseur Miguel Alexandre halte das Tempo durchgehend hoch, doch gerade die Schlussszene könnte den Zuschauer irritieren. Trotz kleinerer Schwächen sei „Der Stelzenmann“ ein sehenswerter Auftakt ins neue Krimijahr, der Spannung und emotionalen Tiefgang verbindet.

Besetzung beim Tatort an Neujahr: Schauspieler in „Der Stelzenmann“

Um die musikalische Begleitung vom neuen Ludwigshafener Tatort kümmerten sich Tom Bellis und Dave Alex. Die Leitung der Kameraführung wurde von Eva Maschke übernommen. Das Buch von „Der Stelzenmann“ schrieb Harald Göckeritz und Miguel Alexandre übernahm die Regie des neuen Tatorts. Diese Schauspielerinnen und Schauspieler haben die einzelnen Rollen im Tatort „Der Stelzenmann“ übernommen:

Ulrike Folkerts als Lena Odenthal

Lisa Bitter als Johanna Stern

Johannes Scheidweiler als Nico Langenkamp

Davina Chanel Fox als Mara Herrmann

Bernd Hölscher als Kurt Breising

Samuel Benito als Swen

Ulrich Friedrich Brandhoff als Oliver Kelm

Marie Anne Fliegel als Rita Kelm

William Vonnemann als Paul Wagner

Lisa Hofer als Ellen

Jan als Reza Brojerdi

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Im Free-TV wird der Tatort aus Ludwigshafen am Mittwoch, dem 1.1.2025, um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Darüber hinaus läuft „Der Stelzenmann“ am 1.1.2025, um 21.45 bei ONE , als auch am Donnerstag, dem 2.1.2025, um 2.20 Uhr nachts, ebenfalls bei ONE in der Wiederholung.

Zeitgleich zur TV-Ausstrahlung können Sie die Neujahrs-Ausgabe vom Tatort auch im Livestream der ARD-Mediathek sehen. Dort ist „Der Stelzenmann“ bis zu sechs Monate nach der Erstausstrahlung abrufbar. In diesem Zeitraum bleibt der Stream kostenfrei zugänglich.

Die nächsten Sendetermine vom Tatort

Das sind die kommenden Sendetermine von Tatort in der ARD:

5. Januar 2025: „Tatort: Restschuld“

12. Januar 2025: „Tatort: Borowski und das hungrige Herz“

19. Januar 2025: „Die Verblendung“