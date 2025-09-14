Franken-Tatort heute am Sonntag: Lohnt sich „Ich sehe dich“?

Die Tatort-Reihe startet nach der Sommerpause am Sonntag, dem 14. September 2025, um 20.15 Uhr mit einer neuen Folge aus Franken. Unter dem Titel „Ich sehe dich“ untersuchen Kommissar Felix Voss und seine Kollegin Wanda Goldwasser den Fall eines getöteten Fahrradhändlers.

Worum geht es genau in „Ich sehe dich“? Lohnt es sich, die neue Folge anzusehen? Wo wird sie übertragen und welche Schauspieler sind mit dabei? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um Handlung, Übertragung, Kritik und Besetzung für Sie zusammengetragen.

Tatort am 14.9.25: Handlung von „Ich sehe dich“

In der Nähe von Nürnberg ist die Leiche des Fahrradhändlers Andreas Schönfeld gefunden worden. Der damals 37-Jährige galt seit zwei Jahren als vermisst. Nun wurde sein Körper rund zwei Meter tief in einer Flussaue entdeckt. Der Fund wirft zahlreiche Fragen auf und stellt die Ermittler vor ein Rätsel. Schönfeld war in seiner Nachbarschaft bekannt und galt dort als freundlicher Mensch. Abseits dieses Umfelds führte er jedoch ein eher zurückgezogenes Leben. Hinweise auf ein größeres soziales Netzwerk ergaben sich bislang nicht. Die Kriminalpolizei versucht indessen nachzuzeichnen, welche Kontakte und Ereignisse möglicherweise mit seinem Tod in Verbindung stehen.

Die Ermittlungen leitet dieses Mal Hauptkommissar Felix Voss, der in diesem Fall erstmals ohne seine langjährige Kollegin Paula Ringelhahn arbeitet. An seiner Seite ist Kollegin Wanda Goldwasser, die ihn bei den Befragungen und Recherchen unterstützt. Voss selbst ist durch eine Schulterverletzung eingeschränkt und erhält deshalb organisatorische Hilfe von Fred, einem Polizei-Archivar kurz vor dem Ruhestand. Im Laufe der Ermittlungen sprechen Voss und Goldwasser mit Angehörigen und Personen aus dem näheren Umfeld des Opfers. Ein Besuch bei Schönfelds Mutter zeigt die enge Bindung zwischen Mutter und Sohn. Auch die frühere Verlobte des Opfers, die als Vikarin arbeitet, beschreibt ihn als zuverlässigen und geschätzten Menschen. Trotz dieser positiven Aussagen ergeben sich zunächst kaum konkrete Spuren, die auf die Hintergründe der Tat schließen lassen.

Icon vergrößern Ermittlerin Wanda Goldwasser besucht die frühere Verlobte des Opfers im Franken-Tatort „Ich sehe dich“. Foto: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ermittlerin Wanda Goldwasser besucht die frühere Verlobte des Opfers im Franken-Tatort „Ich sehe dich“. Foto: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller

Erst durch die Begegnung mit der blinden Lisa Blum und ihrem Lebensgefährten Stephan Gellert ergeben sich neue Hinweise. Dabei gehen die Ermittler der Frage nach, welche Rolle diese Bekanntschaften im Leben des Opfers gespielt haben und ob sie möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen. Die Arbeit der Polizei konzentriert sich am Ende nicht nur auf die Aufklärung eines Tötungsdelikts, sondern auch auf die Verhinderung weiterer möglicher Folgen einer tragischen Entwicklung.

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei „Ich sehe dich“ einzuschalten?

Unser Tatort-Kritiker Ronald Hinzpeter hat „Ich sehe dich“ bereits gesehen und sich in seiner Tatort-Kolumne ausführlich damit auseinandergesetzt. Er betont, dass die Folge sowohl atmosphärisch als auch visuell auf einen herbstlich-düsteren Ton setze: blasse Farben, halbdunkle Räume und ein ständig verhangener Nürnberger Himmel würden die Stimmung prägen. Diese melancholische Grundierung passe, so Hinzpeter, gut zur Handlung und unterscheide sich angenehm von dem, was mancher Tatort sonst biete.

Kritisch merkt er an, dass mit Kommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) eine prägende Figur verloren geht. Ihre einfühlsame Art habe perfekt zum oft unbeholfenen Felix Voss gepasst. Ronald Hinzpeter lobt auf der anderen Seite besonders Schauspielerin Mavie Hörbiger. Er bezeichnet ihre Darstellung einer blinden Frau als Herzstück der Episode. Die Kamera fahre immer wieder nah an ihr Gesicht heran, um jede Regung einzufangen. Ein Spiel, das aus seiner Sicht mehr erzählt als viele Dialoge. Dass Regisseur Max Färberböck dabei konsequent auf Action verzichtet und stattdessen das Schweigen, die Blicke und die feinen Zwischentöne ins Zentrum gerückt werden, wird von unserem Kritiker ebenfalls als besondere Stärke gewertet. Gerade in dieser Reduktion liege die Spannung des neuen Franken-Tatorts „Ich sehe dich“.

Besetzung beim Tatort am Sonntag: Schauspieler in „Ich sehe dich“

Im neuen Tatort „Ich sehe dich“ steht Kriminalhauptkommissar Felix Voss, gespielt von Fabian Hinrichs, das erste Mal ohne seine Kollegin Paula Ringelhahn, gespielt von Dagmar Manzel, vor der Kamera. Nun geht er nur noch mit Kollegin Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) den einzelnen Spuren nach.

Das sind die Schauspielerinnen und Schauspieler in neuen Franken-Tatort „Ich sehe dich“:

Fabian Hinrichs als Felix Voss

Eli Wasserscheid als Wanda Goldwasser

Stefan Merki als Dr. Kaiser

Lisa Sophie Kusz als Esmeralda Schmuck

Sigi Zimmerschied als Manfred Kramer „Fred“

Mavie Hörbinger als Lisa Blum

Alexander Simon als Stephan Gellert

Marion Reuter als Erika Schönfeld

Benjamin Schaefer als Andreas Schönfeld

Robert Sigl als Zeuge Buck

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Die ARD zeigt am Sonntag, dem 14. September 2025, um 20.15 Uhr eine neue Tatort-Folge. Der Film mit dem Titel „Ich sehe dich“ stammt dieses Mal aus Franken. Neben der Fernsehausstrahlung läuft die Episode parallel im Livestream der ARD. Direkt im Anschluss steht sie in der ARD-Mediathek bereit, wo auch ältere Fälle verfügbar sind.

Wiederholt wird „Ich sehe dich“ am selben Abend um 21.45 Uhr auf One sowie in der Nacht auf Dienstag, dem 16. September, um 0.15 Uhr in der ARD.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen

Nach der Sommerpause präsentiert die ARD im Laufe des Herbstes wieder neue Tatort-Folgen. Das sind die nächsten Sendetermine:

Sonntag, 28.9.25, 20.15 Uhr: Kammerflimmern

Sonntag, 5.10.25, 20.15 Uhr: Dunkelheit

Sonntag, 12.10.25, 20.15 Uhr: Siebenschläfer