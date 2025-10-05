Tatort heute am Sonntag, das erste Mal aus Frankfurt: Lohnt sich "Dunkelheit"?

Seit über fünfzig Jahren gehört der „Tatort“ zu den bekanntesten und erfolgreichsten Krimiformaten im deutschsprachigen Fernsehen. Die Reihe ist ein fester Bestandteil des Sonntagabends in der ARD. Jede Woche wird ein neuer Fall gezeigt, der in einer anderen Stadt spielt. Dabei bringt jedes Team seine eigene Handschrift ein, greift regionale Themen auf und beleuchtet oftmals gesellschaftliche Fragen.

Jetzt gibt es erstmals einen „Tatort“ aus Frankfurt. Der Hessische Rundfunk startet mit dem Film „Dunkelheit“ ein neues Kapitel innerhalb der Reihe. Im Mittelpunkt stehen die Ermittler Maryam Azadi und Hamza Kulina, gespielt von Melika Foroutan und Edin Hasanovic. Das Duo arbeitet in der Abteilung für Altfälle im Frankfurter Polizeipräsidium. Damit konzentriert sich der hr-„Tatort“ auf sogenannte Cold Cases. Dies ist ein Ansatz, der innerhalb der Reihe bisher selten war. Gleich ihr erster Fall führt Azadi und Kulina zu einem besonders verstörenden Leichenfund. Der sich auf einen realen Krimifall bezieht.

Worum geht es morgen im Tatort? Welche Schauspielerinnen und Schauspieler gehören zur Besetzung bei „Dunkelheit“? Wo läuft eine Übertragung und Wiederholung? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um den neuen Frankfurter Tatort am Sonntag gibt es hier.

Tatort heute am 5.10.25: Handlung von „Dunkelheit“

Mit einer Umzugskiste in der Hand betritt Hauptkommissar Hamza Kulina seinen neuen Arbeitsplatz im Keller des Frankfurter Polizeipräsidiums. Dort befindet sich die Abteilung für Altfälle, in der er künftig gemeinsam mit Maryam Azadi arbeiten soll. Azadi leitet die kleine Einheit und ist zunächst zurückhaltend gegenüber ihrem neuen Kollegen.

Kaum hat Kulina seinen Schreibtisch eingerichtet, wird das Team zu einem ersten Einsatz gerufen. Bei der Auflösung einer Wohnung stößt die Tochter des verstorbenen Bewohners auf menschliche Überreste. Die ersten Untersuchungen zeigen, dass es sich um ein altes Tötungsdelikt handelt. Die Spuren deuten auf eine Verbindung zu weiteren ungeklärten Morden hin. Azadi und Kulina folgen den Hinweisen und stoßen auf den Namen eines bekannten Serienmörders, der über Jahre hinweg ein unauffälliges Leben geführt hatte. Als die Funde in die Medien geraten, wächst der Druck auf die Ermittler. Sie müssen die Opfer identifizieren, bevor Gerüchte und öffentliche Spekulationen den Fall gefährden.

Während einer angesetzten Pressekonferenz spitzt sich die Lage zu. In nur wenigen Tagen müssen die Ermittler Akten aus mehreren Jahrzehnten durchsehen und Spuren bis in die 1970er-Jahre verfolgen. Dabei stoßen sie auf ein weiteres Opfer, das zunächst nicht ins Muster passt und den Fall in eine unerwartete Richtung lenkt.

Tatort Kritik: Lohnt es sich heute bei „Dunkelheit“ einzuschalten?

Laut der Kolumne von Sarah Ritschel ist der erste Fall des neuen Frankfurter „Tatort“-Teams ein gelungener Neustart für den Hessischen Rundfunk. Was nach trockener Kellerarbeit klingt, entpuppt sich laut ihr als „beste Idee seit Langem“ und passt perfekt zum aktuellen Trend der Cold-Case-Ermittlungen.

Der Film „Dunkelheit“ beeindruckt durch seine konsequente düstere Atmosphäre und den realistischen Blick auf die Arbeit der neuen Ermittler. Die titelgebende Dunkelheit zieht sich nicht nur durch die Ermittlungen, sondern auch durch das Innenleben der Figuren, was dem Titel Tiefe und Spannung verleiht.

Ritschel lobt zudem das neue Duo als glaubwürdig und erfrischend, anders als ihre Vorgänger Janneke und Brix. Azadi und Kulina sind kein eingespieltes Team, sondern zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die sich erst zusammenraufen müssen – genau das macht den Reiz aus. Insgesamt bewertet sie „Dunkelheit“ als starken, atmosphärischen und dichten Auftakt für das neue Frankfurter „Tatort“-Team.

Besetzung beim Tatort am Sonntag: Schauspieler in „Dunkelheit“

Melika Foroutan und Edin Hasanovic haben im Interview mit der ARD erzählt, dass sie ihre Rollen als neues Frankfurter „Tatort“-Duo selbst mitentwickelt haben. Ihre Figuren Maryam Azadi und Hamza Kulina sind empathische Ermittler mit unterschiedlichen Vergangenheiten, aber einem gemeinsamen Gerechtigkeitssinn. Wichtig war beiden, moderne und gesellschaftlich relevante Themen einzubringen. Die langjährige Zusammenarbeit der Schauspieler sorgt laut ihnen für Vertrauen und Authentizität.

Im Folgenden gibt es eine Übersicht über die Schauspielerinnen und Schauspieler, die unter anderem zum Cast des neuen „Tatorts – Dunkelheit“ gehören:

Melika Foroutan als Maryam Azad

Edin Hasanovic als Hamza Kulina

Judith Enge als Sandra Schatz

.Anna Drexler als Michaela Zeller

Gordana Boban als Emina Kulina

Mieke Schymura als Rechtsmedizinerin Lange

Martin Feifel als Rolf Waslawsk

Andreas Schröders als Andreas Rathkolb

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, zeigt die ARD um 20.15 Uhr den neuen Frankfurter „Tatort“ mit dem Titel „Dunkelheit“. Parallel zur Fernsehausstrahlung wird „Dunkelheit“ im Live-Stream der ARD zu sehen sein. Direkt im Anschluss steht die Folge in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit, wo auch zahlreiche weitere „Tatort“-Episoden aus den verschiedensten Regionen verfügbar sind. Eine Wiederholung zeigt der Sender ONE am selben Abend um 21.45 Uhr.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen

Die aktuellen Sendetermine finden Sie hier:

Sonntag, 12.10.25: „Siebenschläfer“ ( ARD )

Sonntag, 26.10.25: „Letzte Ernte“ ( ARD )

Sonntag, 2.11.25: „Erika Mustermann“ ( ARD )