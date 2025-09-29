Tatort am Sonntag gestern aus Zürich: Lohnt sich „Kammerflimmern“?

Seit vielen Jahren gehört der „Tatort“ fest zum Sonntagabend in der ARD. Pünktlich um 20.15 Uhr erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein neuer Kriminalfall, der jeweils in sich abgeschlossen ist. Das Besondere an der Reihe ist die Vielfalt. Unterschiedliche Teams aus zahlreichen Städten in Deutschland, Österreich so wie aktuell aus der Schweiz ermitteln in den verschiedensten Mordfällen. Sie prägen mit ihren eigenen Geschichten und Stil den Ton der Episode. Ein Beispiel dafür ist der „Tatort“ am Sonntag, dem 28. September 2025. In der Schweizer Folge „Kammerflimmern“ stehen plötzliche Todesfälle durch manipulierte Defibrillatoren im Mittelpunkt. Dadurch hat die Reihe über Jahrzehnte hinweg ihren Platz im deutschen Fernsehen behauptet und bleibt zugleich im Gespräch.

„Tatort“ gestern am 28.9.25: Handlung von „Kammerflimmern“

An einem Sonntagmorgen sterben in Zürich und der Region fast gleichzeitig mehrere Menschen nach plötzlichem Herzstillstand. Auslöser sind fehlerhafte Stromstöße implantierter Defibrillatoren. Die Geräte stammen von einem Medizintechnikunternehmen, welches Ziel eines Cyberangriffs wurde. Die Täter verlangen ein Lösegeld in dreistelliger Millionenhöhe und versprechen im Gegenzug den digitalen Schlüssel, mit dem die Systeme des Unternehmens wiederhergestellt werden können.

Für die Ermittler Isabelle Grandjean und Tessa Ott beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Immer neue Todesfälle werden gemeldet. Firmenchef Lauber weist jede Verantwortung zurück und betont, seine Produkte seien sicher. Sein Bruder Simon, zuständig für die Technik, sucht fieberhaft nach der Schwachstelle.

Staatsanwältin Wegenast verlangt eine Nachrichtensperre, um Panik und einen Ansturm auf Kliniken zu verhindern. Doch die Journalistin Bianchi ist bereits an der Geschichte dran. Während Grandjean versucht, in den Unterlagen des Unternehmens Spuren nach den Tätern zu finden, denkt Ott an ihre Mutter Madeleine, denn auch sie lebt mit einem Defibrillator.

„Tatort“-Kritik: Lohnte es sich, bei „Kammerflimmern“ einzuschalten?

Laut der Kolumne von Daniel Wirsching scheiterte der Tatort „Kammerflimmern“ primär an seinen formelhaften Dialogen und der blutleeren Handlung. Trotz Splitscreens, hektischer Bildsprache und eingeblendeter Handlungsorte entstand keine Spannung. Die Aufgabenteilung zwischen den Kommissarinnen wirkten klischeehaft. Tessa Ott hetzt durch grelle Szenewelten, Isabelle Grandjean bleibt weitgehend im Büro. Selbst die Enthüllung, dass Otts Mutter betroffen ist, berührt nicht. Am Ende gibt es 56 Tote, doch kein einziges Opfer bekommt ein Gesicht – die Dramatik blieb abstrakt.

Besetzung beim „Tatort“ am Sonntag: Schauspieler in „Kammerflimmern“

Die Ermittler im „Tatort“ unterscheiden sich je nach Stadt in Charakter und Arbeitsweise und sorgen so für Abwechslung. In der Schweizer Ausgabe aus Zürich gehören klassisch Carol Schulter als Tessa Ott und Anna Pieri Zuercher als Isabelle Grandjean zum Cast. Die beiden sind mittlerweile seit dem Zürcher Fall im Herbst 2020 dabei.

Eine genaue Übersicht der Schauspielerinnen und Schauspieler der „Tatort“ Folge von morgen finden Sie hier:

Carol Schuler als Tessa Ott

Anna Pieri Zuercher als Isabelle Grandjean

Aaron Arens als Noah Löwenherz

Rachel Braunschweig als Anita Wegenast

Martin Vischer als Simon Berger

Elias Arens als Kilian Berger

Annina Walt als Paula Bianchi

Sven Schelker als Albin Fischer

Anne Haug als Jill Rochat

Oscar Bingisser als Gustav Ott

Beren Tuna als Dr. Esme Sahin

Babett Arens als Madeleine Ott

Nadège Meta Kanku als Billie Zogg

Nader Ben-Abdallah als Kripobeamter

Sofia Borsani als Redaktorin Tilla

Peter Niklaus Steiner als ICD-Träger Ralf

Katia Franco Hofacker als Sandra

„Tatort“: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Am Sonntagabend, dem 28. September 2025, lief in der ARD zur gewohnten Sendezeit um 20.15 Uhr eine Schweizer Ausgabe vom „Tatort“ mit dem Titel „Kammerflimmern“. Wer die Ausstrahlung im Fernsehen verpasst hat, kann die Folge parallel im Livestream verfolgen. Zudem ist die Episode wie gewohnt auch nachträglich in der ARD-Mediathek verfügbar, wo zahlreiche weitere Folgen der Reihe abrufbar sind.

