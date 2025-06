Heute Tatort am Sonntag aus Bremen: Lohnt sich „Angst im Dunkeln“

Der „Tatort“ gehört seit Jahren zum festen Programm am Sonntagabend in der ARD. Immer um 20.15 Uhr erwartet die Zuschauer ein neuer, in sich abgeschlossener Kriminalfall. Dank wechselnder Ermittlerteams aus Städten wie Köln, München oder Wien bietet die Reihe große Vielfalt. Das Team aus Bremen besteht aktuell aus Liv Moormann und Linda Selb. Dabei stehen nicht nur Mordermittlungen, sondern auch oft gesellschaftlich relevante Themen im Fokus. So auch am Sonntag, dem 29. Juni 2025. In „Angst im Dunkeln“ endet ein Selbstversuch dreier Frauen im Wald tödlich. Die Ermittlungen führen zu Widersprüchen im Umfeld und Spannungen in der Nachbarschaft.

Worum geht es beim Tatort am Sonntag? Welche Schauspieler sind dabei? Und lohnt es sich, bei „Angst im Dunkeln“ einzuschalten? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum „Tatort“ am 26. Juni 2025 finden Sie hier.

Tatort heute am 29.6.25: Handlung von „Angst im Dunkeln“

Im Bremer „Tatort: Angst im Dunkeln“ begeben sich drei Mütter aus dem Stadtteil Schwachhausen auf ein sogenanntes „Dropping“ – ein Selbstversuch, bei dem sie sich ohne technische Hilfsmittel aussetzen lassen, um allein den Weg zurück nach Hause zu finden. Ayla Ömer, Viola Klemm und Marlene Seifert wollen damit testen, ob dieses Abenteuer für ihre Teenager-Kinder geeignet wäre. Doch was als pädagogisches Experiment beginnt, entwickelt sich zunehmend zu einer gefährlichen Situation. Die Frauen verlaufen sich, Spannungen innerhalb der Gruppe eskalieren, und alte Konflikte kommen ans Licht.

Als eine der drei Frauen schließlich nicht mehr zurückkehrt, beginnt für die Bremer Ermittlerinnen Liv Moormann und Linda Selb ein komplexer Fall. In der wohlhabenden Nachbarschaft der Beteiligten tun sich Widersprüche auf, familiäre Beziehungen geraten unter Druck, und ein vergangener, nicht aufgeklärter Vorfall im Wald wird erneut wichtig. Die Kommissarinnen rekonstruieren die Ereignisse der beiden Nächte im Wald anhand von Zeugenaussagen, Spuren und Rückblenden – und stoßen dabei auf Hinweise, die sowohl ins persönliche Umfeld der Opfer als auch zu einer älteren Serie von Vorfällen führen.

Eine zentrale Figur im Fall ist der sogenannte „Handymann“ – ein Mann, der vor Jahren im selben Wald Frauen heimlich beim Schlafen fotografierte und mit dem Verschwinden einer Frau in Verbindung gebracht wurde. Obwohl die Taten damals nie vollständig aufgeklärt wurden, gerät er im aktuellen Fall erneut unter Verdacht, als ein ähnliches Foto auftaucht.

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei „Angst im Dunkeln“ einzuschalten?

Laut der Kolumne von Daniel Wirsching ist der Bremer „Tatort: Angst im Dunkeln“ ein atmosphärisch dichter Krimi, der mit Märchenmotiven und Nordic-Noir-Elementen spielt. Besonders der visuelle Kontrast zwischen dem bürgerlichen Bremer Stadtteil Schwachhausen und dem nebligen, unheimlichen Wald wird positiv hervorgehoben.

Inhaltlich äußert sich Wirsching jedoch kritisch. Die Figuren wirken oft unglaubwürdig, Dialoge geraten stellenweise unfreiwillig komisch, und die Handlung erscheint überkonstruiert. Auch der Rückgriff auf den alten Fall des „Handymanns“ trägt nicht durchgehend zur Spannung bei. Trotz einer gelungenen Wendung bleibt der Fall für Wirsching ein Beispiel für typische „Tatort“-Probleme, die im Vergleich zu internationalen Krimis deutlich hervortreten.

Besetzung beim Tatort am Sonntag: Schauspieler in „Angst im Dunkeln“

Im aktuellen Tatort „Angst im Dunkeln“ führen Jasna Fritzi Bauer und Luise Wolfram als Kommissarin Liv Moormann und Linda Selb die Ermittlungen. Neben den beiden Hauptdarstellern sind in der Folge zahlreiche weitere Schauspielerinnen und Schauspieler in tragenden Rollen zu sehen. Hier im Überblick:

Jasna Fritzi Bauer als Liv Moormann

Luise Wolfram als Linda Selb

Pegah Ferydoni als Ayla Ömer

Sophie Lutz als Viola Klemm

Inez Bjørg David als Marlene Seifert

Claudia Geisler-Bading als Johanna Selb

Henning Baum als Klaus Seifert

Özgür Karadeniz als Emre Ömer

Matthias Lier als Mirko Klemm

Alexander Wüst als Werner B.

Lucy Gartner als Lily Seifert

Joel Akgün als Demiz Ömer

Carl Bagnar als Anselm Klemm

Marie Becker als Imogen Klemm

Patrick Isermeyer als Simon

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Am Sonntag, dem 29. Juni 2025, strahlt die ARD zur gewohnten Sendezeit eine Folge des Bremer „Tatort“ aus. In „Angst im Dunkeln“ ermittelt das Team in einem Todesfall, der mit einem nächtlichen Ausflug in Verbindung steht. Die Episode ist parallel zur Fernsehausstrahlung auch im Livestream verfügbar. Im Anschluss kann sie ebenso wie viele weitere Folgen der Reihe in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

Die nächsten Sendetermine vom Tatort im Überblick:

Sonntag, 20.7.25, „Das Mädchen, das allein nach Hause geht“ (Tatort aus Berlin)

Sonntag, 27.7.25, „Katz und Maus“ (Tatort aus Dresden)

Sonntag, 3.8.25, „Weil sie böse sind“ (Tatort aus Frankfurt)