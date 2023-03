Tatort-Kritik zu "Abbruchkante" aus Köln: "Atmosphärisch eine Wucht"

Die Tatort-Kritik zu "Abbruchkante" aus Köln: Bildgewaltiger und tragischer Sonntagabendkrimi mit Ballauf, Schenk und klassischem Plot. Die Pressestimmen zum Tatort gestern.

Leerstehende Dörfer, eine wüste Landschaft und ein Krater gigantischen Ausmaßes: Der Tatort aus Köln (26.03.2023) spielt im rheinischen Tagebaurevier Garzweiler - der Region, die im Januar wegen der Räumung des damals von Braunkohle-Gegnern besetzten und inzwischen abgerissenen Ortes Lützerath täglich in den Medien war.

Der Fall selbst ist klassische Krimi-Kost: In dem nahezu menschenleeren Dorf Alt-Bützenich wird der Arzt Dr. Christian Franzen ermordet. Bei ihren Ermittlungen treffen die Kölner Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) auf Menschen, die ihrer Heimat beraubt und innerlich zerrissen sind. Regisseur Torsten C. Fischer (Drehbuch: Eva und Volker A. Zahn) erzählt den Fall mit beeindruckenden Bildern und bekommt dafür in den Pressestimmen zu "Abbruchkante" viel Beifall. Die Tatort-Kritik.

Köln-Tatort gestern in der Kritik: "T raditionelle Krimi-Kost"

Melancholisch, poetisch, am Ende ein bisschen zu verpennt: Tagebaudrama mit pittoreskem Trauerflor. Der Spiegel

Visuell eindrucksvolles Porträt eines vom Kohlebergbau geschädigten Dorfes, kombiniert mit einem spannenden Kriminalfall. Stern

90 Minuten traditionelle Krimi-Kost, wie sie in dieser Konsequenz nur noch die Kölner Urgesteine Ballauf und Schenk beherrschen. kino.de

In "Abbruchkante" ermitteln Ballauf und Schenk in einem Geisterdorf am Rand des Tagebaus Garzweiler. Ein leiser, packender Film über Schuld und Rache. Süddeutsche Zeitung

Tatort-Kritik zu "Abbruchkante": "Atmosphärisch eine echte Wucht"

Der neue Tatort aus Köln hat es in sich. Alles an "Abbruchkante" mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär ist Gold. Frankfurter Rundschau

"Abbruchkante" ist eine rheinische Tragödie mit lauter unglücklichen Menschen, und Kommissar Ballauf steht im Zentrum. Rheinische Post

"Abbruchkante" ist einer der stärkeren Fälle der alteingespielten Kölner Ermittler. Und atmosphärisch sogar eine echte Wucht. ntv

Eine unter die Haut gehende Story über Spaltung und Heimatverlust vor kaputten Landschaften und dem eindrucksvoll veranschaulichten Gegensatz von Geisterdorf und seelenloser Neubausiedlung. TV Spielfilm

