Tatort heute aus Kiel: "Borowski und das hungrige Herz" - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Am Sonntag, dem 12. Januar 2025, läuft der neue Tatort aus Kiel im Ersten .

Im Tatort „Borowski und das hungrige Herz“ versuchen Hauptkommissar Klaus Borowski und Kommissarin Mila Sahin den Mord an einer Frau aufzudecken.

Die zwei Kieler Kommissare untersuchen den Tod der erschossenen Andrea Gonzor, die nach einer Erotikparty tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Die Ermittlungen führen tief in die Welt von Sex- und Liebessucht. Gleichzeitig gelten die Aussagen von Freundin Nele, die die Leiche gefunden hat, als entscheidend für die Aufklärung.

Hier in diesem Artikel finden Sie alle relevanten Infos rund um Handlung, Schauspieler, Kritik und Stream in der ARD -Mediathek vom neuen Tatort „Borowski und das hungrige Herz“.

Tatort heute am 12.1.25: Handlung von „Borowski und das hungrige Herz“

Die 40-jährige Versicherungsangestellte Andrea Gonzor wurde tot im Schlafzimmer eines Mietshauses aufgefunden. Die Ermittler Klaus Borowski und Mila Sahin werden zum Tatort gerufen, wo die Frau erschossen auf ihrem Bett liegt.

Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Verstorbene am Abend vor ihrem Tod eine private Veranstaltung mit erotischem Charakter organisiert hatte. Spuren am Tatort lassen darauf schließen, dass mehrere Personen in der Nacht anwesend waren. Analysen ergaben zudem, dass sich im Blut des Opfers Rückstände von Alkohol und Beruhigungsmitteln befanden. Hinweise auf eine sexualisierte Gewalttat gibt es nicht.

Die Ermittlungen führen Klaus Borowski und Mila Sahin in ein Milieu, das von außergewöhnlichen Beziehungs- und Lebenskonzepten geprägt ist. Eine Schlüsselrolle könnte dabei die Freundin der Toten namens Nele spielen. Sie entdeckte die Leiche und könnte entscheidende Hinweise zur Klärung des Verbrechens liefern.

Icon Vergrößern Die Schauspielerin Laura Balzer übernimmt die Rolle der Nele Krüger im Kieler Tatort "Borowski und das hungrige Herz", während Axel Milberg ebenfalls mit von der Partie ist. Foto: NDR/Thorsten Jander Icon Schließen Schließen Die Schauspielerin Laura Balzer übernimmt die Rolle der Nele Krüger im Kieler Tatort "Borowski und das hungrige Herz", während Axel Milberg ebenfalls mit von der Partie ist. Foto: NDR/Thorsten Jander

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei „Borowski und das hungrige Herz“ einzuschalten?

Unser Tatort-Kritiker Daniel Wirsching hat den Kieler Tatort „Borowski und das hungrige Herz“ bereits gesehen. Laut ihm schwanken die Borowski-Tatorte zwischen Ambition und Belanglosigkeit, oft ohne klare Linie. In „Borowski und das hungrige Herz“ fehle es an Spannung und starken Dialogen, was auch Schauspieler Axel Milberg nicht retten könne.

Der statische Schauplatz, klischeehafte Szenen und der übermäßige Einsatz von Musik würden aufgesetzt wirken und sollen eine schwache Handlung übertünchen. Inhaltlich dreht sich alles um Beziehungen: eine Steuerfachfrau wird nach einer fragwürdigen Party ermordet, Ermittlerin Sahin hat eine flüchtige Affäre, und Nebenfiguren durchleben unoriginelle Beziehungsdramen. Klischees würden kaum gebrochen und die Ermittlungen bleiben brav und vorhersehbar. Am Ende bleibe der Eindruck eines faden Krimis, der nicht überzeugt.

Die komplette Kritik von Daniel Wirsching finden Sie in unserer Tatort-Kolumne.

Besetzung beim Tatort am Sonntag: Schauspieler in „Borowski und das hungrige Herz“

Im neuen Tatort aus Kiel fungieren Schauspieler Axel Milberg und Almila Bagriacik erneut als die zwei Kommissare Klaus Borowski und Mila Sahin. Diese Schauspielerinnen und Schauspieler haben ebenfalls eine Rolle in „Borowski und das hungrige Herz“ übernommen:

Axel Milberg als Klaus Borowski

Almila Bagriacik als Mila Sahin

Thomas Kügel als Roland Schladitz

Laura Balzer als Nele Krüger

Lina Wendel als Barbara Döring

Martin Umbach als Peter Döring

Peter Sikorski als Dr. Jan Lottmann

Kailas Mahadevan als Ralf Petersen

Anna König als Andrea Gonzor

Robert Finster als Juri Rodinski

Das Skript für den Kieler Tatort mit dem Titel „Borowski und das hungrige Herz“ stammt von Katrin Bühlig. Die Regie wurde von Maria Solrun übernommen, während Birgit Gudjonsdottir für die Kameraführung verantwortlich war. Die Leitung der Musik im neuen Tatort oblag Haraldur Thrastarson.

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Am Sonntag, dem 12. Januar 2025, wird der Tatort aus Kiel um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Zusätzlich zeigt der Sender ONE den Tatort „Borowski und das hungrige Herz“ am selben Tag um 21.45 Uhr. Eine weitere Wiederholung läuft in der Nacht zum Dienstag, dem 14. Januar 2025, um 0.30 Uhr.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung ist der Sonntagstatort auch im Livestream der ARD-Mediathek verfügbar. Der Film „Borowski und das hungrige Herz“ kann dort bis zu sechs Monate nach der Erstausstrahlung abgerufen werden und steht während dieses Zeitraums kostenfrei zum Abruf bereit.

Die nächsten Sendetermine vom Tatort

Hier haben wir die nächsten Sendetermine vom Tatort in einer Übersicht:

19. Januar 2025: „Die Verblendung“

26. Januar 2025: „Das Ende der Nacht“

16. Februar 2025: „Vier Leben“