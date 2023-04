Tatort-Kritik gestern zu "Love is pain" aus Dortmund: "Sehenswerter Thriller"

Die Tatort-Kritik zu "Love is pain": Klassisches Dortmunder Persönlichkeits-Chaos mit gelungenem Neuanfang für Kommissar Faber und solidem Fall. Die Pressestimmen.

Die Dortmunder Ermittler sind nur noch zu dritt - und haben so recht noch keinen gemeinsamen Rhythmus gefunden. Zu sehr beschäftigen sie individuelle Probleme: Nach dem Serientod von Martina Bönisch (Anna Schudt) ist Peter Faber (Jörg Hartmann) zwar zurück im Dienst. Er hadert aber damit, dass ihm die Leitung der Mordkommission vorerst entzogen wurde.

Der Tatort gestern aus Dortmund (23.04.2023) nimmt sich weiter viel Zeit, um die Geschichten seiner Ermittler fortzuschreiben. In "Love is pain" geht es um Akzeptanz und Neuanfänge - und es ist ein gelungener Neuanfang für Hauptfigur Faber, zumindest in den Pressestimmen. Die Tatort-Kritik.

Dortmund-Tatort in der Kritik: " Ausnahmezustand als Routine"

Der Ausnahmezustand als Routine: Trotz des schwächelnden Finales ein Tatort im adäquaten Dortmunder Ausraster-Modus. Der Spiegel

Aus diesem stimmungsvollen, fast beklemmenden Ambiente hätte man fast noch ein wenig mehr herausholen können. So bleibt ein eher konservativer Tatort, dessen Figurenensemble und Thema erst zum Ende der 90 Minuten hin Kontur annehmen. prisma

"Love is Pain" ist ein sehr guter Tatort, ungewöhnlich erzählt, mit drei starken Charakteren und einem besonderen Finale, das neugierig macht, wie es im nächsten Fall weitergeht. Rheinische Post

Ein Dortmund-Tatort mit finsterem Fall und Privatsorgen aller Art. Teilweise wird die Logik außer Kraft gesetzt. Frankfurter Rundschau

Der Fall geht nahe, die persönlichen Befindlichkeiten der Kommissare sind eher lästig. Stern

Tatort-Kritik zu "Love is pain": "Furiose Hatz"

Ein unbedingt sehenswerter Thriller – und eine psychologische Standortbestimmung des durchgerüttelten Dortmunder Ermittler-Teams. Neue Zürcher Zeitung

Das größte Verdienst am gelungenen Dortmunder Neustart teilen sich (...) die Drehbuchautoren Hanno Hackfort und Bob Konrad, die eben nicht der Versuchung erlegen sind, die Figur des derangierten Kommissars nach dem erneuten Schicksalsschlag weiter eskalieren zu lassen. kino.de

No Pain, no Gain. Team Faber weiß zu unterhalten, auch wenn es wehtut. ntv

Furiose Hatz mit Twists und stimmiger Psychologie. TV Spielfilm

