Sendetermine von "Temptation Island" 2023, Staffel 5

Bei "Temptation Island" läuft 2023 bereits Staffel 5. Wir haben alle Infos rund um die Sendetermine bei RTL+ für Sie.

2019 wurde "Temptation Island" das erste Mal mit Staffel 1 ausgestrahlt. Seitdem kommt die Dating-Reality-Show bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut an, sodass jedes Jahr aufs Neue eine weitere Staffel produziert wurde. 2023 läuft nun schon Staffel 5 von "Temptation Island" über die Bildschirme. Wie bei Staffel 3 und auch Staffel 4 gibt es jeweils zwölf reguläre Folgen plus eine Wiedersehens-Folge.

Das Konzept von "Temptation Island" wurde seit dem Startschuss nicht geändert: In jeder Staffel beschließen jeweils vier Liebespaare, an einem paradiesischen Ort ihre Beziehung auf die Probe zu stellen. Dafür werden die einzelnen Paare für insgesamt zwei Wochen voneinander getrennt und in zwei unterschiedliche Luxusvillen aufgeteilt. Doch genau dort wird es gefährlich. In jeder Luxusvilla warten jeweils zwölf attraktive Singles, deren einziges Ziel es ist, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um den Finger zu wickeln und zu verführen.

Während der zwei Wochen werden nicht nur zahlreiche Partys gefeiert, sondern es warten auch romantische Erlebnisse und Dates auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Die eigentlich vergebenen Frauen und Männer erhalten dadurch schnell wieder einen Einblick in das abenteuerliche Leben als Single. Während der zwei Wochen können die Paare in kurzen Videoabschnitten sehen, wie sich ihre bessere Hälfte bei dem Liebes-Experiment schlägt. Am Ende müssen sich die Paare entscheiden, ob ihre Liebe auch in Zukunft eine Chance hat oder doch bei "Temptation Island" gescheitert ist. Welches Paar schafft den ultimativen Beziehungstest?

Sie möchten wissen, wie es mit Staffel 5 von "Tempation Island" 2023 weitergeht? Alle Infos rund um die Sendetermine gibt es hier.

"Temptation Island" 2023: Wie liegen die Sendetermine von Staffel 5 bei RTL+?

Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge der Show auf RTL+ zu sehen. Wir haben Ihnen hier die Termine der einzelnen Folgen zusammengetragen:

Folge 1: Donnerstag, 30. März 2023, RTL+

Folge 2: Donnerstag, 6. April 2023, RTL+

Folge 3: Donnerstag, 13. April 2023, RTL+

Folge 4: Donnerstag, 20. April 2023, RTL+

Folge 5: Donnerstag, 27. April 2023, RTL+

Folge 6: Donnerstag, 4. Mai 2023, RTL+

Folge 7: Donnerstag, 11. Mai 2023, RTL+

Folge 8: Donnerstag, 18. Mai 2023, RTL+

Folge 9: Donnerstag, 25. Mai 2023, RTL+

Folge 10: Donnerstag, 1. Juni 2023, RTL+

Folge 11: Donnerstag, 8. Juni 2023, RTL+

Folge 12: Donnerstag, 15. Juni 2023, RTL+

Wiedersehens-Show: Donnerstag, 22. Juni 2023, RTL+

In den letzten Jahren gab es die neuen Folgen von "Temptation Island" zunächst exklusiv online beim Streaming-Dienst RTL+ zu sehen. Etwa zwei Monate später wurden die Staffeln dann auch im Free-TV beim Sender RTL übertragen. Wenn sich in diesem Jahr an diesem Konzept nichts ändert, wird Staffel 5 von "Temptation Island" 2023 voraussichtlich im Sommer also auch im Free-TV zu sehen sein - bestätigt ist das aber noch nicht.