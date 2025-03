„Temptation Island“ 2025: Das sind die Kandidaten in Staffel 7

„Temptation Island“ ist eine Reality-TV-Show, in der die Treue von Paaren getestet wird. Die Pärchen sind von Singles umgeben, die versuchen, die Kandidatinnen und Kandidaten zu verführen. In der Sendung müssen die Paare also beweisen, ob ihr Vertrauen zueinander stark genug ist und ob sie der Versuchung durch die attraktiven Singles widerstehen können. An den Sendeterminen von „Temptation Island“ hat sich 2025 nichts geändert - die Reality-Show läuft immer donnerstags auf RTL+.

Welche Paare sind dieses Jahr bei der 7. Staffel „Temptation Island“ mit von der Partie? Welche Singles versuchen die Vergebenen zu verführen? Informationen zu den neuen Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie in diesem Artikel.

Kandidaten bei „Temptation Island“ 2025: Die Paare der 7. Staffel

Das sind die Paare, die dieses Jahr Teil von „Temptation Island“ sind:

Danka & Kevin

Danka & Kevin Foto: RTL

Danka und Kevin haben sich auf der Arbeit kennengelernt. Das erste Aufeinandertreffen fand an der Kaffeemaschine statt - hier kamen die beiden ins Gespräch. Nach dieser Begegnung haben sie sich mehrmals getroffen und sind zwei Monate später ein Paar geworden. Kevin ist Danka bereits zweimal untreu gewesen. Trotzdem will Danka an der Beziehung festhalten, da er ihr erster Freund ist. Die Sendung will Kevin als Chance nutzen, um seiner Freundin zu zeigen, dass er treu sein kann.

Hillary & Jamy

Hillary & Jamy Foto: RTL

Das erste Mal haben sich Hillary und Jamy in einem Club getroffen, bei dem er als Türsteher gearbeitet hat. Zusammengekommen sind sie aber erst drei Jahre später. In der Beziehung ist noch keiner von beiden fremdgegangen, doch Jamy hat vor allem am Anfang der Beziehung noch viel Kontakt zu anderen Frauen gehabt. Jamy will Hillary bei „Temptation Island“ beweisen, dass er nicht mehr der Fuckboy von damals ist.

Raffaela & Jeremy

Raffaela & Jeremy Foto: RTL

Raffaela und Jeremy kennen sich schon seit ihrer Zeit als Teenager. Eine Beziehung sind sie aber erst später eingegangen. Der Auslöser für das Treffen nach so vielen Jahren war, nach eigenen Aussagen, ein Traum, den beide jeweils vom anderen in derselben Nacht hatten. Raffaela hat in der Beziehung bereits fremd geküsst. Jeremy könnte ihrer Meinung nach mehr Eifersucht zeigen. Bei „Temptation Island“ möchten die beiden herausfinden, was ihre eigenen Grenzen sind.

Saskia & Enrico

Saskia & Enrico Foto: RTL

Saskia und Enrico haben sich, als sie gerade volljährig waren, über Facebook kennengelernt. Nach einem Jahr zwangloser Treffen sind sie dann ein Paar geworden. In den letzten Jahren ist die Beziehung der beiden etwas eingeschlafen, weshalb sie bei „Temptation Island“ testen wollen, ob ihre Bindung noch stark genug ist und eine Zukunft hat.

Natalie & Patrick (Das Nachrücker-Paar)

Natalie & Patrick Foto: RTL

Auf der Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes haben sich die beiden kennengelernt. Natalie war damals noch in einer anderen Beziehung, daher hatte es zwischen ihnen noch nicht gefunkt. Zwei Jahre später kamen die beiden über Social Media wieder in Kontakt und haben schon beim Schreiben gemerkt, dass es dieses Mal anders ist. „Temptation Island“ sehen die beiden als Test und sie wollen erfahren, wie sich die jeweils andere Person verhält, wenn sie nicht zusammen sind.

Die Verführer bei „Temptation Island“ 2025

Das sind die Verführer der siebten Staffel „Temptation Island“:

Alexander: Seine Flirtstrategie ist es, Gespräche zu führen und gut zuzuhören.

Benjamin: Er ist lieber der stille Beobachter und kommt dann, wenn er weiß, wie die Frauen sich verhalten.

Daniel: Er sagt, er handelt nach der alten Schule und spricht Frauen respektvoll und direkt an.

Georg: Seine Flirtstategie ist Humor und offen Sachen auf sich zukommen zu lassen.

Jordan: Er geht einfach offen und direkt auf die Frauen zu.

Kenan: Er plant bei den Frauen einfühlsame Gespräche zu suchen.

Kim: Er steht auf Action im Dating-Leben.

Marvin: Sein Plan ist es, mit Charakter zu überzeugen und gute Ratschläge zu geben.

Nico: Er vergibt gerne Komplimente, ohne dabei aufdringlich zu sein.

Romano: Seiner Meinung nach wollen Frauen erobert werden.

Tarek: Er will zunächst auf freundschaftlicher Ebene mit den Frauen starten.

Yanni: Er will einfach offen auf die Frauen zu gehen.

Die Verfüherinnen bei „Temptation Island“ 2025

Das sind dieses Jahr die Verführerinnen in der Show:

Alenssia: Ihre Flirt-Strategie ist es, alles langsam angehen zu lassen und zu schauen, ob sich etwas aufbauen könnte.

Alexandra: Sie will die anderen knacken, indem sie ihre Schwachstellen ausnutzt.

Emna: Ihre Stategie ist es, eine Freundschaft aufzubauen und zu schauen, was von da an passieren kann.

Franziska: Sie geht ohne bestimmte Taktik in die Show, zeigt es aber, wenn sie interessiert ist.

Jade: Sie will auf das Körperliche gehen, aber die Männer auch emotional treffen.

Lara: Sie flirtet mit ihren Blicken und ihrem Charme.

Leonie: Sie spielt gerne mit Männern, zeigt Interesse und dann wieder nicht.

Leticia: Ihre Strategie ist es, authentisch zu bleiben.

Romina: Sie hat sich keine Grenzen gesetzt und ist offen für alles in der Show.

Tara: Sie flirtet gerne mit den Augen und geht darauf ein, wenn jemand Interesse zeigt.

Vanessa: Ihre Flirt-Technik ist es, auf das Körperliche zu gehen.

Victoria: Sie möchte mit ihrer lockeren und extrovertierten Art punkten.