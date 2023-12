"Temptation Island VIP" 2023: Sendetermine von Staffel 4

Auch in diesem Jahr testen vier Paare ihre Liebe. Alle Infos zu den Sendeterminen von "Temptation Island VIP" 2023 finden Sie hier.

In der vierten Staffel von Temptation Island stellen wieder vier Paare ihre Liebe und ihr Vertrauen zueinander auf die Probe. Erfahrungsgemäß ist die Zeit während der Show eine besonders harte Zeit und nicht wenige Beziehungen zerbrechen an dem Vertrauenstest. Seit wann läuft die Show, wie viele Folgen gibt es und wo wird die Reality-TV Sendung übertragen? Alle Infos zu "Temptation Island VIP" 2023 finden Sie hier.

Das Prinzip der Sendung ist recht einfach erklärt. Vier Paare möchten ihr Vertrauen und ihre Liebe zueinander testen. Dafür begeben sie sich zwei Wochen lang in getrennte Villen mit Verführern und Verführerinnen. Deren Aufgabe besteht darin, die Vergebenen aus der Reserve zu locken und zu testen, ob sich die Paare treu sind. Am Ende steht das große Lagerfeuer bevor und es ist an der Zeit, das Erlebte zu besprechen. Werden die Paare nach diesen 14 Tagen noch zusammen sein? Moderiert werden die Lagerfeuer in diesem Jahr von Lola Weippert. In der VIP-Edition der Show erwarten die Zuschauer bekannte Gesichter. Dieses Jahr sind Isi und Kader, Umut und Jana-Maria, Yannick und Mimi sowie Lorik und Denise als Kandidaten bei "Temptation Island VIP" 2023 mit dabei. Die meisten von Ihnen sind aus vorherigen Reality-TV Sendungen bekannt.

"Temptaton Island VIP" 2023: Start der 4. Staffel

Die erste Folge von "Temptaton Island VIP" 2023 wurde am Dienstag, 3. Oktober 2023, bei RTL+ ausgestrahlt. Seitdem läuft wöchentliche eine neue Folge bis zum 26. Dezember 2023.

Sendetermine von "Temptation Island VIP" 2023

Hier ist der offizielle Sendeplan von "Temptation Island VIP" 2023. Die Folgen laufen wöchentlich auf RTL+. Der wöchentliche Ausstrahlungstermin ist dienstags. Der letzte Sendetermin ist für den 26. Dezember geplant. Hier läuft die große Wiedersehensfolge. Die letzte reguläre der insgesamt zwölf Folgen ist am 19. Dezember zu sehen.

Hier sind die einzelnen Folgen zur Show im Überblick:

Dienstag, 3. Oktober 2023, " Temptation Island VIP" 2023, Folge 1, RTL+

VIP" 2023, Folge 1, Dienstag, 10. Oktober 2023, " Temptation Island VIP" 2023, Folge 2, RTL+

VIP" 2023, Folge 2, Dienstag, 17. Oktober 2023, " Temptation Island VIP" 2023, Folge 3, RTL+

VIP" 2023, Folge 3, Dienstag, 24. Oktober 2023, " Temptation Island VIP" 2023, Folge 4, RTL+

VIP" 2023, Folge 4, Dienstag, 31. Oktober 2023, " Temptation Island VIP" 2023, Folge 5, RTL+

VIP" 2023, Folge 5, Dienstag, 7. November 2023, " Temptation Island VIP" 2023, Folge 6, RTL+

VIP" 2023, Folge 6, Dienstag, 14. November 2023, " Temptation Island VIP" 2023, Folge 7, RTL+

VIP" 2023, Folge 7, Dienstag, 21. November 2023, " Temptation Island VIP" 2023, Folge 8, RTL+

VIP" 2023, Folge 8, Dienstag, 28. November 2023, " Temptation Island VIP" 2023, Folge 9, RTL+

VIP" 2023, Folge 9, Dienstag, 5. Dezember 2023, " Temptation Island VIP" 2023, Folge 10, RTL+

VIP" 2023, Folge 10, Dienstag, 12. Dezember 2023, " Temptation Island VIP" 2023, Folge 11, RTL+

VIP" 2023, Folge 11, Dienstag, 19. Dezember 2023, " Temptation Island VIP" 2023, Folge 12, RTL+

Dienstag, 26. Dezember 2023, " Temptation Island VIP" 2023, Wiedersehensfolge, RTL+

"Temptation Island VIP" 2023: Übertragung und Wiederholung von Staffel 4

Auch die vierte Staffel von "Temptation Island 2023" wird auf RTL+ übertragen. Um alle Folgen sowohl live als auch im Nachgang schauen zu können, benötigt man ein RTL+ Abo. Dieses gibt es aktuell ab 6,99 Euro pro Monat (Stand Dezember 2023), dann stehen einem alle Folgen auch nach Ausstrahlung noch zur Verfügung. Aktuelle und weiterführende Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters.

Kandidaten bei "Temptation Island VIP" 2023

Die meisten Paare in Staffel 4 sind aus "Bachelor in Paradise" bekannt. Sie alle möchten ihre Liebe auf die Probe stellen und möglichst mit gestärktem Vertrauen aus der Sendung gehen. Wer sind die Paare, die sich dieser Herausforderung stellen? Wir haben die Übersicht für Sie: