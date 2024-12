„Temptation Island VIP“ 2024: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 5

Bei „Temptation Island“ möchten vier Paare die Treue ihrer jeweiligen Partner und Partnerinnen testen. Für zwei Wochen ziehen die Paare in unterschiedliche Villen und werden dort Versuchungen ausgesetzt. Die Versuchungen sind in diesem Fall je etwa zwanzig Verführer und Verführerinnen. Die wollen herausfinden, wie treu die Vergebenen sind und welche Grenzen sie überschreiten werden. In den vergangenen Staffeln ist an diesem Treuetest schon die ein oder andere Beziehung zerbrochen. Zum Teil wurden in der Sendung sogar neue Partner und Partnerinnen gefunden und einige Beziehungen halten bis heute an.

In der VIP-Edition treten natürlich keine normalen Paare an. Die meisten Teilnehmer dürften den Zuschauern und Zuschauerinnen bereits bekannt vorkommen. In dieser Staffel gehören Jessica und Germain, Lisa-Marie und Akka, Rebecca und Adrian und Sarah-Jane und Tinush zu den Promis. Sie stammen aus TV-Formaten wie „Are you the One“, „Too hot to handle Germany“ oder „Bachelor in Paradise“. Als Moderatorin ist Lola Weippert bei den Lagerfeuern dabei und überbringt den Vergebenen die Bilder aus der jeweils anderen Villa. Aber wann startet „Temptation Island VIP“ 2024 und wie liegen die Sendetermine? Alle wichtigen Infos finden Sie hier.

„Temptation Island VIP“ 2024: Start von Staffel 5

„Temptation Island VIP“ läuft in diesem Jahr bereits in der fünften Staffel. In vergangenen Staffeln nahmen unter anderem Kader Loth, Jana Maria Herz und Aleks Petrovic teil. In diesem Jahr stellen sich wieder vier neue prominente Paare der Herausforderung. Aber wann startet Staffel 5 von „Temptation Island VIP“ 2024? Die Dreharbeiten für die Sendung sind bereits abgeschlossen. Im Frühsommer dieses Jahres wurde auf Korfu in Griechenland gedreht. Die Übertragung startet am Mittwoch, dem 2. Oktober 2024, im Stream auf RTL+. Den Staffelopener kann man bereits seit dem 25. September 2024 auf RTL+ streamen.

„Temptation Island VIP“ 2024: Sendetermine der 5. Staffel

Insgesamt zwölf neue Folgen wurden von RTL angekündigt. Dazu kommt noch das Wiedersehen nach dem Treuetest. Die Übertragung startet am Mittwoch, dem 2. Oktober 2024. In welchem Zeitraum die Folgen dann veröffentlicht werden, wurde noch nicht offiziell bestätigt. Orientiert man sich an den Sendeterminen der letzten Staffeln, erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge von „Temptation Island VIP“ 2024.

Das sind die voraussichtlichen Sendetermine im Stream bei RTL+:

Folge 1: „Temptation Island VIP“, Staffel 5, Mittwoch, 2. Oktober 2024, RTL+

Folge 2: „Temptation Island VIP“, Staffel 5, Mittwoch, 9. Oktober 2024, RTL+

Folge 3: „Temptation Island VIP“, Staffel 5, Mittwoch, 16. Oktober 2024, RTL+

Folge 4: „Temptation Island VIP“, Staffel 5, Mittwoch, 23. Oktober 2024, RTL+

Folge 5: „Temptation Island VIP“, Staffel 5, Mittwoch, 30. Oktober 2024, RTL+

Folge 6: „Temptation Island VIP“, Staffel 5, Mittwoch, 6. November 2024, RTL+

Folge 7: „Temptation Island VIP“, Staffel 5, Mittwoch, 13. November 2024, RTL+

Folge 8: „Temptation Island VIP“, Staffel 5, Mittwoch, 20. November 2024, RTL+

Folge 9: „Temptation Island VIP“, Staffel 5, Mittwoch, 27. November 2024, RTL+

Folge 10: „Temptation Island VIP“, Staffel 5, Mittwoch, 4. Dezember2024, RTL+

Folge 11: „Temptation Island VIP“, Staffel 5, Mittwoch, 11. Dezember2024, RTL+

Folge 12 (Finale): „Temptation Island VIP“, Staffel 5, Mittwoch, 18. Dezember2024, RTL+

Folge 13 (Wiedersehen): „Temptation Island VIP“, Staffel 5, Mittwoch, 25. Dezember2024, RTL+

