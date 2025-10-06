„Temptation Island VIP“ 2025: Wir stellen die Verführerinnen und Verführer von Staffel 6 vor

„Temptation Island VIP“ Staffel 6 startet im Herbst 2025. In dem Reality-Format stellen prominente Paare ihre Beziehung auf die Probe. Getrennt voneinander verbringen sie mehrere Wochen in unterschiedlichen Villen, wo Singles gezielt versuchen, ihre Treue herauszufordern. Ziel ist es zu beobachten, ob die Partnerschaften unter extremen Bedingungen Bestand haben.

„Temptation Island VIP“ 2025: Diese Verführerinnen sind in Staffel 6 dabei

In der sechsten Staffel von „Temptation Island VIP“ stellen sich erneut vier prominente Paare der Treueprobe. Unterstützt wird das Format durch die Verführerinnen, die in der Männervilla für Spannungen sorgen. Wer in der Staffel 2025 dabei ist, wurde vorab über die offiziellen RTL- und „Temptation Island“-Instagram-Kanäle bekannt gegeben.

Wir haben einen genaueren Blick auf die Verführerinnen geworfen und stellen diese hier vor:

Alissa (24)

Alissa ist 24 Jahre alt, lebt in Frankfurt am Main und studiert derzeit. Sie ist seit etwa neun Monaten Single, hat noch keine TV-Erfahrung und ist auf Social Media unter alissa_hoefle zu finden. Bei „Temptation Island VIP“ möchte sie herausfinden, wie sie auf Männer wirkt. Sie nutzt tiefgründige Gespräche, um emotionale Nähe aufzubauen.

Annalena (26)

Annalena ist 26 Jahre alt, lebt in Köln und arbeitet als Event- und Social Media Managerin. Seit November 2021 ist sie Single und auf Instagram unter annalenawck aktiv. Sie nutzt „Temptation Island VIP“ als gute Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren. Mit tiefem Augenkontakt signalisiert sie ihr Interesse.

Audrey (22)

Audrey ist 22 Jahre alt, kommt aus Berlin und studiert aktuell. Seit vier Jahren genießt sie das Single-Leben und teilt auf Instagram unter aud6rey Einblicke in ihren Alltag. Zum Flirten nutzt sie ihre humorvolle, direkte Art. Sie sieht sich selbst als Verführerin und liebt es, Spielchen zu spielen.

Denise (26)

Die 26-jährige Denise ist seit Anfang März 2025 Single. Sie kommt aus München und arbeitet als Chemikantin. Auf Social Media ist sie unter denise.gram zu finden. Sie flirtet lieber subtil als plump und nicht körperlich offensiv, sondern charmant.

Elena (25)

Elena ist 25 Jahre alt, stammt aus Alicante und arbeitet im Callcenter. Seit anderthalb Jahren ist sie Single und auf Instagram unter who.is.e1ena unterwegs. Bei „Temptation Island VIP“ möchte sie testen, wie die Männer sich verhalten. Dafür geht sie aktiv auf Männer zu und will ihren Charme spielen lassen.

Emily (27)

Die Österreicherin ist 27 Jahre alt und von Beruf Content-Kuratorin, mit ihrem Account emilylechthalr. Ihre Flirt-Strategie ist es, selbstbewusst und offen auf Männer zuzugehen. Seit 2 Jahren ist sie Single und hat bisher noch keine TV-Erfahrung.

Isabelle (24)

Die 24-jährige Zahnmedizinische Fachangestellte und Poledancelehrerin beobachtet die Männer und geht dann gezielt auf sie zu. Sie kommt aus Bielefeld und ist seit einem Jahr single und bei „Temptation Island VIP“ dabei, da sie eine Schwäche dafür hat, ihre Grenzen auszutesten. Auf Instagram ist sie bekannt als isabelle.fschr.

Iva (26)

Iva ist 26 Jahre alt und kommt aus Rosenheim. Die Zahnarzthelferin hat bereits Erfahrungen im Testen von Männern gesammelt. Seit einem Jahr ist sie single und ihre Flirt-Strategie ist es, die Männer bei Partys anzutanzen und intensive Gespräche zu führen.

Jolina (29)

Die 29-jährige Bürokauffrau aus Oberhausen will sich selbst bei „Temptation Island VIP“ beweisen, dass sie Männer verführen kann. Bekannt ist sie auf Social Media unter jolinarubbert und hat bereits erste TV-Erfahrungen bei „Köln 50667“ sammeln können. Seit fünf bis sechs Jahren ist sie Single.

Maxime (21)

Maxime ist 21 Jahre alt und kommt aus Neubrandenburg. Die Wassersportlerin setzt bei ihrer Flirt-Strategie auf ihr natürliches Auftreten. Seit ein bis zwei Jahren ist sie nun single. Ihre Motivation bei „Temptation Island VIP“ ist es, Frauen zu supporten und sie von untreuen Männern „retten“. TV-Erfahrungen konnte sie schon als Teilnehmerin bei „Big Brother“ sammeln. Auf Instagram ist sie bekannt unter dem Namen maximeocasek.

Rebekka (26)

Seit vier Jahren ist die 26-jährige Rebekka bereits single. Auf Instagram wurde sie als oobekkaoo bekannt. Sie kommt aus Bern in der Schweiz und ist Volleyballspielerin und Studentin. Sie sieht „Temptation Island VIP“ als Möglichkeit, ihre soziale und offene Persönlichkeit zu zeigen. Rebekka möchte die Männer verführen, indem sie zu Beginn eine freundschaftliche Beziehung aufbaut.

Selin (23)

Selin ist 23 Jahre alt und kommt aus Frankfurt am Main. Von Beruf ist sie als Content Creatorin und unter selinkitmir bekannt. Um Männer anzuziehen, nutzt sie Blickkontakt und ihre Ausstrahlung. Bei „Temptation Island VIP“ möchte sie den Menschen zeigen, wie sie wirklich ist und die Treue der Männer testen. Erste TV-Erfahrungen sammelte sie bei „Shopping Queen“.

„Temptation Island VIP“ 2025: Das sind die Verführer von Staffel 6

Nicht nur die Männer werden in Versuchung geführt, auch die Frauen müssen zeigen, wie standhaft ihre Beziehung wirklich ist. Für Spannungen sorgen die Singles in den Villen. Hier stellen wir die männlichen Verführer der Staffel 2025 vor:

Alain (23)

Alain ist 23 Jahre alt, Student und Reality-TV-Darsteller, der bei „Forsthaus Rampensau“ mitgewirkt hat. Er wohnt in Willich und ist auf Social Media unter alaintaylor bekannt. Bei „Temptation Island VIP“ macht er mit, da er Lust auf Party hat. Mit Lachen und seiner positiven Art möchte er die Frauen verführen.

Brian (25)

Brian ist 25 Jahre alt, kommt aus Saint-Raphael in Frankreich und arbeitet als Zeitsoldat sowie unter dem Namen briangmn als Content Creator. Bekannt aus „Die Bachelorette“ 2024 geht er beim Flirten lieber in kleinen Schritten vor, setzt auf Vertrauen und freut sich darauf, neue Frauen kennenzulernen. Seit April/Mai 2023 ist er Single.

Chris (24)

Christian ist 24 Jahre alt, lebt in Würzburg und arbeitet als Disponent im Büro. Bekannt aus „Ex on the Beach“, passt er seine Flirt-Strategie der Situation und der Frau an. Seit Januar 2025 ist er Single und möchte nun emotionale Tiefe zeigen sowie neue Beziehungen auf die Probe stellen.

Farris (33)

Farris, 33 Jahre alt und Personal Trainer aus Darmstadt, war bereits in Formaten wie „Superhero Germany“ und „Berlin Tag und Nacht“ zu sehen. Seit Mai 2024 single, setzt er beim Flirten auf Herzlichkeit und Empathie und weiß aus Erfahrung, wie kompliziert Beziehungen manchmal sein können. Auf Instagram ist er unter coach.farris bekannt.

Kevin (36)

Kevin, auf Instagram langerkevin7, ist 36 Jahre alt und kommt aus Bochum und arbeitet als selbstständiger Immobilienmakler. Unter dem Motto „seriöser Fboy“ will er bei „Temptation Island VIP“ mit Charme und natürlicher Anziehung testen, wie treu die Frauen wirklich sind.

Marc (34)

Marc ist 34 Jahre alt, lebt in Ostfildern und arbeitet als Sales- und Eventmanager. Bekannt aus „Fight for Paradise“, bleibt er beim Flirten authentisch, setzt auf gemeinsame Interessen und möchte herausfinden, wie weit er bei „Temptation Island VIP“ gehen kann. Seit Dezember ist er Single und auf Instagram unter marcmarciano zu finden.

Mika (23)

Mika ist 23 Jahre alt, kommt aus Gladbeck und ist selbstständig. Bekannt aus „Fight for Paradise“ und „Big Brother“ setzt er beim Flirten auf seine offene, humorvolle Art. Auf Instagram ist er unter dem Namen mikaakalin bekannt.

Malki (25)

Mohamed ist 25 Jahre alt und kommt aus Frankfurt. Der Rettungssanitäter ist seit drei Jahren single. Man kennt ihn als malki.mk auf Instagram.

Mustafa alias Musti (27)

Mustafa – auf Instagram musti.shk, ist 27 Jahre alt, kommt aus Hannover und arbeitet als Zeitsoldat. TV-Erfahrung sammelte er bei „Make Love Fake Love“. Seit August 2023 ist er single und bei „Temptation Island VIP“ offen für die Möglichkeit, dass sich mehr entwickeln könnte.

Niklas (27)

Niklas ist 27 Jahre alt und kommt aus Köln. Der Gastronom hat bisher keine TV-Erfahrung und ist seit knapp zwei Jahren single. Auf Instagram kann man ihn unter dem Namen niklas.siebert.97 finden. Bei „Temptation Island VIP“ möchte er die Leute unterhalten. Er selbst hat keine Probleme, Frauen anzusprechen und kennenzulernen.

Pit (28)

Pit ist 28 Jahre alt, arbeitet als Fitnesstrainer, ist auf Instagram als pitrige aktiv und kommt aus Velbert. Erste TV-Erfahrung sammelte er bei „Make Love Fake Love“. Er hatte noch nie eine feste Beziehung und sucht jetzt bei „Temptation Island“ nach einem Abenteuer und neuen Erfahrungen. Er flirtet direkt, aber respektvoll.

Ron (24)

Ron ist 24 Jahre alt, kommt aus Konz und arbeitet als selbstständiger Personaltrainer sowie Finanzberater. Seit Kurzem ist er Single und setzt nun beim Flirten auf Offenheit und gute Gesprächsführung. Auf Instagram ist er unter rronaliu aktiv und möchte sich bei „Temptation Island VIP“ selbst etwas beweisen.