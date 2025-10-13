„Temptation Island VIP“ 2025: Start und Sendetermine von Staffel 6

Bei „Temptation Island VIP“ wird die Liebe von vier Promi-Paaren unter Beweis gestellt. Getrennt voneinander ziehen die teilnehmenden Frauen und Männer in eine luxuriöse Villa. Die Krux an der Geschichte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sendung verbringen dort ihre Zeit gemeinsam mit attraktiven Verführerinnen und Verführern. Diese haben das Ziel, die vergebenen Kandidatinnen und Kandidaten in Versuchung zu führen und damit die Treue der Paare herauszufordern.

Die Reality-Show beinhaltet dabei vor allem intensive Flirts, emotionale Momente und die Frage, ob die jeweiligen Beziehungen auch nach der Sendung noch eine Zukunft haben. Am Abend sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Lagerfeuer ausgewählte Bilder ihres Partners beziehungsweise ihrer Partnerin. Dies heizt die Gerüchteküche weiter an: Werden die Absprachen eingehalten oder wird sich letztlich der Versuchung hingegeben?

In diesem Artikel möchten wir Ihnen einen Überblick über Staffel 6 von „Temptation Island VIP“ 2025 geben. Dies beinhaltet die Frage nach dem Starttermin der neuen Staffel sowie den jeweiligen Sendeterminen im TV oder Stream.

„Temptation Island VIP“ 2025: Start von Staffel 6 - Wann ging es los?

Zum Start der sechsten Staffel von „Temptation Island VIP“ gibt es eine markante personelle Änderung. Hatte seit Staffel 3 die Radiomoderatorin Lola Weippert die Reality-Show moderiert, so wird in Staffel 6 ein neues Gesicht durch die Sendung führen. Dabei handelt es sich um die Radiomoderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann.

Nun zum Starttermin der Staffel: Der Sender hatte den Beginn der Versuchungs-Sause für Montag, 6. Oktober 2025, angekündigt. Wie bisher läuft das Ganze beim Streamer RTL+.

„Temptation Island VIP“ 2025: Die Sendetermine von Staffel 6

Unser früher Blick auf die Sendetermine der Staffel 5 von „Temptation Island VIP“ hat sich gelohnt: Staffel 6 wird nach dem gleichen Schema aufgebaut sein. Dies sind also die voraussichtlichen Sendetermine der 13 Folgen plus der einen Wiedersehens-Folge:

Folge 1: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 6. Oktober 2025, RTL+

Folge 2: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 13. Oktober 2025, RTL+

Folge 3: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 20. Oktober 2025, RTL+

Folge 4: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 27. Oktober 2025, RTL+

Folge 5: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 3. November 2025, RTL+

Folge 6: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 10. November 2025, RTL+

Folge 7: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 17. November 2025, RTL+

Folge 8: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 24. November 2025, RTL+

Folge 9: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 1. Dezember 2025, RTL+

Folge 10: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 8. Dezember 2025, RTL+

Folge 11: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 15. Dezember 2025, RTL+

Folge 12: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 22. Dezember 2025, RTL+

Folge 13: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 29. Dezember 2025, RTL+

Folge 14, Wiedersehens-Folge: „Temptation Island VIP“, Staffel 6, Montag, 5. Januar 2026, RTL+

„Temptation Island VIP“ 2025: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung der sechsten Staffel „Temptation Island VIP“ übernimmt wie gewohnt die Streamingplattform RTL+. Um die Sendung dort verfolgen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses erhalten Sie aktuell ab 5,99 Euro pro Monat (Stand: September 2025).

Das sind die Paare bei „Temptation Island VIP“ 2025

Zu guter Letzt geben wir Ihnen eine kurze und kompakte Übersicht über die teilnehmenden Paare bei der sechsten Staffel von „Temptation Island VIP“ 2025:

Aleks (34) und Vanessa (25)

Chiara (28) und Wladi (28)

Melissa (28) und Marwin (28)

Brenda (22) und Laurenz (23)