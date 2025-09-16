„Temptation Island VIP“ 2025: Start und Sendetermine von Staffel 6

Bei „Temptation Island VIP“ wird die Liebe von vier Promi-Paaren unter Beweis gestellt. Getrennt voneinander ziehen die teilnehmenden Frauen und Männer in eine luxuriöse Villa. Die Krux an der Geschichte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sendung verbringen dort ihre Zeit gemeinsam mit attraktiven Singles. Diese haben das Ziel, die vergebenen Kandidatinnen und Kandidaten zu verführen und damit die Treue der Paare herauszufordern.

Die Reality-Show beinhaltet dabei vor allem intensive Flirts, emotionale Momente und die Frage, ob die jeweiligen Beziehungen auch nach der Sendung noch eine Zukunft haben. Am Abend sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Lagerfeuer ausgewählte Bilder ihres Partners beziehungsweise ihrer Partnerin. Dies heizt die Gerüchteküche weiter an: Werden die Absprachen eingehalten oder wird sich letztlich der Versuchung hingegeben?

In diesem Artikel möchten wir Ihnen bereits vorab einen Überblick über Staffel 6 von „Temptation Island VIP“ 2025 geben. Dies beinhaltet die Frage nach dem Starttermin der neuen Staffel sowie den jeweiligen Sendeterminen im TV oder Stream. Ebenso geben wir Ihnen schon jetzt einen Überblick über die teilnehmenden Paare.

„Temptation Island VIP“ 2025: Start von Staffel 6 - Wann geht es los?

Zum Start der sechsten Staffel von „Temptation Island VIP“ gibt es eine markante personelle Änderung. Hatte seit Staffel 3 die Radiomoderatorin Lola Weippert die Reality-Show moderiert, so wird in Staffel 6 ein neues Gesicht durch die Sendung führen. Dabei handelt es sich um die Radiomoderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann.

Nun zum Starttermin der Staffel 6. Die Dreharbeiten wurden bereits abgeschlossen. Über einen konkreten Start für die Ausstrahlung ist hingegen noch nichts bekannt. Allerdings ließ RTL bereits verlauten, dass die neuen Folgen ab Herbst 2025 zu sehen sind. Sobald es diesbezüglich mehr Informationen gibt, halten wir Sie an dieser Stelle auf dem neuesten Stand.

„Temptation Island VIP“ 2025: Die Sendetermine von Staffel 6

Ähnliches Spiel bei den Sendeterminen. Über die konkreten Sendetermine der Staffel 6 von „Temptation Island VIP“ ist bisher noch nichts bekannt. Mit einem Blick auf die Sendetermine der Staffel 5 von „Temptation Island VIP“ lässt sich feststellen, dass es im letzten Jahr insgesamt zwölf reguläre Folgen und zusätzlich eine Ausgabe in Form eines Wiedersehens gab. Die Möglichkeit, dass Staffel 6 nach dem gleichen Schema aufgebaut sein wird, ist daher sehr naheliegend.

Auch die Frage nach der Übertragung im TV und Stream steht noch in den Sternen. Ob es eine Ausstrahlung im Free-TV geben wird, ist daher noch unklar. Im vergangenen Jahr war „Temptation Island VIP“ ausschließlich auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform RTL+ abrufbar. In dieser Hinsicht wird es in absehbarer Zeit mit Sicherheit mehr Informationen geben.

„Temptation Island VIP“ 2025: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung der sechsten Staffel „Temptation Island VIP“ übernimmt wie gewohnt die Streamingplattform RTL+. Um die Sendung dort verfolgen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter. Dieses erhalten Sie aktuell ab 5,99 Euro pro Monat. Ob die Show auch im Free-TV übertragen wird, ist noch unklar. Die letzte Staffel wurde jedoch ausschließlich auf RTL+ ausgestrahlt. Diesem Prinzip könnte RTL auch in diesem Jahr treu bleiben.

Das sind die Paare bei „Temptation Island VIP“ 2025

Zu guter Letzt geben wir Ihnen eine kurze und kompakte Übersicht über die teilnehmenden Paare bei der sechsten Staffel von „Temptation Island VIP“ 2025:

Aleks (34) und Vanessa (25)

Chiara (28) und Wladi (28)

Melissa (28) und Marwin (28)

Brenda (22) und Laurenz (23)