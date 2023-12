"Temptation Island VIP" 2023 - Das sind die Paare in Staffel 4

"Temptation Island VIP" ist mit Staffel 4 zurückgekehrt. Wer sind die Kandidaten? Wir haben alle Informationen zu den teilnehmenden Paaren.

Bei "Temptation Island VIP" ist Drama schon durch das Konzept der Sendung vorprogrammiert: Vier Paare begeben sich jeweils getrennt voneinander in Villen in Kroatien. Dort warten Verführerinnen und Verführer auf sie, die ihre Treue auf die Probe stellen sollen. Damit stellt sich die goldene Frage, wer seinem Partner oder seine Partnerin trotz Versuchung treu bleibt - und wer nachgibt und beim Fremdflirten erwischt wird. Denn in regelmäßigen Abständen bekommen die Teilnehmer Videoaufnahmen von ihrem Partner übermittelt und sehen dann, wer seine Finger bei sich gelassen hat und wer nicht.

Moderiert wird die Sendung von Lola Weippert, die Übertragung läuft über die Streaming-Plattform RTL+. Seit dem 3. Oktober 2023 gibt es dort Temptation Island" zu sehen, inklusive großer Wiedersehensfolge.

Sie wollen wissen, welche Paare sich bei der neuen VIP-Ausgabe von "Temptation Island" der Herausforderung stellen? Wir haben alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Staffel 4 für Sie im Überblick.

Das sind die Paare bei "Temptation Island VIP" Staffel 4

Mimi und Yannick

Mimi und Yannick haben bereits eine Dating-Geschichte mit einigen Wendungen hinter sich. Zuerst lernten die 29-Jährige und der 28-Jährige sich auf der Datingapp Bumble kennen. Nachdem sie eine sehr intensive Anfangsphase durchlebt hatten, bracht Mimi allerdings zunächst den Kontakt ab - es sei ihr alles zu schnell gegangen. Yannick nahm daraufhin 2022 bei "Die Bachelorette" teil und traf schließlich bei "Bachelor in Paradise" im gleichen Jahr wieder auf Mimi. So wurde aus den beiden letztendlich doch ein Paar. Ihre Baustellen: Während Yannick schon mitten in der Zukunfts- und Familienplanung steckt, will Mimi erstmal noch ihre Freiheiten genießen. Die Teilnahme an "Temptation Island VIP" soll Yannick gelassener machen. Für beide Parteien wäre es schon ein No Go, wenn der Partner sich emotional gegenüber einem der anderen Teilnehmer öffnet. Bei einem Kuss wäre die rote Linie ganz klar überschritten.

Kader und Isi

Kader Loth ist keine Unbekannte im deutschen Reality-TV, denn bereits 2004 nahm sie an der Sendung "Big Brother" teil. Es folgten zahlreiche weitere Auftritte in Formaten wie "mieten, kaufen, wohnen" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Mit Ehemann Isi (kurz für Ismet) ist Kader bereits seit 15 Jahren verheiratet. Dementsprechend sei die Beziehung inzwischen etwas eingeschlafen und die beiden wollen sehen, ob sie noch einmal Feuer entfachen können. Ein Konfliktpunkt zwischen den beiden: Wegen Kaders Wechseljahren haben sie weniger Sex als früher. Kader fühlt sich von Isi unter Druck gesetzt und will sich keine Vorwürfe dazu mehr machen lassen. Gleichzeitig vermutet sie, Isi habe hinter ihrem Rücken Kontakt mit anderen Frauen.

Denise und Lorik

Denise (27) und Lorik (26) haben sich im Reality-TV kennengelernt: 2021 trafen sie bei "Bachelor in Paradise" zum ersten Mal aufeinander, 2022 kam es bei "Ex on the Beach" zum Wiedersehen. Seitdem sind die beiden in einer Beziehung. Eigentlich würden die beiden gerne bei Lorik in Mannheim zusammenziehen, doch das verlangt Denise vieles ab, denn sie müsste ihre Familie und Freunde in Braunschweig zurücklassen. Um diesen Schritt zu wagen, möchte sie wissen, ob es wirklich ernst ist zwischen Lorik und ihr. Ein großes Streitpunkt ihrer Beziehung: wenn Lorik allein feiern geht. Denise ist dann misstrauisch und weiß nicht, wie nah er anderen Frauen kommt.

Jana-Marie und Umut

Auch dieses Pärchen gäbe es ohne Reality-TV vermutlich nicht: 2022 lernten Jana-Marie (31) und Umut (26) sich bei "Bachelor in Paradise" kennen. Gemeinsam wohnen sie in Ravensburg. Als Jana-Marie einmal geschäftlich länger unterwegs war, küsste Umut jedoch eine andere Frau. Jana-Marie verzieh ihm zwar, ist seitdem aber extrem misstrauisch. Das beruht auf Gegenseitigkeit: Nachdem Jana-Marie mit einem anderen Mann unterwegs war, checkte Umut alle ihre männlichen Follower auf Instagram. Bei "Temptation Island VIP" soll sich jetzt zeigen, ob die beiden es schaffen, wieder Vertrauen zueinander aufzubauen.