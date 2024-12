„Temptation Island VIP“ wird 2024 schon in der fünften Staffel ausgestrahlt. An dem Konzept der Sendung hat sich in der Zeit nicht viel geändert. Vier prominente Paare reisen nach Korfu in Griechenland, um ihrer Beziehung einem Treuetest zu unterziehen. Dabei werden die Paare für zwei Wochen voneinander getrennt und ziehen in unterschiedliche Villen voller Versuchungen ein. Die Versuchungen sind in diesem Fall die Verführer und Verführerinnen von RTL. Sie wollen herausfinden, wie treu die Promis sind und welche Grenzen überschritten werden. Die Historie der Sendung zeigt: Die meisten Beziehungen überstehen den Treuetest nicht.

Gedreht wurde die Staffel bereits im Frühsommer 2024. Die offiziellen Sendetermine von „Temptation Island VIP“ 2024 starteten wiederum am Mittwoch, dem 2. Oktober 2024, im Stream auf RTL+. In Staffel 5 müssen die Promis in insgesamt zwölf Folgen den Versuchungen standhalten, gefolgt von einem großen Wiedersehen nach dem Treuetest. Aber welche Promi-Paare sind 2024 bei „Temptation Island VIP“ dabei? Alle Infos zu den Kandidaten und Kandidatinnen finden Sie hier.

„Temptation Island VIP“: Kandidaten 2024 - Die Paare in Staffel 5

In den vergangenen Jahren waren Promis wie Kader Loth, Aleks Petrovic und Calvin Kleinen bei „Temptation Island VIP“. Die meisten Teilnehmer sind allerdings nicht unbedingt durch ihre Treue aufgefallen, denn oft wurden vorher ausgemachte Grenzen überschritten. Ganz anders wollen es die diesjährigen Teilnehmer machen. Alle vier Paare glauben fest daran, den Treuetest zu bestehen. Hier finden Sie die Vorstellungen der Kandidatinnen und Kandidaten 2024:

Sarah-Jane Wollny und Tinush:

Tinush und Sarah-Jane stellen sich 2024 als eines von vier Paaren dem Treuetest von „Temptation Island VIP". Foto: RTL / Kimberly Schäfer

Sarah-Jane und Tinush sind seit drei Jahren ein Paar. Auch wenn die Beziehung eigentlich stabil ist, gibt es einige Unsicherheiten. Sarah hat in ihrem engen Umfeld mitbekommen, wie eine Person hintergangen wurde. Das hatte auch Auswirkungen auf sie und damit auch auf die Beziehung zu Tinush. Außerdem interessiert es die beiden, wie sich der jeweils andere wohl in Abwesenheit der besseren Hälfte verhält. Wird „Temptation Island“ die Beziehung verbessern oder zerstören?

Lisa-Marie und Akka:

Lisa-Marie und Akka wohnen gemeinsam in Dubai. Foto: RTL / Kimberly Schäfer

Die beiden haben sich durch einen gemeinsamen Freund auf einer Party kennengelernt, mittlerweile sind sie gemeinsam nach Dubai ausgewandert. Vor allem Lisa-Marie möchte die Treue ihres Partners testen. Durch die Teilnahme will sie weitere Zukunftspläne absichern. No Gos sind dabei nicht nur körperliche Kontakte, auch den Partner schlecht reden zählt als Vertrauensbruch. Lisa-Marie und Akka haben übrigens direkt nach den Dreharbeiten herausgefunden, dass Lisa-Marie schwanger ist.

Jessica und Germain:

Jessica und Germain sind vor Kurzem in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Foto: RTL / Kimberly Schäfer

Jessica und Germain haben sich bei „Ex on the Beach“ kennengelernt und sind nach den Dreharbeiten im Sommer 2023 zusammen gekommen. Mit der Teilnahme bei „Temptation Island“ möchte Jessica herausfinden, wie sich Germain unter Alkoholeinfluss beim Feiern verhält, wenn sie nicht dabei ist. Gleichermaßen will Germain seiner Freundin beweisen, dass er es wirklich ernst meint mit ihr und auf treu bleiben wird. Es steht auf jeden Fall viel auf dem Spiel. Jessi ist für Germain nach Berlin gezogen und die beiden könnten sich auch gemeinsame Kinder vorstellen.

Rebecca und Adrian:

Rebecca und Adrian haben sich 2023 bei „Bachelor in Paradies" kennengelernt. Foto: RTL / Kimberly Schäfer

Adrian und Rebecca sind seit dem 1.10.2023 ein Paar und nicht mal ein Jahr später möchten sie ihre Treue testen. Adrian ist seiner Freundin bereits in einem Hamburger Club fremdgegangen und seitdem kann Rebecca ihrem Partner nicht mehr vertrauen. Erst nach einigen Versuchen, den Ausrutscher zu verheimlichen, war Adrian ehrlich und gestand seinen Fehler. Laut eigener Aussage lügt er in einigen Situationen, weil er Angst hat, verlassen zu werden. Rebecca auf der anderen Seite wünscht sich mehr Ehrlichkeit. Durch „Temptation Island“ will das Paar Sicherheit in ihrer Beziehung erlangen. Der nächste Schritt wäre dann eine gemeinsame Wohnung in Köln. Ob das der richtige Weg ist, die Beziehungsprobleme zu lösen, wird sich zeigen. (lob)