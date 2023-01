Tessa Bergmeier im Dschungelcamp 2023: Wird sie aus den Bewohnern Veganer machen?

Model und "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin Tessa Bergmeier zieht ins Dschungelcamp 2023. Was Sie über Karriere und Privatleben der bekennenden Veganerin wissen sollten.

Tessa Bergmeier ist wohl eine der aussichtsreichsten Teilnehmerinnen der insgesamt 12 Kandidatinnen und Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES), die das Ticket ins Dschungelcamp 2023 gelöst haben, zumindest was die Kategorie "größtes Sprengstoff- und damit Unterhaltungspotenzial" angeht.

Die einstige " Germany's Next Topmodel"-Anwärterin ist bekannt für ihr launisches, mitunter zickiges Verhalten, was sie 2013 einmal mehr mit einer Stinkefinger-Geste Richtung Modelmama Heid Klum unter Beweis stellte und sich damit wegen unprofessionellem Verhalten selbst aus der Show hinausmanövrierte.

Doch wer genau ist eigentlich Tessa Bergmeier? Wie verlief ihre bisherige TV- und Modelkarriere und was ist über ihr Privatleben, Lebensstil, Kinder und Partner bekannt? Hier erfahren Sie es.

Wer ist Tessa Bergmeier? Alter, Geburtsort, Wohnort und Kinder

Name: Tessa Bergmeier

Beruf: Model

Geburtstag: 04.08.1989

Alter: 33

Sternzeichen: Löwe

Geburtsort: Überlingen

Größe: 1,80 m

Partner: unbekannt

Kinder: zwei Töchter

Instagram : tessa.bergmeier

Tessa Bergmeier: Karriere als Model und Eklat bei "Germany's next Topmodel"

Bereits seit ihrer Jugend ist Tessa Bergmeier im Modelgeschäft unterwegs - mit ihrer dünnen Statur und einer Körpergröße von 180 cm hatte sie dazu von frühauf ideale Voraussetzungen. Wie das Promiportal vip.de berichtet, nahm sie 2006 an den "Miss T-Online"-Wahlen und 2007 am "Young Faces Model Contest" teil. Anschließend wurde sie in die renommierte "Look Model Management"-Agentur aufgenommen.

Den ersten größeren Sprung in die TV-Landschaft wagte sie 2009 mit der Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel", bei der sie als ständiges Störfeuer Sand in die Mühlen der aalglatten Heidi-Klum-Regentschaft streute. Die Krönung der Verfehlungen - aus Sicht der Modelmama - war wohl ihr Stinkefinger in Richtung derselben. Der Grund war so einfach wie konsequent: eine schlechte Bewertung. Mit gebrochenem Arm, sie rutschte auf Glatteis aus, schied sie damals auf Platz 14 aus.

Für die anschließende TV- und Modelkarriere war die Stinker-Attitüde dagegen kein Hindernis: Als Model machte die heute 33-Jährige Karriere wie nur wenige der "Mädchen" aus dem Hause "GNTM". So zierte sie das Cover der deutschen Modezeitschrift FHM und war in den italienischen Ausgaben der Cosmopolitan und Vogue zu sehen. Von der trashigen TV-Landschaft konnte sie aber nicht die Finger lassen.

TV-Karriere zwischen Promiboxen und "Kampf der Realitystars 2022": Aus welchen TV-Formaten kennt man Tessa Bergmeier?

Mit ihrer wenig erfolgreichen dafür aber aufsehenerregenden Teilnahme bei "Germany's next Topmodel" stand ihr fortan die TV-Welt offen. Den wohl bemerkenswertesten Auftritt legte sie wohl 2013 beim Promiboxen gegen Dieter-Bohlen-Ex und Mallorca-Schlagerqueen Nadja Abd el Farrag hin. Das leichtgewichtige aber übermotivierte Modell setzte "Naddel" ordentlich zu und schickte sie bereits in Runde 2 auf die Bretter. Weniger blutig, aber immer hitzig verliefen auch ihre anderen TV-Auftritte. Eine Übersicht gibt es hier:

"Mitten im Leben" (2008, RTL )

) " Germany's next Topmodel " (2009, ProSieben )

" (2009, ) "Die Model-WG" (2010, ProSieben )

) " Die Alm " (2011, Pro Sieben )

" (2011, ) " Promiboxen " (2013, Sat.1 )

" (2013, ) "Reality Queens auf Safari" (2013, ProSieben )

) " Kampf der Realitystars " (2022, RTL 2 )

" (2022, ) "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" (2023, RTL )

Im Januar steht ihr wohl größter Coup in der hiesigen Fernseh-Landschaft an: der Einzug ins Dschungelcamp, für den sie keine schlechte Dschungel-Gage erhält. Start der Dschungelcamp-Sendetermine 2023 ist der 13. Januar. Kommentiert werden alle Sendungen von den IBES-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Privatleben und Beziehung: Hat Tessa Bergmeier einen Freund und Kinder?

Neben den skandalträchtigen Auftritten in der Öffentlichkeit gibt es auch eine besonnene Seite der 33-Jährigen, die seit 2015 Mutter einer Tochter mit Namen Lucy Jolie ist. 2019 brachte sie mit Camila Marie ihre zweite Tochter zur Welt. Dem Klatschmagazin BUNTE gewährte sie exklusive Einblicke in ihr Familienleben.

2012 gab Tessa Bergmeier zudem in der Bild-Zeitung bekannt, dass sie bisexuell orientiert sei. Ob sie zurzeit in einer Beziehung lebt, ist dagegen nicht bekannt.

Tessa Bergmeier ist bekennende Veganerin

Dem Dschungel-Sender RTL verriet die 33-Jährige vorab, strenge Veganerin zu sein. Sie verstehe sich als Aktivistin, möchte aufklären und den Tieren eine Stimme geben. Wie der Veganer-Speiseplan mit der Dschungel-Kost - Käfer, Insekten und allerlei weitere Schalentiere - zu vereinbaren ist, bleibt ihr Geheimnis und birgt wohl einigen gewollten Sprengstoff. Das wird sich bei der Übertragung vom Dschungelcamp 2023 im Live-TV und Stream im Januar zeigen.