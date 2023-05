"That's My Jam" mit Bill und Tom Kaulitz: Sendetermine und Übertragung

Mit "That's My Jam" haben Bill und Tom Kaulitz ihre eigene Musiksendung auf RTL+ bekommen. Hier gibt es alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und Gäste.

Das Genre "Musiksendung" ist kein unbeschriebenes Blatt im deutschen TV. Dem geneigten Zuseher fallen da vielleicht Formate wie "Sing Meinen Song" oder "The Voice Kids" ein. RTL hat der Riege jetzt eine weitere Sendung hinzugefügt: "That's My Jam" startete Mitte Mai auf der hauseigenen Streamingplattform RTL+. Und prominentes Aushängeschild des Formats sind die Tokio-Hotel-Frontmänner Bill und Tom Kaulitz.

Sie wollen wissen, seit wann und an welchen Tagen Sie "That's My Jam" ansehen können, wie genau der Empfang läuft, was die Kaulitz-Zwillinge damit zu tun haben und welche Promis in der Sendung auftreten werden? Kein Problem, wir haben alle Informationen rund um Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream. Außerdem stellen wir die Gastgeber von "That's My Jam" kurz vor und verraten Ihnen, welche Gäste in der Show dabei sein werden.

Start von "That's My Jam" 2023: Seit wann gibt es die Show zu sehen?

Mitte Mai ging es los mit der neuen Musiksendung auf RTL+. Genauer gesagt startete "That's My Jam" am 12. Mai 2023. Da die neuen Folgen jeweils wöchentlich im Stream auf RTL+ angeboten werden, gibt es keine genaue Startzeit.

"That's My Jam": Sendetermine und Sendezeit

Insgesamt sechs Folgen von "That's My Jam" hat RTL angekündigt. Los ging es am Freitag, 12. Mai 2023. Seitdem werden die Folgen jeweils wöchentlich veröffentlicht. Daraus ergibt sich folgender vorläufiger Plan der Sendetermine:

Folge 1: Freitag , 12. Mai 2023

, 12. Mai 2023 Folge 2: Freitag , 19. Mai 2023

, 19. Mai 2023 Folge 3: Freitag , 26. Mai 2023

Folge 4: Freitag , 2. Juni 2023

, 2. Juni 2023 Folge 5: Freitag , 9. Juni 2023

, 9. Juni 2023 Folge 6: Freitag , 16. Juni 2023

"That's My Jam" 2023: So läuft die Übertragung im TV und Stream

Im linearen TV wird es "That's My Jam" vorerst nicht zu sehen geben, denn die Übertragung und Ausstrahlung läuft vollständig über die hauseigenen Streamingplattform RTL+. Für den vollständigen Zugriff auf die Plattform benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement. Dafür gibt es verschiedene Kostenpläne: Das Premium-Angebot kostet 6,99 Euro, das Max-Paket 9,99 Euro und das Family-Angebot 14,99 Euro im Monat (Quelle RTL+, Stand 24.04.2023)

Bill und Tom Kaulitz bei "That's My Jam" 2023

Durch die Sendung führen Bill und Tom Kaulitz. Bekannt geworden sind die Zwillingsbrüder Anfang der 2000er Jahre als Gründungsmitglieder der Band Tokio Hotel. Nach einigen großen Erfolgen wie "Durch den Monsun" und Tourneen durch die ganze Welt wurde es in den 2010er Jahren etwas ruhiger um die Band. Trotzdem veröffentlichten sie weiterhin Singles und Alben. Das letzte erschien 2022 und trug den Titel "2001" - ein Rückbezug auf das Jahr der Bandgründung.

Bill und Tom Kaulitz verschlug es in der Zwischenzeit in die USA. "That's My Jam" ist nicht ihr erster Auftritt in einer TV-Sendung. So waren sie zum Beispiel 2012 Teil der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Außerdem nahm Bill Kaulitz 2023 an der Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt teil - und ging in der letzten Folge sogar als Gewinner nach Hause. Jetzt übernehmen die Kaulitz-Zwillinge die Moderation von "That's My Jam". RTL gegenüber beschreiben sie die Sendung als "Herzensprojekt" und freuen sich darüber, dass sie sich "richtig austoben" durften.

Gäste bei "That's My Jam" 2023

Im Prinzip von "That's My Jam" ist es fest verankert, dass jeweils zwei prominente Gäste in verschiedenen Musikspielen gegeneinander antreten. Das sind alle Promis, die sich der Herausforderung stellen werden: