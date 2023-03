"The Biggest Loser" 2023: Sendetermine und alle Infos

"The Biggest Loser" 2023 läuft seit Anfang Februar. Wissenswertes rund um Sendetermine und Sendezeiten erfahren Sie hier.

" The Biggest Loser" dürfte für viele ein Begriff sein. Der Name hat sich 2023 allerdings im Gegensatz zu den vorherigen Staffeln etwas verändert. Aus "The Biggest Loser" wurde "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser". Auch in dieser Staffel unterstützen die Coaches die Teilnehmer bei ihrem Abnehmvorhaben. 30 Kandidaten versuchen, die Kilos purzeln zu lassen und dem Übergewicht den Kampf anzusagen. Allerdings scheiden nach der ersten Folge schon 10 Kandidaten aus und es ziehen nur 20 Personen ins Camp. Die Siegprämie beträgt 50.000 Euro. Die Show findet in Griechenland statt.

Möchten Sie gerne mehr zu "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2023 erfahren? Wie liegen die Sendetermine? Wann sind die Sendezeiten? Wir liefern Ihnen alle wichtigen Informationen.

Wann war der Start von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2023?

Der Start für die zweite Staffel von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" war der 5. Februar 2023. Insgesamt gibt es 14 neue Folgen. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Sendung: "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser " 2023

"Leben leicht gemacht - " 2023 Start: 5. Februar 2023

5. Februar 2023 Folgen: 14 Episoden

14 Episoden Sendezeit: i.d.R. 17.30 Uhr

"The Biggest Loser" 2023: Sendetermine und Sendezeit

Ab dem 5. Februar gibt es wöchentlich, besser gesagt immer sonntags, eine neue Folge von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2023 zu sehen. Normalerweise starten die Folgen am frühen Abend um 17.30 Uhr - allerdings gibt es zwei Ausnahmen. Die erste sowie letzte Folge beginnen bereits eine Stunde früher, nämlich um 16.30 Uhr. Die Übertragung von "The Biggst Loser" 2023 übernehmen wie üblich der Privatsender Sat.1 sowie die Streaming-Plattform Joyn. Hier gibt es eine Übersicht zu den Sendeterminen:

5. Februar 2023 um 16.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

und 12. Februar 2023 um 17.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

und 19. Februar 2023 um 17.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

und 26. Februar 2023 um 17.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

und 5. März 2023 um 17.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

und 12. März 2023 um 17.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

und 19. März 2023 um 17.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

26. März 2023 um 17.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

und 2. April 2023 um 17.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

und 9. April 2023 um 17.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

und 16. April 2023 um 17.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

und 23. April 2023 um 17.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

und 30. April 2023 um 17.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

und 7. Mai 2023 um 16.30 Uhr, Sat.1 und Joyn

Das sind die Kandidaten von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2023

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Kandidaten:

Team Blau

Angelina, 26 Jahre, Startgewicht : 126,1 Kilo

Ása, 48 Jahre, Startgewicht : 117,8 Kilo

: 117,8 Kilo Daniel, 37 Jahre, Startgewicht : 159,3 Kilo

: 159,3 Kilo Laura, 24 Jahre, Startgewicht : 125,3 Kilo

: 125,3 Kilo Oelsi, 36 Jahre, Startgewicht : 152,4 Kilo

Phillip, 27 Jahre, Startgewicht : 194,7 Kilo

: 194,7 Kilo Sandra, 48 Jahre, Startgewicht : 132,5 Kilo

: 132,5 Kilo Robert, 34 Jahre, Startgewicht : 149,9 Kilo

: 149,9 Kilo Valentina, 34 Jahre, Startgewicht : 135,3 Kilo

: 135,3 Kilo Zead, 21 Jahre, Startgewicht : 165,8 Kilo

Team Orange

Jessi, 33 Jahre, Startgewicht : 168,5 Kilo

Leon, 25 Jahre, Startgewicht : 160,8 Kilo

: 160,8 Kilo Manuela, 26 Jahre, Startgewicht : 152,4 Kilo

: 152,4 Kilo Marvin, 27 Jahre, Startgewicht : 146,8 Kilo

Matea, 31 Jahre, Startgewicht : 120,1 Kilo

: 120,1 Kilo Pia, 29 Jahre, Startgewicht : 166,6 Kilo

: 166,6 Kilo Salvo, 37, Jahre, Startgewicht 147,1 Kilo

147,1 Kilo Silke, 41 Jahre, Startgewicht : 144,5 Kilo

: 144,5 Kilo Torsten, 42 Jahre, Startgewicht : 227,1 Kilo

: 227,1 Kilo Vivienne, 22 Jahre, Startgewicht : 142,6 Kilo

Das sind die Coaches von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2023

Auch in diesem Jahr werden die Kandidaten bei ihrem Abnehmvorhaben von Coaches unterstützt. Vielen dürften die Trainer bekannt sein, denn es sind dieselben wie im letzten Jahr. Die Kandidaten von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2023 werden von Christine Theiss, Ramin Abtin sowie Sigrid Ilumaa begleitet. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Coaches: