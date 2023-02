"The Biggest Loser" 2023: Übertragung und Wiederholung

2023 erscheint läuft eine neue Staffel von "The Biggest Loser". Wissenswertes rund um Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung gibt es hier.

Im Februar läuft neben "Deutschland sucht den Superstar" 2023 und den NFL Play-offs im Football, " The Biggest Loser". Vielen ist die Abnehmshow "The Biggest Loser" ein Begriff, was sich mit dem neuen Namen nicht ändern soll. In der vergangenen Staffel wurde der Titel der Abnehm-Show leicht angepasst: Aus "The Biggest Loser" wurde "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser". 2023 steht eine neue Staffel bevor. Die Coaches, Dr. Christine Theiss, Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin unterstützen wieder 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ihrem Versuch, abzunehmen und ein gesundes Leben zu führen.

Möchten Sie gerne mehr zu "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2023 erfahren? Wie läuft die Übertragung ab? Wird es eine Wiederholung geben? Wir haben die Details zusammengetragen.

"The Biggest Loser" 2023: Übertragung im TV und Stream

Der Startschuss für "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2023 fiel am 5. Februar. Fortlaufend wird es immer sonntags eine neue Folge geben. Insgesamt gibt es 14 neue Episoden, die allesamt um 17.30 Uhr beginnen. Mit einer Ausnahme: die erste sowie die letzte Folge beginnen bereits eine Stunde früher, nämlich um 16.30 Uhr. Für alle, die sich nun fragen, wo die neuen Folgen von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2023 im TV zu sehen sein werden, haben wir hier die Anwort. Wie bereits im letzten Jahr wird die Show im linearen Fernsehen bei Sat.1 ausgestrahlt. Wer lieber online schauen möchte, kann dies ebenfalls tun. Parallel gibt es auch die Möglichkeit die Sendung im Stream bei Joyn zu verfolgen.

Wird es eine Wiederholung von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2023 geben?

Für alle, die am frühen Sonntagabend keine Zeit haben oder die Sendungen gerne öfter sehen möchten, gibt es eine gute Alternative. Eine direkte Wiederholung im linearen Fernsehen wird es von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2023 zwar voraussichtlich nicht geben, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass es keine Möglichkeit geben wird, die ganzen Folgen nach der Ausstrahlung in der Wiederholung zu sehen. Wer Folgen verpasst, kann diese auf sat.1.de oder auf Joyn nachträglich ansehen. Um ganze Folgen auf sat.1.de ansehen zu können, bedarf es einer vorherigen Anmeldung. Im Anschluss können die Folgen kostenlos angesehen werden. Für die Dienste von Joyn ist ebenfalls eine Anmeldung notwendig.