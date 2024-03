"The Biggest Loser" 2024: Das ist der Gewinner

Bei "The Biggest Loser" 2024 wurde der Sieger gekürt. Welcher der vier Kandidaten im Finale die Sendung gewonnen hat, lesen Sie hier.

Bei " The Biggest Loser" 2024 gingen sechzehn Kandidatinnen und Kandidaten regelmäßig an ihre Grenzen und stellten sich schweißtreibenden Challenges und Sporteinheiten, um so viele Kilos wie möglich zu verlieren. Vier von ihnen schafften es schließlich bis ins Finale: Lisa (23), Lukas (23), Giulio (31) und Nadine (35). Inzwischen steht fest, wer am meisten abgenommen hat und dafür mit einem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro belohnt wurde.

Wer hat "The Biggest Loser" 2024 am 11. März gewonnen? Welche Teilnehmer waren mit dabei, schafften es aber nicht bis ins Finale? Alle Infos dazu lesen Sie hier.

Gewinner bei "The Biggest Loser": Dieser Kandidat hat gewonnen

Im Finale von "The Biggest Loser" 2024 am 11. März fiel die Entscheidung: Kandidat Giulio aus Team Rot von Dr. Christine Theiss hat die Sendung und damit auch die 50.000 Euro gewonnen. Für den 31-Jährigen war es bereits die zweite Teilnahme an dem Format. Seine diesjährige Reise bei "The Biggest Loser" startete er mit einem Gewicht von 177,2 Kilo. Beim allerletzten Wiegen im Finale brachte er hingegen nur noch 105,2 Kilo auf die Wagge - damit hat er insgesamt 72 Kilo abgenommen. Dieses Ergebnis bedeutet zugleich eine Abnahme von 40,63 Prozent.

Bereits im Jahr 2015 nahm Giulio an der Show teilgenommen und verlor dabei rund 30 Kilo. Auch danach gab er nicht auf, erreichte zwischenzeitlich einen Gewichtsverlust von fast 90 Kilo. Allerdings ereilten ihn einige harte Schicksalsschläge, die es ihm schwer machten, sein neues Gewicht zu halten, weshalb er wieder zunahm. Rückblickend gibt Giulio an, dass er bei seiner ersten Teilnahme "jung und naiv" gewesen sei, heute sei er jedoch erwachsen mit zwei Kindern und einer Ehefrau. Seine Partnerin Nicole lernte er 2015 bei "The Biggest Loser" kennen. Sie weiß, wie sehr er für den Erfolg gekämpft hat und ist dementsprechend stolz auf ihn.

"The Biggest Loser" 2024: Wer ist im Finale ausgeschieden?

Wie bereits erwähnt, standen neben dem späteren Sieger Giulio auch Lisa, Lukas und Nadine im Finale von "The Biggest Loser" 2024. Lukas und Nadine waren Mitglieder von Ramin Abtins Team Grün, während Lisa ebenso wie Giulio Teil von Team Rot war. Sie nahm im Rahmen der Sendung 22,93 Prozent ab und wiegt nun 99,5 Kilo. Die dreifache Mutter Nadine verlor insgesamt 42,4 Kilo und belegte Platz drei, während Lukas 61,9 Kilo verlor und es damit auf den zweiten Platz schaffte.

"The Biggest Loser" 2024: Wer ist raus?

Folgende Kandidaten mussten "The Biggest Loser" 2024 bereits vor dem großen Finale verlassen: