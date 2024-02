"The Biggest Loser" 2024: Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream

Eine neue Staffel von "The Biggest Loser" läuft auf Sat.1. Hier finden Sie Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und die Wiederholung.

Bei " The Biggest Loser" 2024 leben übergewichtige Kandidaten zusammen in einem Camp und treten in einem Wettkampf gegeneinander an. Wer nimmt in der gemeinsamen Zeit am meisten ab? Die Teilnehmer nehmen dabei bei Sportprogrammen und einer Ernährungsumstellung teil, um möglichst viel Gewicht zu verlieren. Durch Wettspiele haben sie die Chance, Vorteile für das wöchentliche Wiegen zu gewinnen. Dabei werden sie von Profi-Coaches unterstützt. Ursprünglich traten die Teilnehmer einzeln an, seit der zweiten Staffel jedoch paarweise. Allerdings geht ab der fünften Folge der jeweiligen Staffel der Wettstreit wieder im Einzelkampf weiter.

Seit dem Beginn der 16. Staffel im Januar 2023 heißt die Sendung offiziell "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht". Hier stellen wir Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, und mögliche Wiederholungen im Fernsehen oder Stream vor.

"The Biggest Loser" 2024: Das sind die Sendetermine

In der aktuellen Staffel von "The Biggest Loser" konkurrieren erstmals Christine Theiss und Ramin Abtin mit ihren eigenen Teams von Kilokämpfern. 23 Kandidaten mit einem Gesamtgewicht von etwa 3,3 Tonnen streben zunächst nach einem Platz im Abnehmcamp, in der Hoffnung auf ein leichteres und gesünderes Leben. Dann geht es für 16 Kandidaten in der Sendung los. Über zehn Folgen hinweg kämpfen sie um den Titel "The Biggest Loser" 2024 sowie die Siegprämie von 50.000 Euro.

Hier finden Sie die Sendetermine von "The Biggest Loser" 2024 auf einen Blick:

Folge 1: 8. Januar 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 2: 15. Januar 2024 ab 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 3: 22. Januar 2024 ab 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 4: 29. Januar 2024 ab 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 5: 5. Februar 2024 ab 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 6: 12. Februar 2024 ab 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 7: 19. Februar 2024 ab 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 8: 26. Februar 2024 ab 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 9: 4. März 2024 ab 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 10: 11. März 2024 ab 20.15 Uhr, Sat.1

Die Moderatoren von "The Biggest Loser"

Das ehemalige Moderations-Duo, bestehend aus Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin erfährt eine kleine Veränderung: Sigrid Ilumaa verabschiedet sich von ihrer Rolle als Coach und wird durch ehemalige Camp-Chefin Dr. Christine Theiss als Coach ersetzt. Die neue Trainerin verspricht in einem Interview mit Sat.1, dass dieser Wettstreit ein Kampf der Giganten sein wird.

Coach Ramin Abtin

Ramin Abtin ist seit 2013 als Coach bei "The Biggest Loser" aktiv. Der 49-Jährige verteidigte seinen Kickbox-Weltmeister-Titel elf Mal, beendete jedoch 2011 aufgrund einer Rückenverletzung seine Profikarriere. Seitdem arbeitet er als Kampfsport-Trainer. Mit seiner Ausbildung als Sport- und Gymnastiklehrer sowie Sportpädagoge unterstützt er die Kandidaten auf ihrem Weg zum Optimalgewicht. Abtin betont die Bedeutung einer Vertrauensbasis zwischen ihm und den Kandidaten, und sein Team hat bereits sechs Mal den Sieg errungen.

Dr. Christine Theiss

Dr. Christine Theiss ist seit der vierten Staffel fester Bestandteil der Sendung "The Biggest Loser" und agiert ab 2024 nicht als Chef-Coach, sondern als Moderatorin und Teamleiterin. Sie absolvierte ein Medizinstudium an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Die ehemalige Profikickboxerin holte 23 WM-Titel und beendete ihre Leistungssportkarriere 2013. Ihr Fernsehdebüt gab sie 2018, als sie in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium tägliche Sport-Tipps auf Sat.1 präsentierte. Zum ersten Mal ist sie für ihr eigenes Team bei "The Biggest Loser" verantwortlich.

"The Biggest Loser" 2024: Übertragung im TV und Stream

Die neueste Staffel von "The Biggest Loser" begann am Montag, dem 8. Januar 2024, um 20.15 Uhr auf SAT.1. Immer Montags zur Primetime um 20.15 Uhr können Sie die neuste Folge der Staffel auf Sat.1 oder im Stream auf Joyn sehen. Die Folgen sind bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auch auf Joyn, der Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE, verfügbar. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet ein Joyn-Abo 6,99 Euro pro Monat. Neben "The Biggest Loser" haben Sie über diesen Streamingdienst auch Zugriff auf andere Inhalte, wie zum Beispiel "Die Landarztpraxis" und "Das Küstenrevier". Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Joyn.

Das sind die Kandidaten von "The Biggest Loser" 2024

Die Kandidaten sind unterteilt in zwei Gruppen. Coach Ramin Abtin leitet das Team Grün und Coach Christine Theiss leitet Team Rot. In Folge 1 konnte sich das rote Team das Luxus-Camp mit einem Sieg bei einer Puzzle-Challenge sichern. Das blaue Team musste dadurch ins Basis-Camp. In jeder Folge haben die Teams die Chance, sich in das Luxus-Camp zu kämpfen. Die Teams und Kandidaten im Überblick:

Team Rot - Dr. Christine Theiss:

Fabienne aus Villingen-Schwenningen (27)

(27) Lisa aus Nonnweiler (23)

Maike aus Essen (29)

Giulio aus Langenfeld (30): Rückkehrer aus 2023

(30): Rückkehrer aus 2023 Jan P. aus Hohenschäftlarn (37): Raus in Folge 1

Michel aus Buchen (56): Raus in Folge 3

Marc aus Bochum (34): Raus in Folge 4

Vico aus Bielefeld (32): Raus in Folge 4

Martin aus Stergersbach (19): Raus in Folge 6

Team Grün - Coach Ramin Abtin:

Betty aus Lemberg (57)

(57) Lukas aus Lippstadt (23)

(23) Maja aus Göttingen (25)

(25) Nadine aus Wülfrath (35)

(35) Dominik aus Wien (28)

(28) Torben aus Tornesch (38)

(38) Torsten aus Villingen (43): Rückkehrer aus 2023: Raus in Folge 5

Phillip aus Gräfenhainichen (21): Raus in Folge 1

Deniz aus Köln (29): Raus in Folge 2

Wiederholungen von "The Biggest Loser" 2024

Nach der wöchentlichen Ausstrahlung zur Primetime immer montags gibt es im Anschluss dienstags ab ungefähr 1 Uhr in der Nacht eine Wiederholung der neusten Folgen auf Sat.1. Außerdem können Sie die Folgen der Sendung auf Joyn streamen.