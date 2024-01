"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024: Das sind die Kandidaten

Auch 2024 versuchen Kandidaten bei "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" abzunehmen. Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten von der Sendung vor.

Bei " The Biggest Loser" 2024 leben übergewichtige Kandidaten und Kandidatinnen gemeinsam im Camp und und kämpfen darum, am Ende der Show das meiste Gewicht zu verlieren. Profi-Coaches stehen den Teilnehmern dabei zur Seite. In der 16. Staffel von "The Biggest Loser" treten Dr. Christine Theiss und Coach Ramin Abtin mit ihren eigenen Teams von Kilokämpfern gegeneinander an. Die ehemalige Trainerin Sigrid Ilumaa ist nicht mehr mit dabei.

Insgesamt kämpfen 23 Kandidaten und Kandidatinnen mit einem Gesamtgewicht von etwa 3,3 Tonnen um einen Platz im Abnehmcamp, in der Hoffnung auf ein leichteres und gesünderes Leben. Schließlich geht es für 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen weiter in der Sendung. Über zehn Folgen hinweg kämpfen sie um den Titel "The Biggest Loser" 2024 sowie das Preisgeld von 50.000 Euro.

Laut dem Sendeplan von "The Biggest Loser" 2024 kommen die neuen Folgen von "The Biggest Loser" 2024 jede Woche montags zur Primetime auf Sat.1 und im Stream auf Joyn. Im Anschluss können Sie die Folgen auch in der Mediathek von Joyn finden. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie auf der Webseite von Joyn. Außerdem haben Sie auf Joyn Zugriff auf andere Inhalte, wie zum Beispiel "The Taste" und "Die Landarztpraxis".

Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten und Kandidatinnen der neusten Staffel von "The Biggest Loser" 2024 vor.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"The Biggest Loser" 2024: Wer ist raus?

In jeder Folge müssen Kandidaten die Sendung verlassen. Wer am wenigsten Gewicht verliert, packt die Koffer. Diese Kandidaten sind raus bei "The Biggest Loser" 2024.

Jan (37) aus Hohenschäftlarn ( Bayern ); Startgewicht : 135,6 Kilo (Raus in Folge 1)

( ); : 135,6 Kilo (Raus in Folge 1) Phillip (21) aus Gräfenhainichen ( Sachsen-Anhalt ); Startgewicht : 162,9 Kilo (Raus in Folge 1)

"The Biggest Loser" 2024: Diese Kandidaten sind noch dabei

Die Coaches Christine Theiss und Ramin Abtin sind nicht nur Moderatoren der Sendung, sondern auch Teamleiter von Team Rot und Team Grün. Die 16 Teilnehmer wurden in diese beiden Gruppen aufgeteilt. Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten der Sendung in einem Überblick auf:

Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Team Rot - Dr. Christine Theiss:

Marc (34) aus Bochum ( Nordrhein-Westfalen ); Startgewicht : 126,2 Kilo

( ); : 126,2 Kilo Fabienne (27) aus Villingen-Schwenningen ( Baden-Württemberg ); Startgewicht : 139,0 Kilo

( ); : 139,0 Kilo Lisa (27) aus Nonnweiler ( Saarland ); Startgewicht : 129,1 Kilo

); : 129,1 Kilo Maike (29) aus Essen ( Nordrhein-Westfalen ); Startgewicht :144,4 Kilo

); :144,4 Kilo Martin (19) aus Stegersbach ( Österreich ); Startgewicht : 119,5 Kilo

( ); : 119,5 Kilo Michel (55) aus Buchen ( Baden-Württemberg ); Startgewicht : 133,6 Kilo

); : 133,6 Kilo Vico (32) aus Bielefeld ( Nordrhein-Westfalen ); Startgewicht : 163,2 Kilo

( ); : 163,2 Kilo Giulio (30) aus Langenfeld ( Nordrhein-Westfalen ); Startgewicht : 177,2 Kilo (Rückkehrer aus 2023)

( ); : 177,2 Kilo (Rückkehrer aus 2023) Jan (37) aus Hohenschäftlarn ( Bayern ); Startgewicht : 135,6 Kilo

Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Team Grün - Coach Ramin Abtin: