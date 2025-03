„The Biggest Loser“ 2025: Kandidaten in Staffel 17 - alle Teilnehmer im Überblick

„The Biggest Loser“ meldete sich 2025 mit Staffel 17 zurück. Das TV-Format bietet den teilnehmenden Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, gezielt Gewicht zu verlieren und einen gesünderen Lebensstil zu erreichen. Neben Sport geht es in der Sendung demnach auch um Themen wie bewusste Ernährung und Selbstdisziplin. Unterstützt werden die Teilnehmer dabei von ihren Coaches Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss.

Jede Episode von „The Biggest Loser“ endet mit dem Gang auf die Waage, der darüber entscheidet, wer die Show verlassen muss und wer weiterhin im Wettbewerb bleiben darf. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin mit dem höchsten prozentualen Gewichtsverlust sichert sich einen Platz in der nächsten Runde. Diejenigen, deren Leistung auf der Waage weniger überzeugend ist, müssen ihre Koffer packen und die Heimreise antreten.

In Staffel 17 treten die Kandidaten zum ersten Mal nicht in Teams gegeneinander an. Stattdessen kämpft jeder für sich alleine. Auf den Sieger oder die Siegerin wartet nicht nur der Titel „The Biggest Loser“ 2025, sondern auch eine Prämie in Höhe von 50.000 Euro. Wir stellen die 14 Teilnehmer in diesem Artikel näher vor. Wer ist raus und welche Kandidaten sind noch dabei?

„The Biggest Loser 2025: Diese Kandidaten sind weiterhin in Staffel 17 dabei

Treue Zuschauer von „The Biggest Loser“ können sich insgesamt auf 14 Folgen freuen. Diese laufen seit dem 12. Januar 2025 immer sonntags am Vorabend um 17.45 Uhr bei SAT.1 und auf Joyn. Wer nicht so lange warten möchte, kann die neuen Folgen bereits eine Woche vorher auf Joyn anschauen - dort steht die erste Folge seit dem 5. Januar abrufbereit zur Verfügung. Für die Kandidaten von „The Biggest Loser“ 2025 ging es im Rahmen der Dreharbeiten auf die griechische Insel Naxos. Diese 14 Teilnehmer sind in Staffel 17 mit dabei:

Angelina (35) aus Hattingen (NRW)

Angelinas Startgewicht liegt bei 155,5 Kilo. Ihr Hauptproblem in Sachen Gewicht besteht nach eigenen Angaben darin, dass sie keiner Versuchung widerstehen kann. Der große Traum von Angelina ist es, sich nach langer Zeit wieder richtig wohl in ihrer Haut zu fühlen, shoppen zu gehen und aktiv am Dating-Leben teilzunehmen.

Ben (42) aus Weil am Rhein

Ben ist verheiratet, Unternehmer und eigentlich ein richtiges Energiebündel. Der 42-Jährige, der jahrelang Basketball gespielt hat, geht gerne tauchen und ist viel mit Freunden unterwegs. Sein Übergewicht schreibt er vor allem beruflichem Stress zu. Von seiner „The Biggest Loser“-Teilnahme erhofft er sich den notwendigen Ansporn, um wieder fit zu werden. Sein Startgewicht liegt bei 145,9 Kilo.

Jonas (23) aus Polheim

„Ich will mein altes Leben zurück“, so Jonas, der früher als Torhüter in der 2. Bundesliga aktiv war. Der gelernte Erzieher hatte den Sprung zur Profikarriere vor Augen, doch als mit Beginn der Corona-Pandemie Training und Spiele eingestellt wurden und das Fitness-Studio schließen musste, zockte der 23-Jährige Fußball fast nur noch auf der Playstation. Mit seinem aktuellen Gewicht von 165,1 Kilo fühlt er sich unwohl, weshalb er bei „The Biggest Loser“ 2025 etwas dagegen tun möchte.

Michelle (27) aus Köln

Mobbing aufgrund ihres Gewichtes, viele Schulwechsel, die schmerzhafte Trennung der Eltern, wechselnde Jobs und zahlreiche Intrigen am Arbeitsplatz haben Michelle in der Vergangenheit arg zugesetzt. Die 27-Jährige ist Erzieherin von Beruf und möchte bei „The Biggest Loser“ 2025 endlich an Gewicht verlieren - derzeit wiegt sie 120,4 Kilo.

Nicole (38) aus Neuhofen im Innkreis (Österreich)

Neben ihrem Job in einer Personalabteilung dreht sich bei Nicole alles um ihren kleinen Sohn, ihren Mann - und den Haushalt. Zeit ihres Lebens hat die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin mit Übergewicht zu kämpfen. Von „The Biggest Loser“ 2025 erhofft sich Nicole, ihr Gewicht von 119,1 Kilo unter Kontrolle zu bekommen. Sie will vor allem für ihren Sohn fit werden.

Purja (20) aus Hamburg

Roswitha (50) aus Naarn (Österreich)

Für die Kindergarten-Pädagogin aus Österreich ist „The Biggest Loser“ nicht der erste Versuch, sich von überflüssigen Pfunden zu befreien – wenn es nach ihr geht, soll es aber der letzte sein. Dafür ist sie auch bereit, den geliebten, gemeinsamen Kuchenstunden mit Oma und Papa im heimischen Garten künftig eine Absage zu erteilen. Roswitha startet mit einem Gewicht von 126,5 Kilo in die Sendung.

Sara (26) aus Hattersheim

Sara aus dem hessischen Hattersheim hatte schon immer mit Übergewicht zu kämpfen. Sowohl negative als auch positive Erlebnisse kompensiert die 26-Jährige immer wieder mit Essen - aus diesem Teufelskreis möchte sie sich nun befreien. Ihr größter Wunsch ist es, ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper aufzubauen. Diesen Traum möchte sie sich mit ihrer Teilnahme an „The Biggest Loser“ 2025 erfüllen. Ihr Startgewicht: 161,1 Kilo.

„The Biggest Loser“ 2025: Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei

Toni (33) aus Nürtingen

Der Elektriker, der von sich behauptet „schon mit Windelgröße XXL“ auf die Welt gekommen zu sein, hatte sein Übergewicht dank Fußball, Tennis und Kickboxen bis zu einer Kreuzband-OP eigentlich unter Kontrolle. Außer Gefecht gesetzt, nahm Toni innerhalb von acht Monaten dann über 30 Kilo zu. Seitdem fehlt ihm der Antrieb, sein Gewicht von selbst wieder in den Griff zu bekommen. Bei „The Biggest Loser“ 2025 möchte er das nun ändern - derzeit bringt er 175,9 Kilo auf die Waage. Da Toni in Folge 10 nicht die gewünschten Erfolge erzielte, musste er „The Biggest Loser“ 2025 vorzeitig verlassen.

Franz (50) aus Hadres (Österreich)

Franz träumt davon, bei „The Biggest Loser“ wieder seine alte Figur von 80 Kilo zu erreichen. Die hatte der gelernte Kraftfahrer zuletzt 2008. Danach, so der Niederösterreicher, habe er sich „gehen lassen“ und mit Fußball spielen und Kampfsport aufgehört. Inzwischen bringt er 127,4 Kilo auf die Waage - daran möchte er nun etwas ändern. Nach Folge 10 war die Reise bei „The Biggest Looser“ 2025 für Franz zu Ende. Um sein Traumgewicht muss er sich nun wieder in Österreich kümmern.

Jessica (42) aus Löhne (NRW)

Nach der Geburt ihrer beiden Kinder ist Jessica ihr Schwangerschaftsgewicht nicht mehr losgeworden, hinzu kamen weitere Kilos, nachdem sie mit dem Rauchen aufhörte, sowie die familiäre Veranlagung. Obwohl die verheiratete Schichtarbeiterin während ihrer Arbeitszeit täglich rund zehn Kilometer zurücklegt, verliert sie kaum an Gewicht. Von den Coaches erhoffte sich die gelernte Maler- und Lackiererin nun die richtigen Tipps und Tricks, um ihr Gewicht von 110,9 Kilo drastisch zu reduzieren. Ihre Gewichtsreduktion hat am Ende allerdings nicht für die weitere Teilnahme an „The Biggest Looser“ 2025 gereicht.

Philipp (34) aus Ferlach (Österreich)

Bis zu seinem 16. Lebensjahr war Philipp nicht nur ein Ass in Fußball, Basketball und Tennis – sondern als Skirennläufer sogar Teil des österreichischen Bundeskaders. Die Trennung der Eltern warf ihn schließlich aus der Bahn. Seitdem belohnt sich der Industriemechaniker mit Essen. Von seiner Teilnahme an „The Biggest Loser“ erhoffte sich der 34-Jährige, endlich wieder so gut in Form zu kommen, um sich seinen größten Traum, wieder Skifahren zu können, zu erfüllen. Sein Startgewicht liegt bei 166 Kilo. Die restlichen Kilos muss Philipp nun ohne die Show loswerden.

Celina (20) aus Hamburg

Durch falsche Essgewohnheiten leidet Celina bereits seit ihrer Kindheit unter Übergewicht. Auch Medikamente trugen dazu bei, dass ihr Körpergewicht zu Beginn der Staffel bei 146,9 Kilo lag. Bei „The Biggest Loser“ 2025 wollte die gelernte Pflegefachkraft beweisen, dass sie ihr Leben ändern und wieder das Leben einer aktiven 20-Jährigen führen kann. Die Hoffnung wurde zumindest nicht voll erfüllt - am 2. März musste Celina die Heimreise antreten.

Alex (25) aus Ottobrunn bei München

Alex begann die Reise bei „The Biggest Loser“ 2025 mit einem Startgewicht von 147,9 Kilo. Von Beruf ist der 25-Jährige Krankenpfleger. Bei der Arbeit wird ihm täglich vor Augen geführt, wie sehr sein Übergewicht seine Gesundheit bedroht. In „The Biggest Loser“ sah Alex seine große Chance, endlich wieder richtig in Form zu kommen – vergeblich, zumindest in dieser Show. Am 9. März stand sein Name unterm gelben Strich.