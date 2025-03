„The Biggest Loser“ 2025 am 23. März – Wer ist raus in Folge 11?

Auch die aktuelle Staffel von „The Biggest Loser“ begleitet die Kandidaten auf ihrem Weg zu einem gesünderen Leben. Auf der griechischen Insel Naxos stellen sich die Teilnehmer der Herausforderung, ihr Gewicht zu reduzieren und ihre Lebensweise grundlegend zu ändern. Zu Beginn brachten die 14 Kandidaten gemeinsam ein Gesamtgewicht von fast zwei Tonnen auf die Waage.

Unterstützt werden die Teilnehmer bei „The Biggest Loser“ 2025 von den erfahrenen Coaches Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin. Neben der Aussicht auf ein gesünderes Leben steht für den Sieger ein Preisgeld von 50.000 Euro bereit.

Heute, am 23. März 2025, wurde bereits die elfte Folge der Abnehmshow auf Sat.1 ausgestrahlt. Dabei warteten auf die übrigen Kandidaten große Überraschen. Wer in Episode 11 die Koffer packen musste und welche Kandidaten weiterhin im Rennen sind, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

„The Biggest Loser“ 2025: Wer musste die Show in Folge 11 verlassen?

In Folge 11 von „The Biggest Loser“ 2025 stand für die Teilnehmer eine optische Veränderung an. Styling-Expertin Martina Reuter reiste dafür nach Naxos, um individuelle Looks für die Kandidaten auszuwählen. Ziel des Umstylings war es, die körperlichen Veränderungen der letzten Wochen sichtbar zu machen. Coach Christine Theis hob hervor, wie wichtig dieser Moment ist, da die Teilnehmer zum ersten Mal sehen können, wie sehr sich ihr Aussehen verändert hat.

Doch nicht jeder hat sich über die neue Garderobe gefreut. Kandidatin Michelle reagierte enttäuscht auf die ausgewählten Outfits und lehnte sie entschieden ab. Auch Sara zeigte sich wenig begeistert. Besonders die auffälligen Muster und Farben hätten nicht ihren Geschmack getroffen. Beim Anprobieren verstärkte sich ihr Unwohlsein, woraufhin sie sich zurückzog. Sie betonte, dass sie sich in den vorgeschlagenen Outfits nicht wohlgefühlt habe und sich daher nicht mehr zeigen wollte. Trotz dieser Herausforderungen fand Sara dann doch eine persönliche Alternative: ein eigenes Kleid, in das sie vor der Teilnahme an „The Biggest Loser“ 2025 noch nicht gepasst hat.

Am Ende gab es für die Kandidaten noch eine weitere große Überraschung: Sie präsentierten ihre Verwandlung nicht nur den Trainern, sondern auch ihren Familien und Freunden bei einem feierlichen Gala-Abend. Dort erhielten sie die Gelegenheit, ihre Erfolge mit ihren Liebsten zu teilen. Um die positive Stimmung der Kandidaten nach dem Überraschungsbesuch nicht zu vermießen, haben sich die beiden Coaches Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin dazu entschieden, niemanden in Folge 11 von „The Biggest Loser“ 2025 nach Hause zu schicken.

Welche Kandidaten sind bei „The Biggest Loser“ 2025 noch dabei?

Da in Folge 11 niemand die Heimreise antreten musste, kämpfen immer noch folgende acht Kandidaten um den Sieg von „The Biggest Loser“ 2025:

Angelina (35) aus Hattingen

Ben (42) aus Weil am Rhein

Jonas (23) aus Polheim

Michelle (27) aus Köln

Nicole (38) aus Neuhofen (Österreich)

Purja (20) aus Hamburg

Roswitha (50) aus Narr (Österreich)

Sara (26) aus Hattersheim

„The Biggest Loser“ 2025: Folge 11 von Staffel 17 als Wiederholung sehen

Epsiode 11 von „The Biggest Loser“ 2024 wird am Dienstag, dem 25. Februar 2025, um 2.45 Uhr im Free-TV bei Sat.1 wiederholt. Auf der Streaming-Plattform Joyn sind die Episoden zudem eine Woche vor der TV-Ausstrahlung abrufbar. Zuschauer, die die Sendung im Fernsehen verpasst haben, können diese auch zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos auf Joyn ansehen.

Wann läuft die nächste Folge 12 von „The Biggest Loser“ 2025?

Staffel 17 der Abnehmshow neigt sich langsam dem Ende zu. Nach Folge 11 stehen laut der Sendetermine von „The Biggest Loser“ 2025 nur noch drei weitere Episoden auf dem Programm. Die nächste Folge läuft am Sonntag, dem 30. März 2025, bei Sat.1 über die Birlschirme.