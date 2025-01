„The Biggest Loser“ 2025 am 19. Januar: Wer ist raus in Folge 2?

In der aktuellen Staffel von „The Biggest Loser“ stellen sich 14 Teilnehmer einer gewaltigen Herausforderung: Gemeinsam bringen sie fast zwei Tonnen auf die Waage. Ein hoher Preis für die Gesundheit und das Wohlbefinden, der sie zu drastischen Veränderungen motiviert. Ihr Ziel: Abnehmen und ein gesünderes Leben führen.

Der Drehort von Staffel 17 ist die griechische Insel Naxos. Für die Teilnehmer von „The Biggest Looser“ 2025 ist es nicht nur ein idyllischer Ort der Urlaubsflair versprüht, sondern gleichzeitig auch Ausgangspunkt für ihre Reise in eine gesündere Zukunft. Unterstützung erhalten sie dabei von den zwei Trainern Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin.

Die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss erklärte bereits vor Beginn der Show, dass in dieser Staffel jeder Teilnehmer einzeln antreten wird. Christine und Ramin begleiten die Kandidaten nicht nur körperlich, sondern auch mental, um ihre eigenen Grenzen zu überwinden. Am Ende geht es darum, die Person zu finden, die bei „The Biggest Loser“ 2025 am meisten Gewicht verloren hat. Auf die Gewinnerin oder den Gewinner wartet nicht nur ein gesünderes Leben, sondern auch ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Am 19. Januar 2025 lief Folge 2 von „The Biggest Loser“ auf Sat.1. Wer musste die Abnehmshow verlassen? Musste sich bereits jemand von den 50.000 Euro verabschieden oder haben alle Kandidaten noch eine Chance auf den großen Gewinn? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen alle Infos zu Folge 2 von „The Biggest Loser“ 2025.

„The Biggest Loser“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 19. Januar 2025?

In der zweiten Woche von „The Biggest Loser“ 2025 traten die Teilnehmenden erstmals auf die Waage, wobei die Ergebnisse teils unerwartet ausfielen. Zudem wurden sie mit einer Versuchung konfrontiert: Ein Kühlschrank mit verlockenden Snacks wie Süßigkeiten, Salami und Softdrinks wurde im Camp aufgestellt. Für die Kandidaten war es nicht leicht, dieser Versuchung zu widerstehen.

Außerdem zeigte sich bei der ersten Team-Challenge, wer von den Teilnehmenden besonders engagiert ist und sich den Bonus für die kommende Waage sichern konnte. Zur Freude der Kandidaten gab es in Folge 2 von „The Biggest Loser“ 2025 aber eine gute Nachricht: Niemand musste die Show verlassen.

„The Biggest Loser 2025“: Wer ist raus?

Um den Kandidaten erstmal ein wenig Zeit beim Abnehmen zu verschaffen, haben die zwei Coaches Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin entschieden, jedem Teilnehmer noch eine weitere Chance zu geben. Am Ende der zweiten Folge von „The Biggest Loser“ 2025 musste noch keiner der Kandidaten das Abnehmcamp verlassen.

Welche Kandidaten sind bei „The Biggest Loser“ 2025 weiter dabei?

Da auch in Folge 2 noch niemand die Show verlassen musste, können alle 14 Kandidaten weiterhin bei „The Biggest Loser“ 2025 ihren Kilos den Kampf ansagen:

Alex (25) aus München, Startgewicht: 147,9 Kilo

Angelina (35) aus Hattingen, Startgewicht: 155,5 Kilo

Ben (42) aus Weil am Rhein, Startgewicht: 145,9 Kilo

Celina (20) aus Hamburg, Startgewicht: 146,9 Kilo

Franz (50) aus Hadres (Österreich), Startgewicht: 127,4 Kilo.

Jessica (42) aus Löhne, Startgewicht: 110,9 Kilo

Jonas (23) aus Polheim, Startgewicht: 165,1 Kilo

Michelle (27) aus Köln, Startgewicht: 120,4 Kilo

Nicole (38) aus Neuhofen (Österreich), Startgewicht: 119,1 Kilo

Philipp (34) aus Ferlach (Österreich), Startgewicht: 166 Kilo

Purja (20) aus Hamburg, Startgewicht, 129,8 Kilo

Roswitha (50) aus Narr (Österreich), Startgewicht: 126,5 Kilo

Sara (26) aus Hattersheim, Startgewicht: 161,1 Kilo

Toni (33) aus Nürtingen, Startgewicht: 175,9 Kilo

„The Biggest Loser“ 2025: Folge 2 von Staffel 17 als Wiederholung sehen

Am Dienstag, dem 21. Januar 2025, wird die zweite Episode von „The Biggest Loser“ im Free-TV um 2.15 Uhr wiederholt. Zusätzlich sind die Folgen auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar, wo sie bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung gestreamt werden können. Wem es nicht möglich war, die Episode im Free-TV zu sehen, kann sie auf Joyn auch später nachträglich ansehen.

Wann läuft die nächste Folge 3 von „The Biggest Loser“ 2025?

Nach Folge 2 gibt es noch zwölf weitere Sendetermine von „The Biggest Loser“ 2025. Die dritte Folge wird am 26. Januar 2025, um 17.45 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt und ist bereits jetzt auf Joyn mit dem „Joyn PLUS+“-Abonnement verfügbar. Dieses gibt es für 6,99 Euro im Monat und kann monatlich gekündigt werden.