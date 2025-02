„The Biggest Loser“ 2025 gestern am 2. Februar – Wer ist raus in Folge 4?

Auf der griechischen Insel Naxos begann für 14 Kandidaten die Herausforderung ihres Lebens. Ihr Ziel: überflüssige Pfunde verlieren, fitter werden und langfristig gesunde Gewohnheiten etablieren. Doch der Weg dorthin ist hart – intensive Workouts, mentale Herausforderungen und Disziplin bestimmen den Alltag im Camp. Unterstützt werden sie dabei von den erfahrenen Coaches Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin, die ihnen mit professionellen Trainingsmethoden und Ernährungsstrategien zur Seite stehen.

In der vierten Woche von The Biggest Loser 2025 wird der Wettkampf um jedes verlorene Kilo immer härter. Die Kandidaten müssen sich neuen Herausforderungen stellen, die nicht nur körperlich, sondern auch emotional belastend sind. Dabei kommt es zu Spannungen im Camp – erste Streitigkeiten entstehen, und die Nerven liegen bei manchen blank. Am Ende steht die entscheidende Waage an und zwei Teilnehmer müssen die Show verlassen.

„The Biggest Loser“ 2025: Wer musste die Show in Folge 4 verlassen?

In Woche 4 sorgten nicht nur die Wettkämpfe für Diskussionen, sondern auch die Zimmerverteilung. Michelle, die bereits zu Beginn der Show nicht mit Angelina in ein Zimmer wollte, ist mit ihrer neuen Einteilung unzufrieden und lehnt ihre vorgesehenen Mitbewohner ab. Dies sorgt für Unmut bei den anderen Kandidaten, die ihr Verhalten als egoistisch empfinden. Michelle empfindet Celina jedoch schlicht als zu unordentlich – sie fühlt sich missverstanden. Schließlich greift Toni ein und gibt seine eigene Zimmerposition auf, um eine neue Lösung zu ermöglichen – Michelle zeigt sich daraufhin emotional und dankbar für seine Entscheidung.

Die Woche begann mit einer Exit-Challenge unter dem Namen „Wendepunkt“. Zwei Zweierteams traten in einer körperlich anspruchsvollen Aufgabe gegeneinander an. Auf einer großen Spielfläche mussten insgesamt 600 gelbe und blaue Plättchen (je 300 pro Team) umgedreht werden. Das Team, das in einer halben Stunde die meisten Plättchen in seiner Farbe dreht, gewinnt. Zusätzlich gab es vier große Eckplatten, die jeweils fünf Sonderpunkte einbrachten.

Die Teams:

Team Gelb: Celina (20) und Toni (33)

Team Blau: Jessica (42) und Philipp (34)

Während Team Gelb konzentriert und strategisch vorging, tat sich Team Blau schwer. Vor allem Jessica hatte mit dem hohen Tempo und Druck zu kämpfen, doch sie und Philipp sicherten sich immerhin drei der Eckplatten mit fünf Bonuspunkten. Trotzdem reichte es nicht – Celina und Toni gewannen die Challenge, womit das Camp für Philipp und Jessica endete. Besonders Franz war sichtlich betroffen vom Ausscheiden seines alten Zimmerkollegen und Mitstreiters.

Nach ihrem Sieg bekamen Celina und Toni eine besondere Chance: Die Trainer Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss boten ihnen eine Woche lang ein individuelles Training ohne Trainer-Unterstützung an. Falls sie das Angebot annahmen, durften sie sich in jeder Challenge ihre Gegner selbst aussuchen und so taktisch vorgehen. Nach kurzer Bedenkzeit entschieden sich die beiden für diese Option und konnten bereits in den folgenden Aufgaben davon profitieren.

Welche Kandidaten sind bei „The Biggest Loser“ 2025 weiterhin dabei?

Nach der vierten Woche kämpfen diese Teilnehmer weiterhin gegen die Pfunde und ihren inneren Schweinehund:

Alex (25) aus München

Angelina (35) aus Hattingen

Ben (42) aus Weil am Rhein

Celina (20) aus Hamburg

Franz (50) aus Hadres (Österreich)

Jonas (23) aus Polheim

Michelle (27) aus Köln

Nicole (38) aus Neuhofen (Österreich)

Purja (20) aus Hamburg

Roswitha (50) aus Narr (Österreich)

Sara (26) aus Hattersheim

Toni (33) aus Nürtingen