„The Biggest Loser“ 2025 am 23. Februar – Wer ist raus in Folge 7? Ein Stargast tanzt und singt mit allen

Die Abnehmshow „The Biggest Loser“ ist im Januar 2025 in eine neue Runde gegangen. Am 23. Februar flimmert bereits die siebte Folge von Staffel 17 beim Sender Sat.1 über die Bildschirme. Auch 2025 wagen mutige Kandidatinnen und Kandidaten bei „The Biggest Loser“ den Schritt in ein neues Leben. Mit eisernem Willen und der Unterstützung erfahrener Coaches stellen sie sich Woche für Woche intensiven Trainingseinheiten, mentalen Hürden und der Umstellung auf eine gesündere Lebensweise. Doch es geht nicht nur um verlorene Kilos – die Teilnehmenden erleben eine emotionale Achterbahnfahrt, die sie körperlich wie mental an ihre Grenzen bringt.

In Folge 7 müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten neuen Herausforderungen stellen – auf dem Trainingsplatz, in der Küche und auf der Waage. Wer beeindruckende Fortschritte machte und wer das Camp verlassen musste, erfahren Sie hier.

„The Biggest Loser“ 2025: Wer muss die Show in Folge 7 verlassen?

In der siebten Folge von „The Biggest Loser“ 2025 kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten weiter um ihre körperliche und mentale Transformation. Auf der idyllischen Insel Naxos stellten sie sich intensiven Workouts und lehrreichen Ernährungseinheiten – angeleitet von den erfahrenen Coaches Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin.

Nachdem Team Blau beim vorletzten Sendetermin trotz schwacher Leistung von einer Eliminierung verschont geblieben war, ging es in Woche mit neuer Entschlossenheit an die Herausforderung. Der Fokus lag auf einer kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Essverhalten: Welche Auswirkungen hatte die bisherige Ernährung auf den Körper? Welche Veränderungen sind notwendig, um langfristig gesund zu bleiben? Die Coaches vermittelten wertvolle Erkenntnisse und halfen den Teilnehmenden, ihre individuellen Ernährungsstrategien zu überdenken.

Beim abschließenden Wiegen hat sich in der vorigen Folge 6 die harte Arbeit von Team Blau ausgezahlt – es konnte insgesamt mehr Gewicht verlieren als Team Gelb. Doch statt eines Abschieds gab es eine Überraschung: Auch letzte Woche durfte jeder bleiben. Damit hatte alle zwölf verbliebenen Teilnehmenden zunächst weiterhin die Chance, ihren Weg zur nachhaltigen Gewichtsreduktion fortzusetzen – und sich dem Ziel von 50.000 Euro Preisgeld weiter zu nähern.

Aber was ist in Folge 7 los? Zur Halbzeit geht es in den Trio-Modus über. Die Zusammensetzung der Teams bringt ziemliche Unruhe nach Naxos. Und: Es kommt prominenter Besuch.

Ein Geheimnis lüften wir vorab: Der Promi im Camp ist kein Geringerer als Oliver Alexander Reinhard Petszokat, geboren am 10. August 1978 in West-Berlin, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Oli. P. Alle sind völlig aus dem Häuschen, vor allem die Damen. Der Star tanzt und singt mit den „losern“ - ein Riesen-Gewinn für alle. Auch, als der Veganer Oli P. später am Herd steht und für alle kocht.

Und wer ist denn nun rausgeflogen? Auch diesmal: Niemand.

Welche Kandidaten sind bei „The Biggest Loser“ 2025 weiterhin dabei?

Alex (25) aus München

Angelina (35) aus Hattingen

Ben (42) aus Weil am Rhein

Celina (20) aus Hamburg

Franz (50) aus Hadres (Österreich)

Jonas (23) aus Polheim

Michelle (27) aus Köln

Nicole (38) aus Neuhofen (Österreich)

Purja (20) aus Hamburg

Roswitha (50) aus Narr (Österreich)

Sara (26) aus Hattersheim

Toni (33) aus Nürtingen