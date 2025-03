„The Biggest Loser“ 2025 am 2. März – Baklava-Gate: Wer ist raus in Folge 8?

Seit Januar 2025 läuft die neue Staffel von „The Biggest Loser“ – am 2. März geht die achte Episode der 17. Staffel bei Sat.1 auf Sendung. Auch in diesem Jahr nehmen sich ambitionierte Kandidatinnen und Kandidaten vor, ihr Leben grundlegend zu verändern. Unterstützt von erfahrenen Coaches kämpfen sie mit Disziplin und Willenskraft gegen alte Gewohnheiten, absolvieren schweißtreibende Workouts und stellen ihre Ernährung komplett um. Doch es geht nicht nur ums Abnehmen – der Weg zum Ziel ist eine emotionale Herausforderung, die Körper und Geist gleichermaßen fordert.

In der aktuellen Folge müssen sich die Teilnehmenden neuen Aufgaben stellen, sei es beim Wiegen, im Training bei schwierigen Challenges oder – merke wohl! – bei der abendlichen Ess-Disziplin. Wer große Fortschritte gemacht hat, wer das Vertrauen Aller auf eine harte Probe stellt und wer die Show verlassen musste, erfahren Sie hier.

„The Biggest Loser“ 2025: Wer muss die Show in Folge 8 verlassen?

In der achten Folge von „The Biggest Loser“ 2025 kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten weiter um ihre körperliche und mentale Transformation. Auf der idyllischen Insel Naxos stellten sie sich intensiven Workouts und lehrreichen Ernährungseinheiten – angeleitet von den erfahrenen Coaches Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin.

Nachdem letzte Woche der Auftritt von Oli. P. den Gipfel der Aufregung markierte, geht es bei diesem Sendetermin echt um die Sache: Baklava-Gate. Die Geschichte erzählt sich so: Top-Favorit Purja belügt die Trainer, als beim Abendessen das geheimnisvolle Verschwinden eines einzeln Baklava-Stückchens untersucht wird. Ramin und Christine sind sicher, dass Purja es gegessen hat, der wiederum schwört Stein und Bein, es in den Mülleimer gespuckt zu haben. Es kommt zu einem hochnotpeinlichen Verhör, bei dem alle Beteiligten mehr oder weniger angewidert im Abfall wühlen. Schließlich gesteht Purja unter Tränen, gelogen zu haben. Ramin ist außer sich vor Wut über diesen Vertrauensbruch und faltet den Delinquenten nach Strich und Faden zusammen. Die Diskussion der Kandidatinnen und Kandidaten ist heftig, weil offenbar jemand gepetzt hat, das Wort „Verräter“ fällt. Will jemand den Tabellenersten elegant loswerden? Rausschmiss also? Nein - Purja scheint noch einmal auf Bewährung davonzukommen, aber es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass Baklava-Gate nächste Woche ernste Weiterungen haben wird. Also: Fast alle bislang verbliebenen Zwölf sind noch dabei – alle, bis auf Celina. Ihr Name stand am Schluss unter dem gelben Strich. Heimreise nach tränenreichen Abschied vom Team.

Welche Kandidaten sind bei „The Biggest Loser“ 2025 weiterhin dabei?

Diese hoffnungsvollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben es geschafft, die in jeder Folge drohenden Rausschmiss-Klippen mit mehr oder weniger Glück zu umschiffen. Sie sind also nach wie vor auf dem besten Weg zu ihrem Wunschgewicht. Aber „The Bigest Loser“ ist natürlich auch ein harter Wettbewerb – demnächst jeder gegen jeden. Wir haben die Halbzeit hinter uns, jetzt wird die Luft nach oben merklich dünner.

Alex (25) aus München

Angelina (35) aus Hattingen

Ben (42) aus Weil am Rhein

Franz (50) aus Hadres (Österreich)

Jonas (23) aus Polheim

Michelle (27) aus Köln

Nicole (38) aus Neuhofen (Österreich)

Purja (20) aus Hamburg

Roswitha (50) aus Narr (Österreich)

Sara (26) aus Hattersheim

Toni (33) aus Nürtingen