„The Biggest Loser“ 2025 am 9. März: Wer ist raus in Folge 9 - doch noch Purja?

Seit Anfang 2025 läuft die neue Staffel von „The Biggest Loser“. Am 9. März wird die neunte Episode der 17. Staffel auf Sat.1 gezeigt. Auch dieses Jahr haben sich engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Ziel gesetzt, ihre Lebensweise grundlegend zu verändern. Mit Unterstützung professioneller Coaches stellen sie sich der Herausforderung, alte Gewohnheiten abzulegen, intensive Trainingseinheiten zu bewältigen und ihre Ernährung umzustellen. Dabei geht es nicht nur um Gewichtsverlust, sondern auch um eine emotionale und mentale Transformation.

In der aktuellen Folge warten neue Herausforderungen auf die Kandidatinnen und Kandidaten – sei es beim Wiegen, in fordernden Trainingseinheiten oder in Bezug auf ihre Ernährungsdisziplin. Die spannende Frage bleibt: Wer wird sich am Ende unter der gelben Linie wiederfinden? Bleiben Sie bei uns - wir wissen es.

„The Biggest Loser“ 2025: Wer muss die Show in Folge 9 verlassen?

In der achten Folge von „The Biggest Loser“ 2025 kämpften die Kandidatinnen und Kandidaten weiter um ihre körperliche und mentale Veränderung. Auf der idyllischen Insel Naxos stellten sie sich intensiven Workouts und lehrreichen Ernährungseinheiten – angeleitet von den erfahrenen Coaches Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin.

Die Folge endete mit einem Eklat, der als „Baklava-Gate“ in die Geschichte von „The Biggest Loser“ eingehen dürfte: Beim Abendessen verschwindet ein einzelnes Stück Baklava spurlos – und das Chaos nimmt seinen Lauf. Die Trainer wollen den Vorfall klären, doch schnell geraten die Verdächtigungen ins Rollen. Ramin und Christine sind überzeugt, dass Purja der Übeltäter ist. Dieser jedoch beharrt standhaft darauf, das Dessert nicht verzehrt, sondern in den Mülleimer gespuckt zu haben.

Was daraufhin folgt, könnte einer Krimikomödie entsprungen sein: Unter den misstrauischen Blicken aller beginnt eine unfreiwillige Spurensuche im Müll, bei der angewiderte Gesichter und peinlich berührtes Schweigen die Hauptrollen spielen. Schließlich bricht Purja zusammen und gesteht unter Tränen, die Wahrheit verbogen zu haben. „Alternative facts“ à la Trump. Der Ausbruch von Ramin ist so heftig wie nachvollziehbar – ein Vertrauensbruch wie dieser bleibt selten ohne Konsequenzen. Er liest Purja ordentlich die Leviten. Doch anstatt rauszufliegen, erhält der Delinquent eine zweite Chance, wenn auch mit sichtbarem Misstrauen der anderen Teilnehmer. Fazit: Fast alle bis dato verbliebenen Zwölf waren nach dem süßen Aufruhr noch dabei – alle, bis auf Celina. Ihr Name stand am Schluss unter dem gelben Strich. Heimreise nach tränenreichen Abschied vom Team.

Das also war letzte Woche. Es sah ganz so aus, als ob „Baklava-Gate“ noch nicht abgeschlossen sei und die Wellen auch in dieser Folge hochschlagen könnten. Drama, Spannung und schicksalhafte Wendungen – eben voll im Stil von „The Biggest Loser“. Und tatsächlich ist die Sache mit den Goodies noch nicht ausgestanden – die Entscheidung der Trainer, den seinerzeitigen Champion noch mal mit einem blauen Auge davonkommen zu lassen, trifft nicht auf die ungeteilte Zustimmung der Kandidaten und Kandidatinnen. Manche meinen, da sei gepetzt worden, sogar von „Verrat“ ist die Rede. Doch im Lauf der Woche geht man wieder zur Tagesordnung über, die Challenges sind einfach zu hart.

Und was passiert unterm Strich beim Sendetermin der Folge 9? Es ist wie immer spannend – nicht nur die Hitliste der Gewichtsverlierer gibt den Ausschlag, sondern auch die Bonuspunkte rechnet der Computer mit ein. Zum Schluss steht nur noch der Name Alex unter der gelben Linie. Er muss die Koffer packen.

Welche Kandidaten sind bei „The Biggest Loser“ 2025 weiterhin dabei?

Diese ambitionierten Kandidatinnen und Kandidaten konnten sich bislang erfolgreich durch den Wettbewerb manövrieren und den gefürchteten Rauswurf in jeder Folge vermeiden – manchmal durch Geschick, manchmal mit einem Quäntchen Glück. Ihre Reise in Richtung Traumgewicht geht weiter, doch der Wettkampf wird zunehmend härter.

In der zweiten Hälfte der Staffel treten die Teilnehmenden nun in eine neue Phase ein, in der der Konkurrenzdruck spürbar steigt. Jeder kämpft für sich allein, die Anforderungen werden immer herausfordernder. Die verbleibenden Plätze an der Spitze werden rar, und nur die Stärksten, Diszipliniertesten und Entschlossensten werden es schaffen, sich weiter durchzusetzen. Der Wettkampf um den Titel wird immer intensiver – so langsam trennt sich die Spreu vom Weizen.

Noch im Rennen sind:

Angelina (35) aus Hattingen

Ben (42) aus Weil am Rhein

Franz (50) aus Hadres (Österreich)

Jonas (23) aus Polheim

Michelle (27) aus Köln

Nicole (38) aus Neuhofen (Österreich)

Purja (20) aus Hamburg

Roswitha (50) aus Narr (Österreich)

Sara (26) aus Hattersheim

Toni (33) aus Nürtingen