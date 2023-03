Kandidaten bei "The Biggest Loser" 2023: Wer ist raus? Wer ist weiter dabei?

"The Biggest Loser" 2023 läuft derzeit bei Sat.1. Zwanzig Kandidatinnen und Kandidaten wollen mit der Unterstützung der drei Coaches ihre Kilos verlieren. Wer ist raus? Wer weiter dabei?

Der erste Sendetermin von "The Biggest Loser" war am Sonntag, dem 5. Februar 2023. Seitdem wollen 20 Kandidatinnen und Kandidaten in einem Camp auf der griechischen Insel Naxos ihre Pfunde loswerden und lernen, gesünder zu leben. Die Chefin des Camps Dr. Christine Theiss und das Trainer-Duo Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa sollen die Teilnehmer bei ihrem Ziel unterstützen. Die Übertragung von " The Biggest Loser" 2023 übernimmt auch in diesem Jahr Sat.1.

Für den Nervenkitzel treten in der Abnehm-Show zwei Teams mit jeweils zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegeneinander an. Dabei ist das Ziel für jede Mannschaft, möglichst viel Gewicht zu verlieren. Dieses Jahr gibt es zwei Lager: Zehn Kandidaten dürfen in das Luxus-Camp mit einem Fitnessstudio und großem Pool einziehen - die anderen zehn müssen sich dagegen im Basiclager mit Matratzen und Outdoor-Duschen zufriedengeben.

Gesunde Ernährung und sportliche Herausforderungen, bei denen die Kandidaten an ihre Schmerzgrenzen gehen, stehen jede Woche auf dem Plan. Dabei die Ziele zu erreichen, helfen ihnen die Coaches von "The Biggest Loser" 2023 und stehen den Kandidatinnen und Kandidaten beim Training zur Seite. Am Ende jeder Folge kommt die Stunde der Wahrheit auf der Waage: Wer am meisten Gewicht verloren hat, zieht in die nächste Runde ein, wer am wenigsten abgenommen hat, muss die Show verlassen.

"The Biggest Loser" 2023: Wer ist raus?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verlieren Gewicht, die Teams eine Mitstreiterin oder einen Mitstreiter.

Diese Teilnehmer sind bei Team Blau raus

Zead

Angelina

Oelsi

Sandra

Diese Teilnehmer sind bei Team Orange raus

Vivienne

Marvin

Jessi

Manuela

"The Biggest Loser" 2023: Kandidaten in Team Blau

Der ehemalige Kickbox-Weltmeister Ramin Abtin ist seit 2013 bei "Leben leicht gemacht" dabei und greift in dieser Staffel Team Blau unter die Arme.

Das sind die Kandidaten von Team Blau:

Angelina, 26 Jahre, Startgewicht : 126,1 Kilo

Ása, 48 Jahre, Startgewicht : 117,8 Kilo

: 117,8 Kilo Daniel, 37 Jahre, Startgewicht : 159,3 Kilo

: 159,3 Kilo Laura, 24 Jahre, Startgewicht : 125,3 Kilo

: 125,3 Kilo Oelsi, 36 Jahre, Startgewicht : 152,4 Kilo

Phillip, 27 Jahre, Startgewicht : 194,7 Kilo

: 194,7 Kilo Sandra, 48 Jahre, Startgewicht : 132,5 Kilo

Robert, 34 Jahre, Startgewicht : 149,9 Kilo

: 149,9 Kilo Valentina, 34 Jahre, Startgewicht : 135,3 Kilo

: 135,3 Kilo Zead, 21 Jahre, Startgewicht : 165,8 Kilo

Team Blau kommt auf ein Gesamtgewicht von 1.459,1 Kilo, von denen einige in den kommenden Wochen wegtrainiert werden sollen.

"The Biggest Loser" 2023: Teilnehmer in Team Orange

Die estnische Personal-Trainerin Sigrid Illumaa eröffnete 2014 ihr erstes Fitnessstudio und will in Staffel 2 von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" Team Orange zum Erfolg auf der Waage verhelfen.

Diese Teilnehmer sind in Team Orange:

Jessi , 33 Jahre, Startgewicht : 168,5 Kilo

Leon, 25 Jahre, Startgewicht : 160,8 Kilo

: 160,8 Kilo Manuela , 26 Jahre, Startgewicht : 152,4 Kilo

Marvin, 27 Jahre, Startgewicht : 146,8 Kilo

Matea, 31 Jahre, Startgewicht : 120,1 Kilo

: 120,1 Kilo Pia, 29 Jahre, Startgewicht : 166,6 Kilo

: 166,6 Kilo Salvo, 37, Jahre, Startgewicht 147,1 Kilo

147,1 Kilo Silke, 41 Jahre, Startgewicht : 144,5 Kilo

: 144,5 Kilo Torsten, 42 Jahre, Startgewicht : 227,1 Kilo

: 227,1 Kilo Vivienne , 22 Jahre, Startgewicht : 142,6 Kilo

Team Orange hat ein Gesamtgewicht von 1.576,5 Kilo. Einige dieser Kilos sollen - wenn es nach Coach Sigrid Illumaa geht - schon bald nicht mehr existieren.

Der Gewinner der letzten Staffel von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" war Patrick Galle. Nachdem er erfolgreich Kilo um Kilo verloren hatte, erhielt er am Ende außerdem noch die 50.000 Euro Siegerprämie. Und das nicht ohne Grund: Der 25-Jährige hat in der Show über 94 Kilogramm abgenommen – von 191,4 Kilo auf 97 Kilo. Ob das die diesjährigen Kandidaten auch schaffen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.