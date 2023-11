"The Gilded Age", Staffel 2: Folgen, Besetzung, Handlung - alle Infos

"The Gilded Age", Staffel 2: Hier kommen alle Infos rund um Folgen, Besetzung, Handlung und Stream - außerdem liefern wir Ihnen einen Trailer zur Serie.

Die zweite Staffel von "The Gilded Age" des "Downton Abbey"-Machers Julian Fellowes bringt das Historiendrama seit Ende Oktober mit acht neuen Folgen zu Sky zurück. Wir versorgen Sie mit allen wichtigen Infos.

An diesem Datum startete "The Gilded Age", Staffel 2

Der Start der Staffel 2 von "The Gilded Age" erfolgte am Montag, dem 30. Oktober 2023. Die Episoden 2 bis 8 werden seitdem wöchentlich montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic sowie über Sky Q und beim Streamingdienst WOW ausgestrahlt.

"The Gilded Age", Staffel 2: Worum dreht sich die Handlung?

Staffel 2 von "The Gilded Age" (der Begriff - auf Deutsch "Vergoldetes Zeitalter" - basiert auf einem Roman von Mark Twain aus dem Jahr 1873) startet mit der Nachricht, dass Bertha Russells Bewerbung um eine Loge an der Academy of Music negativ beschieden worden ist. Damit eskaliert der Kampf Berthas gegen Mrs. Astor, bei dem sie ihre Rivalin und das gesamte alte System in die Schranken weisen will. Bertha will sich nicht nur in der Gesellschaft etablieren, sondern sogar eine wichtige Rolle darin erobern. George Russell führt indes seinen eigenen Kampf: Er hat es mit der wachsenden Gewerkschaftsmacht in seinem Stahlwerk zu tun. Auch die anderen Protagonisten sind natürlich höchst präsent: Marian unterrichtet heimlich an einer Mädchenschule. Ada gönnt sich eine neue Beziehung, Agnes ist dagegen. Die Familie Scott hat eine schockierende Erkenntnis zu verarbeiten, während Tochter Peggy sich in eine Aktivistin verwandelt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das "Gilded Age" der USA war eine Zeit des wirtschaftlichen Umbruchs und des technischen Fortschritts, aber auch der politischen Korruption auf sämtlichen Ebenen. Gleichzeitig entstanden durch Millionen europäischer Immigranten die berüchtigten Armenviertel in großen Städten wie New York.

Die Folgen von "The Gilded Age", Staffel 2

Staffel 2 hat acht neue Episoden, allerdings sind noch nicht alle Namen bekannt. Die Folgentitel werden fortlaufend ergänzt.

Folge 1 "You Don't Even Like Opera": Montag, 30. Oktober 2023, 20.15 Uhr, Sky Atlantic, Sky Q, WOW

Folge 2 "Some Sort Of Trick": Montag, 6. November 2023, 20.15 Uhr, Sky Atlantic, Sky Q, WOW

Folge 3 "Head To Head": Montag, 13. November 2023, 20.15 Uhr, Sky Atlantic, Sky Q, WOW

Folge 4 "Hofintrigen": Montag, 20. November 2023, 20.15 Uhr, Sky Atlantic, Sky Q, WOW

Folge 5 "Zum Greifen Nah": Montag, 27. November 2023, 20.15 Uhr, Sky Atlantic, Sky Q, WOW

Folge 6 "Warnschüsse": Montag, 4. Dezember 2023, 20.15 Uhr, Sky Atlantic, Sky Q, WOW

Folge 7 "Wahrzeichen und Wunder": Montag, 11. Dezember 2023, 20.15 Uhr, Sky Atlantic, Sky Q, WOW

Folge 8 "In Terms Of Winning And Losing": Montag, 18. Dezember 2023, 20.15 Uhr, Sky Atlantic, Sky Q, WOW

Die Serie kann man wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln verfolgen. Staffel 1 ist ebenfalls über Sky Q und beim Streamingdienst WOW abrufbar.

Lesen Sie dazu auch

Besetzung von "The Gilded Age", Staffel 2: Diese Darsteller gehören zum Cast

Dies ist die Besetzung der Hauptrollen:

Schauspieler, Schauspielerin Rolle Carrie Coon Bertha Russell Christine Baranski Agnes Van Rhijn Cynthia Nixon Ada Brook Ben Ahlers Jack Treacher Louisa Jacobson Marian Brook Celia Keenan-Bolger Mrs. Bruce Debra Monk Armstrong Kelli O'Hara Aurora Fane Taylor Richardson Bridget Kristine Nielsen Mrs. Bauer Patrick Page Richard Clay Douglas Sills Baudin ( aka Borden ) Michael Cerveris Watson Kelley Curran Turner Donna Murphy Mrs. Astor Erin Wilhelmi Adelheid Weber Morgan Spector George Russell Sullivan Jones T. Thomas Fortune Denée Benton Peggy

Außerdem wirken mit:

Taissa Farmiga

Jack Gilpin

Simon Jones

Harry Richardson

Blake Ritson

Nathan Lane

Audra McDonald

John Douglas Thompson

Ashlie Atkinson

Laura Benanti

Nicole Brydon Bloom

Bloom Christopher Denham

David Furr

Ward Horton

Matilda Lawler

Robert Sean Leonard

Hinter der Kamera waren unter anderem diese Verantwortlichen am Werk:

Creator, Autor, Executive Producer : Julian Fellowes (" Downton Abbey ")

: (" ") Executive Producers : Gareth Neame , David Crockett , Michael Engler , Bob Greenblatt , Salli Richardson-Whitfield

: , , , , Regie : Michael Engler

: Autorin und Executive Producer: Sonja Warfield

Koproduktion zwischen HBO und Universal Television

"The Gilded Age", Staffel 2: Streaming bei WOW

WOW ist der hauseigene Streaming-Dienst von Sky. Hier die Konditionen:

WOW Serien

Monatsabo: 7,99 € monatlich

6-Monatsabo: 5,99 € monatlich

WOW Filme und Serien

Monatsabo: 9,98 € monatlich

6-Monatsabo: 7,98 € monatlich

WOW Live-Sport

Monatsabo: 29,99 € monatlich

12-Monatsabo: 24,99 € monatlich

Auf Wunsch: WOW Premium

+ 5 € monatlich für 2 Streams, Full-HD & ohne Werbung

Diese Angaben sind auf dem Stand vom 30. September 2023. Aktuelle und weiterführende Infos finden Sie auf der Website des Anbieters.

Trailer von "The Gilded Age", Staffel 2

Sky hat vorab einen Trailer zur Staffel 2 von "The Gilded Age" veröffentlicht. Hier bekommen Sie einen ersten Vorgeschmack: