Staffel 3 von "The Kardashians": Folgen, Besetzung, Stream und alle Infos

Staffel 3 von "The Kardashians" läuft seit Mai wieder auf Disney+. Erfahren Sie hier alle Informationen rund um die Handlung, Besetzung, Stream und die Folgen von Staffel 3.

Auch in der dritte Staffel von "The Kardashians" wird das turbulente Leben der berühmten Familie aus den USA beleuchtet. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall und Kylie nehmen die Zuschauer und Zuschauerinnen mit in ihre Welt.

Erfahren Sie hier alle Informationen rund um die Handlung, die Folgen und den Stream sowie die Besetzung der dritten Staffel.

"The Kardashians" Staffel 3: Wann war der Start?

Die erste Folge der dritten Staffel lief am 25. Mai 2023. Die zehn Folgen werden wöchentlich jeweils am Donnerstag auf Disney+ veröffentlicht. Die letzte Episode der Staffel ist für den 27. Juli 2023 geplant.

"The Kardashians": Worum geht es in Staffel 3 der Reality-Show?

Das Prinzip der Reality-Show bleibt auch in Staffel 3 erhalten. Im Fokus steht das alltägliche Leben des Kardashian-Klans. Dabei prägen Staffel 3 Themen wie Mutterschaft oder der Aufbau ihrer jeweiligen Imperien. Die Zuschauer können also wieder wie gewohnt das Leben von Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall und Kylie begleiten. Dabei wird der Zusammenhalt der Familie durch erhebliche Spannungen auf die Probe gestellt. Doch gemeinsam gehen die Kardashians voran, um die turbulenten Zeiten zu meistern.

"The Kardashians" Staffel 3: Übertragung auf Disney+

Neben den ersten beiden Staffeln ist seit dem 25. Mai 2023 auch die dritte Staffel von "The Kardashians" auf Disney+ verfügbar. Wie in den letzten beiden Staffeln hat auch die aktuelle Reality-Show zehn Folgen. Immer donnerstags erscheinen neue Episoden der Show, die alten Staffeln bleiben natürlich erhalten. Dementsprechend können sämtliche Folgen der Serie nach freiem Gusto gestreamt werden. Da es sich bei Disney+ um eine kostenpflichtige Streaming-Plattform handelt, bedarf es jedoch eines Abonnements, das 8,99 Euro im Monat kostet. International wird die 3. Staffel außerdem auf Hulu und Star+ ausgestrahlt.

Das sind die einzelnen Folgen und der jeweilige Ausstrahlungstermin des englischen Originals:

Folge 1: "Can everyone get their sh*t together?" (25. Mai 2023)

Folge 2: "Don't want it, don't need it, I'm done" (01. Juni 2023)

Folge 3: "Everything is my fault!" (08. Mai 2023)

Folge 4: "Ciao, Kim " (15. Juni 2023)

Folge 5: "You think I need your permission?" (22. Juni 2023)

Folge 6: "The tension is brewing" (29. Juni 2023)

Folge 7: Titel noch unbekannt (06. Juli 2023)

Folge 8: Titel noch unbekannt (13. Juli 2023)

Folge 9: Titel noch unbekannt (20. Juli 2023)

Folge 10: Titel noch unbekannt (27. Juli 2023)

Besetzung der Staffel 3 von "The Kardashians"

Auch in der dritten Staffel von "The Kardashians" sind alle vertrauten Protagonisten wieder mit an Bord. Gleichermaßen werden wohl ihre jeweiligen Partner Teil der Fernsehshow sein, wenn auch nur als Nebendarsteller.

Kris Jenner

Kourtney Kardashian

Kim Kardashian

Khloé Kardashian

Kendall Jenner

Kylie Jenner

Travis Barker

Scott Disick

Corey Gamble

Ausführender Produzent der dritten Staffel ist neben Emma Conway und Elizabeth Jones Ben Winston. Danielle King fungiert dabei als Showrunnerin und ausführende Produzentin.

"The Kardashians": Trailer für Staffel 3

Hier finden sie außerdem den Trailer für die dritte Staffel von "The Kardashians". Der Trailer ist seit dem Staffelstart am 25. Mai 2023 bei Disney+ zu sehen.