"The Last of Us", Staffel 2: Start, Handlung und alle Infos

Das Videospiel "The Last of Us" war ein großer Erfolg. Tatsächlich wurde deshalb nicht nur eine Fortsetzung des Videospiels produziert, mittlerweile gibt es sogar eine Serien-Adaption der Story. Am 15. Januar 2023 ging die "The Last of Us"-Serie an den Start und schaffte es, wie schon das erste Videospiel zuvor, die Menschen zu begeistern. Die Folgen brachen nach und nach ihre eigenen Rekorde. HBO, der für die Produktion der Serie verantwortliche Sender, reagierte darauf sehr schnell und kündigte nicht einmal zwei Wochen nach dem Serienstart eine zweite Staffel an.

Auch Neil Druckmann, Co-Schöpfer, Autor und Executive Producer der Serie, hat im Rahmen der Sony-Pressekonferenz auf der Consumer Electronic Show (CES) offiziell bestätigt, dass die zweite Staffel von „The Last of Us“ schon bald über die Bildschirme laufen wird. Zudem nannte er einen ungefähren Zeitraum für den Start der neuen Episoden.

Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der zweiten Staffel von „The Last of Us“.

"The Last of Us": Start von Staffel 2

Bereits zum Start von Staffel 1 von "The Last of Us" wurde darüber spekuliert, dass die Serie eine Fortsetzung bekommen könnte. Ob es dazu kommen würde, schien von den Rezensionen der ersten Folgen abzuhängen. Diese sind seit Mitte Januar 2023 veröffentlicht und fielen fast durchweg äußerst positiv aus. Die Produzenten schienen nur auf eine solche Reaktion gewartet zu haben, denn schon kurze Zeit später wurde die Fortsetzung der Serie mit einer weiteren Staffel verkündet.

Nun wurde auch vom Streaming-Anbieter Sky offiziell bestätigt, dass Staffel 2 von „The Last of Us“ in den Startlöchern steht. Die neuen Folgen gibt es ab April 2025 im wöchentlichen Rhythmus exklusiv bei Sky und WOW zu sehen. Ein genaues Datum wurde allerdings bislang nicht bekannt gegeben. Sobald sich Sky dazu äußert, erfahren Sie es hier in diesem Artikel.

Staffel 2 von „The Last of Us“: Das sind die neuen Folgen

Staffel 1 von „The Last of Us“ setzt sich aus neun Folgen zusammen. In der Fortsetzung der postapokalyptischen Serie wird es insgesamt sieben neue Episoden geben, die im wöchentlichen Rhythmus bei Sky und WOW veröffentlicht werden. Sobald die einzelnen Titel der Folgen bekannt gegeben werden, tragen wir diese hier ganz bequem für Sie zusammen. Das sind die sieben Folgen in Staffel 2 von „The Last of Us“:

Folge 1 von „The Last of Us“, Staffel 2: Titel noch nicht bekannt

Folge 2 von „The Last of Us“, Staffel 2: Titel noch nicht bekannt

Folge 3 von „The Last of Us“, Staffel 2: Titel noch nicht bekannt

Folge 4 von „The Last of Us“, Staffel 2: Titel noch nicht bekannt

Folge 5 von „The Last of Us“, Staffel 2: Titel noch nicht bekannt

Folge 6 von „The Last of Us“, Staffel 2: Titel noch nicht bekannt

Folge 7 von „The Last of Us“, Staffel 2: Titel noch nicht bekannt

Handlung von "The Last of Us", Staffel 2

Die Handlung von dem Videospiel „The Last of Us Part II“ spielt etwa fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils, in dem Ellie und Joel vor den Fireflies flüchteten. In der Fortsetzung rückt Ellie stärker in den Mittelpunkt der Geschichte. Sie wird mit dem Verlust einer ihr nahestehenden Person konfrontiert und begibt sich auf einen langen, gewaltsamen Rachefeldzug. Die 19-Jährige gerät in den Konflikt zwischen zwei rivalisierenden Gruppen: der Washington Liberation Front (WLF) und der Seraphiten-Sekte. Beide kämpfen um die Kontrolle über das postapokalyptische Seattle, wo ein Großteil der Handlung vermutlich stattfindet.

Ähnlich hat sich auch Sky zur Handlung der zweiten Staffel von „The Last of Us“ geäußert. Auch in der Serie werden fünf Jahre nach den Geschehnissen der ersten Staffel Joel und Ellie erneut von ihrer Vergangenheit eingeholt. Dabei geraten sie nicht nur in persönliche Konflikte, sondern stehen auch einer zunehmend bedrohlicheren und unvorhersehbaren Welt gegenüber.

Staffel 2 von "The Last of Us": Schauspieler in der Besetzung

In Staffel 2 der Serie „The Last of Us“ sind erneut Pedro Pascal in der Rolle von Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria zu sehen. Zudem wird der Cast durch neue Gesichter ergänzt. Kaitlyn Dever übernimmt die Rolle der Abby, Isabela Merced spielt Dina, während Young Mazino als Jesse und Ariela Barer als Mel auftreten. Tati Gabrielle verkörpert Nora, Spencer Lord schlüpft in die Rolle von Owen, Danny Ramirez stellt Manny dar und Jeffrey Wright ist als Isaac zu sehen. Zudem wird Catherine O’Hara in der neuen Staffel als Gaststar auftreten.

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht über alle an Staffel 2 beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler sowie der von ihnen verkörperten Rollen zusammengestellt. Der Rollenname der Kanadierin Catherine O'Hara wurde bisher nicht enthüllt.

Schauspieler, Schauspielerin Rolle Pedro Pascal Joel Miller Bella Ramsey Ellie Williams Catherine O'Hara ? Gabriel Luna Tommy Miller Rutina Wesley Maria Kaitlyn Dever Abby Anderson Isabela Merced Dina Jeffrey Wright Issac Danny Ramirez Manny Tati Gabrielle Nora Spencer Lord Owen Ariela Barer Mel Young Mazino Jesse Anna Torv Theresa Servopoulos Merle Dandridge Marlene Nico Parker Sarah Miller Storm Reid Riley Murray Bartlet Frank Nick Offerman Bill Lamar Johnson Henry Keivonn Woodard Sam

Craig Mazin und Neil Druckmann stehen als Autoren und ausführende Produzenten hinter der Serienadaption von „The Last of Us“. Die Produktion entstand in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Television. Zu den weiteren Executive Produzenten gehören Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan und Evan Wells. Hailey Gross ist ebenfalls als Autorin und Co-Executive Producer beteiligt. Die Serie wird zudem von den Produktionsfirmen PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint und Naughty Dog unterstützt.

Gibt es eine dritte Staffel von "The Last of Us"?

Nach Angaben von kino.de ließen die Showrunner von „The Last of Us“ andeuten, dass die Produktion möglicherweise nicht nach zwei Staffeln endet. Da der Inhalt des zweiten Spiels erheblich umfangreicher ist als der des ersten, könnte eine Aufteilung in mehrere Teile erforderlich sein. Autor Mazin bestätigte, dass dieser Ansatz weiterhin verfolgt werde: „Wir glauben nicht, dass wir die Geschichte in Staffeln [2 und 3] erzählen können, weil wir uns Zeit lassen und interessante Wege gehen, was wir in Staffel 1 auch ein wenig getan haben. Wir haben das Gefühl, dass Staffel 3 mit ziemlicher Sicherheit deutlich umfangreicher sein wird – solange die Leute weiter zuschauen und wir mehr Fernsehen machen können. Und in der Tat könnte die Geschichte Staffel 4 erfordern.“

Trailer von „The Last of Us“ Staffel 2

Wer sich einen ersten Eindruck von „The Last of Us“ Staffel 2 verschaffen und testen will, ob die Serie dem eigenen Geschmack trifft, kann das mit dem folgenden Trailer tun:

"The Last of Us": Staffel 2 im Stream sehen

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ wird im April 2025 exklusiv bei Sky und auf WOW sowie auf dem linearen Sender Sky Atlantic ausgestrahlt. Die sieben neuen Episoden werden dabei wöchentlich veröffentlicht. Staffel 1 ist bereits auf Abruf über Sky und WOW verfügbar. Das WOW-Abo mit allen Filmen und Serien gibt es im Jahresabo bereits ab 5,98 Euro im Monat.