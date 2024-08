"The Last of Us", Staffel 2: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Das Videospiel "The Last of Us" war ein großer Erfolg. Tatsächlich wurde deshalb nicht nur eine Fortsetzung des Videospiels produziert, mittlerweile gibt es sogar eine Serien-Adaption der Story. Am 15. Januar 2023 ging die "The Last of Us"-Serie an den Start und schaffte es, wie schon das erste Videospiel zuvor, die Menschen zu begeistern. Die Folgen brachen nach und nach ihre eigenen Rekorde. HBO, der für die Produktion der Serie verantwortliche Sender, regierte darauf sehr schnell und kündigte nicht einmal zwei Wochen nach dem Serienstart eine zweite Staffel an.

Da zum Zeitpunkt der Ankündigung war noch nicht einmal die erste Staffel von "The Last of Us" vollständig veröffentlicht. Seit dem 12. März 2023 ist die erste Staffel vollständig veröffentlicht. Das, was schon rund um Start, Handlung und Besetzung der neuen Staffel bekannt ist, haben wir Ihnen hier zusammengetragen.

"The Last of Us", Staffel 2: Das ist zum Start der neuen Folgen bekannt

Bereits zum Start von Staffel 1 von "The Last of Us" wurde darüber spekuliert, dass die Serie eine Fortsetzung bekommen könnte. Ob es dazu kommen würde, schien von den Rezensionen der ersten Folgen abzuhängen. Diese sind seit Mitte Januar 2023 veröffentlicht und fielen fast durchweg äußerst positiv aus. Die Produzenten schienen nur auf eine solche Reaktion gewartet zu haben, denn schon kurze Zeit später wurde die Fortsetzung der Serie mit einer weiteren Staffel verkündet.

Wann Staffel 2 von "The Last of Us" allerdings in Deutschland erscheinen wird, ist noch ungewiss. HBO-CEO Casey Bloys verkündete, dass die Dreharbeiten im „Frühling 2024“ beginnen werden - mittlerweile ist die neue Staffel komplett im Kasten. Nun folgt die langwierige Post-Production, und danach muss dann noch das richtige Datum für die Veröffentlichung gefunden werden. Bis es soweit ist, dürfte also noch ein Weilchen vergehen. Realistisch ist frühestens zu Beginn von 2025 mit der zweiten Staffel von "The Last of Us" zu rechnen. Mittlerweile haben HBO und Sky offiziell verkündet, dass die Ausstrahlung 2025 erfolgt. Einen ersten von der zweiten Staffel vermittelt ein kurzer Instagram-Teaser:

Die Handlung von "The Last of Us", Staffel 2: Was ist bekannt?

Zum Zeitpunkt der Ankündigung der zweiten Staffel von "The Last of Us" waren noch nicht einmal alle Folgen der ersten Ausgabe veröffentlicht. Die Handlung der ersten Staffel verläuft sehr nah am Ausgangsmaterial, auch wenn sich die Autoren die ein oder andere schöpferische Freiheit herausnehmen. Die Story um Bill und Frank unterscheidet sich beispielsweise stark vom Videospiel, was jedoch keinen Einfluss auf die Geschichte von Joel und Ellie hat. Die zweite Staffel von "The Last of Us" dürfte sich dann auch entsprechend nah an der Handlung von "The Last of Us, Part II" orientieren.

Es folgen Spoiler zur ersten Staffel von "The Last of Us":

Nachdem es in den ersten Stunden des Spiels zu einem überraschenden Todesfall kommt, macht sich Ellie mit ihrer Freundin Dina auf den Weg, um Rache zu nehmen. Sie erkunden gemeinsam zuvor unbekannte Teile der vom Virus völlig zerstörten Welt. Viele neue Charaktere kommen hinzu und die Konsequenzen von Joels Entscheidung aus dem ersten Teil werden deutlich. Die beiden Hauptcharaktere Ellie und Joel sind nämlich nach Jackson zurückgekehrt. Eines Tages kehrt Joel nicht von der Patrouille zurück und Ellie ahnt Böses. Joel ist in einen Hinterhalt geraten und muss mit seinem Leben bezahlen. Ellie möchte sich jetzt rächen, dabei verschwimmen jegliche Grenzen zwischen Gut und Böse.

Die Story des Spiels spaltete zum Release die Community. Während einige Kritiker von einem weiteren Meisterwerk sprachen, wurde "Part II" von vielen Spielern kritisiert.

Die Handlung von "The Last of Us"

Sowohl die Videospiele als auch die Serie spielen in der nahen Zukunft, in der ein mutierter Pilz zur absoluten Katastrophe geführt hat. Wie in einer klassischen Zombie-Apokalypse wurden ein großer Teil der Menschheit dadurch in Monster verwandelt. Die Story dreht sich nun um das Schicksal von Joel und Ellie, die sich gemeinsam den Gefahren der postapokalyptischen Welt stellen, um eine Heilung für das Virus zu finden. Im Laufe der Geschichte entwickelt sich zwischen den beiden eine immer tiefer werdende Vater-Tochter-Beziehung, die die Spieler bzw. Zuschauer emotional mitfiebern lässt. Ihre Reise mündet schließlich in einem grandiosen Finale, das wir hier nicht vorweg nehmen möchten. So viel sei verraten: Joel trifft eine folgenschwere Entscheidung, die weitreichende Konsequenzen für ihn und alle anderen Überlebenden haben.

Das ist zur Besetzung von "The Last of Us", Staffel 2, bekannt

Ob die zweite Staffel von "The Last of Us" nun der Geschichte der Videospiele ganz genau folgt oder nicht, es wird in jedem Fall einige neue Charaktere geben. Sicher ist zunächst, dass die Hauptrollen Ellie und Joel wieder von Bella Ramsay und Pedro Pascal gespielt werden müssen. Denn der Erfolg der Serie hängt ganz entscheidend mit der durchweg als absolut brillant wahrgenommenen Performance der beiden Schauspieler zusammen. Dafür spricht außerdem, dass Bella Ramsay auf Instagram direkt nach der Ankündigung die Nachricht über die zweite Staffel geteilt und sich bei den Zuschauern für ihr Interesse bedankt hat.

Laut Sky kündigte HBO außerdem Kaitlyn Dever, Young Mazino und Isabela Merced als neue Cast-Mitglieder an. Dever spielt die Figur Abby, eine erfahrene Soldatin, deren Weltanschauung in Frage gestellt wird, als sie Rache für ihre geliebten Menschen sucht. Mazino übernimmt die Rolle von Jesse, der die Interessen anderer über seine eigenen stellt, manchmal mit ernsten Konsequenzen. Merced verkörpert den Charakter Dina, deren Beziehung zu Ellie durch die Grausamkeiten der Welt, in der sie existieren, herausgefordert wird. Auch Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle und Spencer Lord sind neue Cast-Mitglieder in Staffel 2.

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht über die an der Serie beteiligten Schauspielerinne und Schauspiieler sowie der von ihnen verkörperten Rollen zusammengestellt. Noch nicht in der Liste ist die Kanadierin Catherine O'Hara. Laut Sky befindet sie im Cast, aber ihr Rollenamen wurde bisher nicht enthüllt.

Schauspieler, Schauspielerin Rolle Pedro Pascal Joel Miller Bella Ramsey Ellie Williams Anna Torv Theresa 'Tess' Servopoulos Gabriel Luna Tommy Miller Lamar Johnson Henry Burrell Melanie Lynskey Kathleen Coghlan Nico Parker Sarah Miller Merle Dandridge Marlene Keivonn Woodard Sam Burrell Jeffrey Pierce Perry John Getz Edelstein Samuel Hoeksema Clicker / ... Olivier Ross-Parent Clicker / ... Rutina Wesley Maria Miller Storm Reid Riley Abel Scott Shepherd David Ashley Johnson Anna Williams Nick Offerman Bill Troy Baker James John Hannah Dr. Neuman Terry Chen Cpt. Kwong Christine Hakim Ratna Pertiwi Murray Bartlett Frank Ari Rombough Joyce Ian Rozylo Infected Man Yayu A.W. Unru Lt. Gen. Agus Hidayat Pardeep Singh Sooch Firefly Soldier Josh Brener Murray Graham Greene Marlon Sonia Maria Chirila Hannah Andy McDermott Firefly Soldier Sharon Crandall Lab Worker Ruby Lybbert Bethany Kevin Sateri Infected in Cellar Christopher Heyerdahl Dr. Schoenheiss Elaine Miles Florence Nelson Leis Josiah Primo Allon Firefly Soldier Philip Prajoux Infected Kissing Man Marcus Aurelio Infected at Fence Brad Leland Mr. Adler Juan Magana Bryan Darren Dolynski Surgeon Jason Vaisvila Marco Craig Haas Informer Rumbie Muzofa Mother Laura Bailey Nurse Toby Levins Man on Horse Benjamin Rogers Timothy Eric Breker Bryan's Father Marcia Bennett Mrs. Adler Ron J. Anderson Sniper Brendan Fletcher Robert Adam Basil The Bloater Ana Rice Nurse Erik Lindquist Villager Miël Logan Little Girl Jerry Wasserman Abe Paolina van Kleef Staring Girl Skye Cowton Child Clicker Tiahra Allen Sarah 9 Years Old Wendy Gorling Nana Jessica Belbin Mrs. Lauterstein Haysam Kadri Nasir Sarah Himadeh Tahira Caitlin Howden Denise Max Montesi Lee Natasha Mumba Kim Tembo Gina Louise Phillips Medic Taylor St. Pierre Buzzcut Ryan D. Clark Soldier Khadijah Roberts-Abdullah Kind FEDRA Soldier Logan Pierce The Boy Corina Akeson Sooty Faced Woman Jason Burkart FEDRA Foreman Andrea Greening FEDRA Officer Arran Henn Newscaster Isabela Merced Dina Kaitlyn Dever Abby Anderson Tati Gabrielle Nora Danny Ramirez Manny Ariela Barer Mel Young Mazino Jesse Spencer Lord Owen

Folgende Regisseure waren an dem Gesamtwerk beteiligt:

Neil Druckmann

Peter Hoar

Craig Mazin

Ali Abbasi

Jeremy Webb

Mark Mylod

Liza Johnson

Jasmila Zbanic

Kate Herron

Nina Lopez-Corrado

Stephen Williams

Und hier die beiden Drehbuchautoren:

Neil Druckmann

Craig Mazin

Gibt es eine dritte Staffel von "The Last of Us"?

Die zweite und eventuell dritte Staffel werden die Handlung des Videospiels "The Last of Us Part II" adaptieren, aber nicht darüber hinaus gehen. Druckmann machte das in einem Interview über die Handlung von "The Last of us" Staffel 2 deutlich: "Wir planen nicht, die Handlung über die der Videospiele auszuweiten. Wir werden nicht den gleichen Fehler wie ‚Game of Thrones‘ machen, denn ‚Part II‘ endet nicht mit einem Cliffhanger."

Der zweite Teil des Videospiels erzählt allerdings zwei Geschichten. Es würde sich also anbieten, die zwei Geschichten auch in zwei Staffeln aufzuteilen, offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

"The Last of Us" vom Autorenstreik betroffen

Ob es überhaupt eine zweite Staffel geben wird, war lange nicht sicher: Die Serie war nämlich vom mittlerweile beigelegten Autorenstreik betroffen, was sich auf die Arbeiten an der zweiten Staffel auswirkt. Wegen des Streiks musste die Produktion von zahlreichen Filmen und Serien von Mai 2023 bis Ende September 2023 eingestellt werden.