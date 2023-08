"The Lost Flowers of Alice Hart": Handlung und Folgen der Drama-Serie

Die Drama-Serie "The Lost Flowers of Alice Hart" läuft seit August auf Amazon. Informationen rund um die Folgen, Besetzung, Handlung und Stream erfahren Sie hier.

"The Lost Flowers of Alice Hart" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman der Autorin Holly Ringland und wird in über 240 Ländern ausgestrahlt. Wir stellen Ihnen alle wichtigen Informationen rund um die Drama-Serie "The Lost Flowers of Alice Hart" vor, die von Amazon Studios, Made Up Stories und Fifth Season produziert wurde. Dazu gehören die jeweiligen Folgen, die Besetzung sowie die Handlung. Zudem finden Sie am Ende einen Trailer, um sich einen ersten Eindruck von der Serie machen zu können.

"The Lost Flowers of Alice Hart": Die Drama Serie auf Amazon Prime

Seit Freitag, dem 4. August 2023, steht auf Amazon Prime Video die Drama-Serie "The Lost Flowers of Alice Hart" zur Verfügung. Am Starttermin konnten sich die Zuschauer gleich dreifach freuen: Gleich zu Beginn wurden die ersten drei Folgen veröffentlicht. Seitdem gibt es dann im wöchentlichen Turnus bis zum Serienfinale am 31. August eine neue Episode.

Die Folgen von "The Lost Flowers of Alice Hart": Alle Termine im Überblick

Insgesamt umfasst "The Lost Flowers of Alice Hart" sieben Episoden. Noch sind nicht alle Folgentitel bekannt, sobald sich dies ändert, werden wir die Namen der einzelnen Episoden selbstverständlich ergänzen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht mit allen Veröffentlichungsterminen auf Amazon Prime Video:

Folge 1: "Schwarze Feuerorchidee", 4. August 2023

Folge 2: "Akazie", 4. August 2023

Folge 3: "Schönmalve", 4. August 2023

Folge 4: "Sumpflilie", 10. August 2023

Folge 5: "Wüstenkasuarine", 17. August 2023

Folge 6: Titel noch unbekannt, 24. August 2023

Folge 7: Titel noch unbekannt, 31. August 2023

Handlung von "The Lost Flowers of Alice Hart": Worum geht es in der Serie?

"The Lost Flowers of Alice Hart" beschreibt die Geschichte der Protagonistin Alice Hart. Im zarten Alter von neun Jahren verliert das Mädchen bei einem Brand ihre Eltern, wodurch sie fortan bei ihrer Großmutter June auf der Blumenfarm Thornfield aufwächst. Dort erfährt Alice, dass sich hinter ihr und ihrer Familie eine ganze Menge an Geheimnissen verbergen.

Insgesamt umspannt die Drama-Serie mehrere Jahrzehnte mit der wilden Natur Australiens als Hintergrund. So wächst Alice an ihrer turbulenten Vergangenheit, während sie sich gleichzeitig einem emotionalen Fiasko ausgesetzt sieht. Letztlich muss sie gegen einen geliebten Menschen um ihr Leben kämpfen.

Der Cast von "The Lost Flowers of Alice Hart": So sieht die Besetzung aus

Auf folgenden Schauspieler dürfen sich die Zuschauer in den sieben Episoden von "The Lost Flowers of Alice Hart" freuen:

Sigourney Weaver als June Hart

als Hart Asher Keddie als Sally Morgan

Leah Purcell als Twig North

Frankie Adams als Candy Blue

als Candy Blue Alycia Debnam-Carey als Alice Hart

Charlie Vickers als Clem Hart

Alyla Browne als Alice (jung)

Alexander England als John Morgan

als John Morgan Sebastián Zurita als Dylan

Tilda Cobham-Hervey als Agnes Hart

Xavier Samuel

Trailer zu "The Lost Flowers of Alice Hart": Wo läuft die Serie im Stream?

Um "The Lost Flowers of Alice Hart" auf Amazon Prime Video streamen zu können, bedarf es eines kostenpflichtigen Abonnements. Monatlich kostet der Streaming-Dienst 8,99 Euro. Ein Jahresabo geht mit einer gewissen Ersparnis einher und beläuft sich auf 89,90 Euro im Jahr.

Wie versprochen finden Sie hier einen ersten Trailer zu "The Lost Flowers of Alice Hart":