"The Masked Singer 2023": Enthüllungen und Masken in Staffel 8

Wir haben alle Masken und Enthüllungen der 8. Staffel von "The Masked Singer 2023" für sie zusammengefasst. Seit dem 1. April 2023 läuft die neue Staffel.

Schon wieder läuft eine neue Staffel von " The Masked Singer". Moderiert wird die Show wieder von Matthias Opdenhövel. Seit dem 1. April versuchen die maskierten Stars sich wieder in das Herz der Zuschauer und Fans zu singen.

In der Show treten verschiedene Promis in einem Gesangswettbewerb gegeneinander an. Dabei verstecken sie allerdings ihre wahre Identität und tragen aufwendige Kostüme. Vor jedem Auftritt wird ein kleiner Einspieler gezeigt, in dem Tipps zur Identität der Stars versteckt sind. Jede Folge muss der Star mit den wenigsten Publikumsstimmen seine Maske ablegen. Die Übertragung von "The Masked Singer" übernimmt wie immer ProSieben.

"The Masked Singer 2023": Diese Masken sind in der 8. Staffel noch dabei

In allen Kostümen der Show stecken hunderte an Stunden Handarbeit und die Kostüme wiegen bis zu zehn Kilogramm. Dieses Jahr wurden bis zu 900 Stunden pro Kostüm investiert. Verantwortlich für diese Kunstwerke ist die Gewandmeisterin Alexandra Brander. Wir haben alle Masken inklusive erster Hinweise der Staffel 2023 für sie zusammengefasst.

Der Schuhschnabel

Der Schuhschnabel wurde in stundenlanger Handarbeit hergestellt. Foto: Willi Weber/ ProSieben

Die Federn vom Schuhschnabel sind aus Thermoplastik, damit das Kostüm nicht zu schwer wird. Der Schuhschnabel lebt normalerweise als versteinerter Wasserspeier auf einer Burgzinne ein einsames Leben. Bis eines Tages plötzlich ein Prominenter wie ein Blitz in ihm einschlägt und ihn zum Leben erweckt. Welcher Promi hinter dieser Maske steckt bleibt abzuwarten.

Der Igel

In dem Igelkostüm sind LED-Leuchten versteckt. Foto: Willi Weber/ ProSieben

Die circa 10.000 Stacheln wurden alle einzeln und von Hand aus thermoplastischem Schaumstoff ausgeschnitten, geformt, bemalt und mit glänzender Folie beklebt. Mit 10 Kilogramm Gewicht ist diese Maske die schwerste der Staffel. Der Igel hat gerade das Abitur bestanden und sich direkt bei "The Masked Singer" beworben.

Das Seepferdchen

Das Seepferdchen wird auf den Schultern getragen anstatt wie üblich auf dem Kopf. Foto: Willi Weber/ ProSieben

Das Seepferdchen trägt ein kleines Geheimnis in sich. In der Dunkelheit scheint es über die Bühne zu schweben. Die einzelnen Schuppen des Seepferdchens sind mit fluoreszierender Farbe besprüht. Eigentlich lebt es in der versteckten Stadt Corallica, für die neue Staffel wagt es sich aber auf die große Bühne.

Der Frotteefant

Der Frottefant möchte ein flauschiges Kuscheltier sein. Foto: Willi Werner/ProSieben

Die Ohren des Frotteefant stehen, wenn er glücklich ist und hängen herunter, wenn er traurig ist. Mit rund vier Kilogramm zählt das Kostüm zu den leichteren Kostümen. Über zwölf Meter weicher Frottee wurden für das Kostüm verwendet dazu kommt ein besonderer Walkloden.

Der Toast

Der Toast ist ein echter Entertainer und voller Energie. Foto: Willi Werner/ProSieben

Das Toast, oder wie viel mehr der Promi, der hinter der Makse steckt, kann von innen die Augen bewegen. AUßerdem ist das Toast eine der wenigen interaktiven Masken. Die Zuschauer und Zuschauerinnen können mitbestimmen, welchen Belag der Toast in der nächsten Show tragen soll.

Die Diamantula

Die Maske muss sowohl im Stehen als auch im Krabbeln gut aussehen. Foto: Willi Werner/ProSieben

Etwa 1200 Stunden saßen die Gewandmeister an diesem Kostüm, dafür kann sich die Diamantula sowohl aufrecht als auch krabbelnd fortbewegen. Ihrem Namen macht sie zudem alle Ehre: noch nie wurde für eine Maske so viel Strass und Edelsteine verwendet. Sie will zeigen, dass alles zwei Seiten hat. Schwarz und Weiß, Licht und Schatten oder elegant und geheimnisvoll.

"The Masked Singer 2023": Enthüllungen in Staffel 8

Nach jeder Folge finden sie hier die neuesten Enthüllungen. Welcher Prominente steckt hinter welcher Maske?

Folge 1 - Das Känguru: Jan Josef Liefers

Das Känguru hat sogar tattoowiertes Fell. Foto: Willi Weber/ ProSieben

Das Känguru wollte in der Show "Nice!"-Botschafter sein. Mit seinem Videopodcast "Nice-Time" und mit seiner "Nice"-Sonnenbrille wollte es gute Laune verbreiten. Unter dem Gesicht des australischen Wappentiers kam in Folge 1 der Kopf von Tatort-Star Jan Josef Liefers zum Vorschein.

Folge 2 - Der Waschbär: Daniel Boschmann

Foto: ProSieben/Willi Weber

Der Waschbär ist ein unwissender Schlafwandler, ein schlafender Dieb. Nachts streift er umher, stibitzt Dinge und wundert sich am nächsten Morgen über das Diebesgut. In Folge 2 kam heraus, dass Fernsehmoderator Daniel Boschmann hinter dem Waschbären steckt.

Folge 3 - Der Pilz: Marianne Rosenberg

Foto: Willi Weber/ ProSieben

Der Pilz war auf einer Mission. Er wollte das Image des Fliegenpilz aufbessern und zum Glückssymbol der Show werden. Dafür sammelte er weiße Punkte, die ihn zum Glückspilz machen. In Folge 3 war klar: Marianne Rosenberg war der Pliz.