„The Masked Singer“ 2024: Masken und Kostüme in Staffel 11

Die 11. Staffel von „The Masked Singer“ startete am 23. November 2024 - wie es die Sendetermine für diese Staffel vorgeben. Damit gibt es im Jahr 2024 zum zweiten Mal eine Ausgabe der Show, in der einige Prominente erraten müssen, welcher Star sich ihnen mit einer Gesangseinlage präsentiert. Die Schwierigkeit dabei: Die Sängerinnen und Sänger tragen bunte Kostüme und sind daher nicht leicht zu enttarnen. In Staffel 11 konnte man, genau wie in Staffel 10 zuvor, Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski sowie Rea Garvey für das Rate-Team gewinnen. Sie sind in allen sechs Shows der 11. Staffel zu sehen. Das Team wird von zwei weiteren Prominenten komplementiert, welche diesmal aber von Folge zu Folge wechseln. Durch die Show führt Moderator Matthias Opdenhövel.

Wie gewohnt wird die Übertragung von „The Masked Singer“ durch ProSieben gewährleistet. Im Mittelpunkt der Show stehen die Masken und Kostüme. In diesem Artikel finden Sie einen Überblick über alle Kostümierungen, die in Staffel 11 zu sehen sind.

"The Masked Singer" 2024: Masken in Staffel 11

Bislang hat der Sender ProSieben noch nicht alle zehn Kostüme bekannt gegeben. Die sechs Kostüme, die jedoch schon für Staffel 11 angekündigt wurden, finden Sie in der nachfolgenden Aufzählung. Sobald es die ersten Enthüllungen gab, lesen Sie hier, welche Promis sich hinter den Masken und unter den Kostümen befanden.

Der Feuersalamander

Icon Vergrößern In der 11. Staffel von „The Masked Singer“ ist ein Feuersalamander zu sehen. Foto: Joyn/Nadine Rupp Icon Schließen Schließen In der 11. Staffel von „The Masked Singer“ ist ein Feuersalamander zu sehen. Foto: Joyn/Nadine Rupp

Die Gesangseinlage des Feuersalamanders wird begleitet von einer Feuer-Show. Das Kostüm weist einen holografischen Feuereffekt auf - dieser wird durch sein aufwendiges Kostüm erzeugt: Das Kostüm besteht nämlich aus mehreren Schichten glänzender Folien. Außerdem ist die Lederjacke des Feuersalamanders mit zahlreichen Strasssteinen verziert - genau genommen schmücken 2000 solcher Steine seine Jacke.

Willi W.

Icon Vergrößern Als Willi W. tritt ein weiterer Sänger (oder eine Sängerin) auf die Stage, um einen Song zum Besten zu geben. Foto: Joyn / Nadine Rupp Icon Schließen Schließen Als Willi W. tritt ein weiterer Sänger (oder eine Sängerin) auf die Stage, um einen Song zum Besten zu geben. Foto: Joyn / Nadine Rupp

Das Kostüm von Willi W. besteht in erster Linie aus Kunstfell, das stellenweise zwölf Zentimeter lang ist. Willi W. ist ein großer Weihnachtsfan und mag besonders Plüschiges und Kitschiges - dazu zählen auch seine Weihnachtspullis.

Der Panda

Icon Vergrößern Außerdem performt ein Panda ein Lied in der 11. Staffel von „The Masked Singer“. Foto: Joyn / Nadine Rupp Icon Schließen Schließen Außerdem performt ein Panda ein Lied in der 11. Staffel von „The Masked Singer“. Foto: Joyn / Nadine Rupp

Der Panda sieht sich am liebsten die Welt an - und hat dabei immer seinen Schulranzen und einen Teddybären bei sich. Besonders auffällig am Pandakostüm ist der große Kopf: Dieser weist einen Kopfumfang von 1,90 Meter auf. Nicht ohne Grund ist dieser so groß: Den Panda zeichnet eine ordentliche Portion Köpfchen und Wissensdurst aus.

Diese Masken wurden enttarnt bei „The Masked Singer“ 2024

Das Nashorn

Icon Vergrößern Pascal Hens steckte unter der Nashorn-Maske. Foto: Joyn / Willi Weber Icon Schließen Schließen Pascal Hens steckte unter der Nashorn-Maske. Foto: Joyn / Willi Weber

Das Nashorn erhielt in der ersten Folge die wenigsten Zuschauer-Anrufe und wurde daraufhin desmaskiert. Unter dem tierischen Kostüm steckte der ehemalige Handball-Profi Pascal Hens.

Der Lauch

Icon Vergrößern Madita van Hülsen steckte unter der Lauch-Maske. Foto: Joyn / Willi Weber Icon Schließen Schließen Madita van Hülsen steckte unter der Lauch-Maske. Foto: Joyn / Willi Weber

In der zweiten Folge erhielt der Lauch die wenigsten Stimmen vom Publikum und musste dadurch die Maske abnehmen. Im Gemüsekostüm verbarg sich die Moderatorin Madita van Hülsen.

Lady Ananas

Icon Vergrößern Neben den vielen Tieren und Willi W. ist bei Staffel 11 von „The Masked Singer“ auch eine Sängerin (oder ein Sänger) im Kostüm einer Frucht zu sehen: Lady Ananas. Foto: Joyn / Nadine Rupp Icon Schließen Schließen Neben den vielen Tieren und Willi W. ist bei Staffel 11 von „The Masked Singer“ auch eine Sängerin (oder ein Sänger) im Kostüm einer Frucht zu sehen: Lady Ananas. Foto: Joyn / Nadine Rupp

Die Maske von Lady Ananas besteht fast ausschließlich aus Schaumstoff. Diese Maßnahme soll dem darunter versteckten Star das Tragen der Maske erleichtern, indem ihr oder ihm auf diese Weise Gewicht abgenommen wird. Das ist vor allem deshalb nötig, weil Lady Ananas das Tanzen liebt - besonders Samba hat es ihr angetan. In Folge 3 bekommt Lady Ananas nicht genug Stimmen. Im Kostüm verbarg sich die Schauspielerin Maren Kroymann.

Der Schneemann

Icon Vergrößern Auch ein Schneemann ist mit von der Partie! Lou Bega verbirgt sich darunter. Foto: Joyn/Nadine Rupp Icon Schließen Schließen Auch ein Schneemann ist mit von der Partie! Lou Bega verbirgt sich darunter. Foto: Joyn/Nadine Rupp

Damit der Schneemann gut zu hören ist, kann er seine Nase - selbstverständlich eine Karotte - eigenständig abnehmen und als Mikrofon nutzen. Schüttelt er sich, rieselt Kunstschnee auf die Bühne herab. Eine weitere Besonderheit an dem Kostüm des Schneemanns ist sein Schal: Dieser hat eine Länge von insgesamt fünf Metern. Versteckt hat sich Sänger Lou Bega unter dem Kostüm, wie am Ende von Folge 4 bekannt wurde.

„The Masked Singer“ 2024: Staffel 11 - der Ablauf der Show

Zehn maskierte und kostümierte Promis treten vor dem Rate-Team und den Zuschauerinnen und Zuschauern mit einem Song auf. In sechs Shows versucht das Rate-Team herauszufinden, wer sich unter den Masken und Kostümen befindet und die Promis auf diese Weise zu enttarnen. Hinweise können zusätzlich die Videos liefern, die vor den Auftritten der jeweiligen Stars gezeigt werden. Auch das Publikum ist gefragt: Während der Show können Zuschauerinnen und Zuschauer über die Joyn-App abstimmen, welche Maskierung ihnen am besten gefällt. Der Promi mit den wenigsten Stimmen muss am Ende einer Sendung seine Maske fallen lassen. Am Ende gewinnt derjenige, der am längsten getarnt bleibt und seine Identität am besten verbergen kann.