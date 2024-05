"The Masked Singer" 2024: Sendetermine und Infos zum neuen Rateteam

"The Masked Singer" läuft mit neuen Folgen und ist mit einem neuen Rateteam zurück. Alle Infos rund um Sendetermine von Staffel 10 haben wir hier für Sie.

Seit fünf Jahren ist " The Masked Singer" nun ein fester Teil des Prosieben-Programms. Aufgrund des großen Erfolgs der musikalischen Rateshow werden jedes Jahr gleich zwei Staffeln ausgestrahlt. Nach langer Zeit mit altbewährtem Team schickt der Privatsender nun in Staffel 10 ein neues Rateteam ins Rennen. In den neuen Folgen werden Palina Rojinski und Rick Kavanian die Rolle der Musik-Detektive einnehmen. Die beiden lösen das bisherige Duo bestehend aus Rea Garvey und Ruth Moschner ab, die viele Jahre lang ein fester Bestandteil der Show waren. Es muss aber kein Abschied für immer sein. Auch in Staffel 3 hatten die beiden ihren Job zugunsten von Sonja Zietlow und Bülent Ceylan an den Nagel gehängt, nur um dann in Staffel 4 wieder gemeinsam am Ratepult Platz zu nehmen.

Wann ging Staffel 10 von "The Masked Singer" bei ProSieben an den Start? Wie sehen die Sendetermine aus? Alle Infos zu den neuen Folgen haben wir hier für Sie.

"The Masked Singer" 2024: Start von Staffel 10

Am 6. April kehrte die musikalische Rateshow auf die TV-Bildschirme zurück. Bei der Übertragung von "The Masked Singer" 2024 hat sich im Vergleich zu den vergangenen Staffeln nichts verändert.

"The Masked Singer" 2024: Sendetermine der neuen Folgen

Da bisher alle Staffeln der Show sechs Folgen hatten, lehnen wir uns wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir davon ausgehen, dass ProSieben auch in Staffel 10 dem altbewährten Konzept treu bleibt. Hier haben wir die vorläufigen Sendetermine von "The Masked Singer" 2024 für Sie:

Zudem gibt es eine Neuerung: Parallel zur TV-Ausstrahlung auf ProSieben steht in diesem Jahr erstmals auf Joyn ein Stream zu "The Masked Singer" mit Gebärdensprache und Deaf Performances zur Verfügung. Am Sonntag nach der TV-Übertragung finden Sie die Folgen auch in der Wiederholung auf ProSieben - so kündigt es jedenfalls fernsehserien.de an.

Neues Rateteam bei "The Masked Singer" 2024: Dieses Duo rätselt in Staffel 10

Palina Rojinski geht in Staffel 10 an der Seite von Rick Kavanian auf die Suche nach der wahren Identität der maskierten Sänger. Vor der Sendung sagte sie gegenüber ProSieben: "Ich liebe es, wenn man die ganze Zeit darauf hinfiebert, wer am Ende unter der Maske steckt und doch komplett auf der falschen Fährte war." Ob es den Promis gelingt sie auf die falsche Fährte zu locken, können sie seit dem 6. April selbst beurteilen.

Rick Kavanian freut sich besonders auf die Masken, wie er im Interview mit ProSieben verrät: "Ich bin unheimlich gespannt auf die verschiedenen Masken und deren individuelle Reise." Der Comedian und Schauspieler war genau wie seine Team-Kollegin bereits bei "Last One Laughing" zu sehen. Zu Ostern ging außerdem Staffel 5 von "LOL" bei Prime Video an den Start.

Moderator von "The Masked Singer" 2024: Das ist der Gastgeber

An der Moderation der Musiksendung hat sich in Staffel 10 nichts geändert: Erneut führt Matthias Opdenhövel als Gastgeber durch "The Masked Singer". Darüber hinaus ist der 53-Jährige auch in einer neuen Sat.1-Show zu sehen. Er moderiert seit Februar 2024 auch "The Floor" und ist darüber hinaus Gastgeber der Sport-Sendung "ran".

Masken und Kostüme in Staffel 10 von "The Masked Singer" 2024

In Staffel 10 gibt es natürlich wieder neue Masken und Kostüme, die ProSieben nach und nach im Verlauf der Staffel bekannt gibt. Mit dabei sind diesmal unter anderem die Zuckerwatte, der Robodog und das Krokodil. Zudem gibt es in diesem Jahr eine besondere Neuheit bei "The Masked Singer": Das Mysterium. Der Name dieses Kostüms ist Programm, denn es tarnt jede Woche einen anderen Promi. Folglich wird es in jeder einzelnen Folge neu enthüllt. Insgesamt verbergen sich also sechs verschiedene Stars unter der Maske des Mysteriums und machen es dem Rateteam damit extra schwer.