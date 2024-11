„The Masked Singer“ 2024: Start und Sendetermine von Staffel 11

Bei ProSieben startet im Spätherbst 2024 die elfte Staffel der Musikshow „The Masked Singer“. In dem erfolgreichen TV-Format treten zehn Prominente in fantasievollen Masken und Kostümen an, um ihre Identitäten zu verbergen. Dabei wollen sie sowohl Jury als auch Publikum täuschen. Ziel ist es, dass die Jury und die Zuschauer anhand der Gesangsauftritte und anderer Hinweise erraten, welche Stars sich hinter den Masken verbergen.

Comedienne Mirja Boes gewann im Frühjahr 2024 die zehnte Staffel. Der Sieg war nicht ihr erster Erfolg in einer TV-Show. Ebenfalls Anfang 2024 gewann Boes die fünfte Staffel der Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“. Die Kandidaten für die elfte Staffel sind logischerweise nicht im Voraus bekannt.

Wann startet die 11. Staffel von „The Masked Singer“ 2024 im TV? Wie gestalten sich die Sendetermine? Welche beiden Promis teilen sich ihren ständigen Platz im Rateteam der Sendung? Hat sich noch mehr geändert? Das erfahren Sie hier.

„The Masked Singer“ 2024: Wann ist der Start von Staffel 11?

Die elfte Staffel von „The Masked Singer“ startet am Samstag, dem 23. November 2024, auf ProSieben. Die neue Staffel beginnt direkt mit einer Doppelfolge: Neben der Auftaktfolge am Samstag wird auch am Sonntag, dem 24. November, eine weitere Episode ausgestrahlt. Beide Sendungen beginnen zur Primetime um 20.15 Uhr.

Sendetermine der 11. Staffel: Wann läuft „The Masked Singer“ im TV?

Insgesamt sind sechs Sendetermine im TV für die 11. Staffel geplant. Die Termine im Überblick:

Folge 1: Samstag, 23. November 2024, um 20.15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 24. November 2024, um 20.15 Uhr

Folge 3: Samstag, 30. November 2024, um 20.15 Uhr

Folge 4: Samstag, 7. Dezember 2024, um 20.15 Uhr

Folge 5: Samstag, 14. Dezember 2024, um 20.15 Uhr

Folge 6: Samstag, 21. Dezember 2024, um 20.15 Uhr

Die neuen Folgen laufen wie gewohnt sowohl im Free-TV bei ProSieben, als auch online auf Abruf im Live-Stream über Joyn. Sollte Sie eine Folge verpassen, bietet die Plattform Joyn auch die Möglichkeit, alle Episoden im Stream nachzusehen. Sollte es noch Änderungen bei den Sendeterminen geben, informieren wir Sie hier.

Wer sitzt im Rateteam bei „The Masked Singer“ 2024?

In Staffel 11 tritt erstmals ein neues Konzept auf: Zwei Rate-Teams treten gegeneinander an. In jeder Sendung rätseln Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski sowie Sänger Rea Garvey gemeinsam in einem festen Team. Sie werden von wöchentlich wechselnden Rate-Duos herausgefordert, die ebenfalls versuchen, die Identitäten der maskierten Sänger zu enthüllen.

Somit sitzen also keine Unbekannten vor den maskierten Promis: Für Palina ist es die zweite Teilnahme in Folge, während Rea Garvey bereits zum sechsten Mal im Rateteam sitzt. Bisher saß er jedoch immer an der Seite von Ruth Moschner. Nun rätselt er gemeinsam mit Rojinski, wer hinter den aufwendigen Masken singt. Durch die Show führt wie gewohnt Moderator Matthias Opdenhövel, der auch in der elften Staffel das Publikum durch die Enthüllungen und Auftritte begleitet.

Hier finden Sie eine Übersicht aller bisherigen prominenten Mitglieder im Rateteam der letzten zehn Staffeln:

Staffel 1: Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes

Staffel 2: Ruth Moschner und Rea Garvey

Staffel 3: Sonja Zietlow und Bülent Ceylan

Staffel 4: Ruth Moschner und Rea Garvey

Staffel 5: Ruth Moschner und Rea Garvey

Staffel 6: Ruth Moschner und Rea Garvey

Staffel 7: Ruth Moschner

Staffel 8: Ruth Moschner und Rea Garvey

Staffel 9: Ruth Moschner, Alvaro Soler (Shows 1-3) und Rick Kavanian (Shows 4-6)

Staffel 10: Palina Rojinski und Rick Kavanian