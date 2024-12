"The Masked Singer" 2024: Wer ist raus nach Folge 3?

Derzeit läuft die bereits elfte Staffel der Unterhaltungsshow „The Masked Singer“ auf ProSieben. Bei der Sendung können Sie nicht nur musikalische Showeinlagen genießen, sondern müssen auch raten, wer da gerade auf der Bühne performt. Denn die Show verläuft nach diesem Prinzip: diverse Promis treten in jeder Show auf und singen ein Lied vor Rate-Team und Publikum. Diese wissen jedoch nicht, wer da gerade vor ihnen steht, da die Stars eigens für sie angefertigte Kostüme tragen, die ihre Identität verbergen. Ziel der Kandidatinnen und Kandidaten ist es, das Rate-Team und das Publikum von ihrer Performance zu überzeugen, um eine Runde weiterzukommen. Am Ende jeder Episode wird nämlich für das Kostüm angerufen und abgestimmt, dass am meisten überzeugt hat. Die Person mit den wenigsten Stimmen muss dann ihre Identität enthüllen und ist raus aus der Show.

Wer musste in Folge 3 von „The Masked Singer“ die Maske abnehmen? Die Antwort auf diese Frage und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

„The Masked Singer“ 2024: Wer ist raus am 30. November?

Jede Woche muss ein Sänger oder eine Sängerin die Sendung verlassen und dabei lüften, wer sich hinter der Maske verbirgt. Die Entscheidung, wer diese Person sein wird, liegt dabei beim Publikum und Rate-Team. Fester Bestandteil dieses Rate-Teams sind in dieser Staffel Moderatorin Palina Rojinski und Musiker Rea Garvey. Die beiden werden in jeder Folge von zwei weiteren Promis unterstützt. In Folge drei waren das Alec Völkel und Sascha Vollmer von der Band The BossHoss.

In der dritten Folge trifft es dann die Kandidatin im Ananas Kostüm. Beim Rätseln, wer sich hinter der Maske befindet, tippen Palina und Rea auf Susanne Daubner. Die Jungs von The BossHoss sind so unsicher, dass sie letztendlich Jorge González wählen. Doch wieder haben beide Duos falsch geraten. Im Lady Ananas Kostüm verbirgt sich Schauspielerin und Grimme-Preis-Trägerin Maren Kroymann.

„The Masked Singer“ 2024: Wer ist bereits raus?

Diese Masken sind bei „The Masked Singer“ 2024 bereits ausgeschieden und mussten ihre Identität aufdecken:

Das Nashorn: Pascal Hens (Folge 1)

Der Lauch: Madita van Hülsen (Folge 2)

Lady Ananas: Maren Kroymann (Folge 3)

Diese Teilnehmer sind bei „The Masked Singer“ 2024 weiter dabei

Bei den folgenden Kostümen können Sie weiter rätseln, wer sich hinter der Maske verbergen könnte:

Die Lokomotive

Der Pirat

Die Qualle

Willy W.

Der Panda

Der Schneemann

Der Feuersalamander

Übertragung von „The Masked Singer“ 2024

Für die Übertragung der 11. Staffel „The Masked Singer“ ist der Sender ProSieben zuständig. Die neuen Episoden laufen jeweils samstags und sonntags zur Primetime um 20.15 Uhr. Um die Episoden zu schauen, reicht es im linearen Fernsehprogramm auf dem passenden Sender einzuschalten oder auf den Livestream der Plattform Joyn zurückzugreifen. Falls Sie eine Folge verpasst haben, ist das auch kein Problem. Auf Joyn stehen alle Folgen direkt nach der Erstausstrahlung zur Verfügung.

„The Masked Singer“ - Dies sind die bisherigen Gewinner der Show:

Staffel 1: Der Astronaut, Max Mutzke, Sänger

Staffel 2: Das Faultier, Tom Beck, Schauspieler

Staffel 3: Das Skelett, Sarah Engels, Sängerin

Staffel 4: Der Dinosaurier, Sasha, Sänger

Staffel 5: Mülli Müller, Alexander Klaws, Sänger

Staffel 6: Das Zebra, Ella Endlich, Sängerin

Staffel 7: Der Maulwurf, Daniel Donskoy, Schauspieler

Staffel 8: Der Schuhschnabel, Luca Hänni, Sänger

Staffel 9: Die Eisprinzessin, Jennifer Weist, Sängerin

Staffel 10: Der Floh, Mirja Boes, Comedienne