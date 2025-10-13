„The Masked Singer“ 2025: Die Masken und Kostüme in Staffel 12

„The Masked Singer“ ist eine rätselhafte Unterhaltungsshow auf ProSieben, in der bekannte Persönlichkeiten hinter kunstvoll gestalteten Kostümen auftreten und ihre Identität verborgen bleibt. Neben Live-Performances stehen dem Rate-Team und dem Publikum auch Indizienclips zur Verfügung. Die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden per App darüber, wer weiterkommt. Jede Folge endet mit einer Demaskierung, bis im Finale die letzte unerkennbare Maske als Gewinnerin oder Gewinner feststeht.

Der Start von Staffel 12 liegt im November 2025. Wer ist dabei? Und in welcher Vermummung?

„The Masked Singer“ 2025: Die Masken in Staffel 12

Leider hat der Sender uns die Namen der Menschen hinter den Masken und in den Kostümen noch nicht enthüllt. Wir bleiben ProSieben wie gewohnt auf den Versen und melden uns hier unverzüglich, sobald wir mehr wissen.

„The Masked Singer“ 2025: Enthüllungen - Wer stecke hinter den Masken?

Tja. Bisher Fehlanzeige – keine Masken-Namen, keine Enthüllungen. Vielleicht möchten Sie sich bis zur 2025er Enthüllung die einschlägigen Infos zu Staffel 11 noch einmal in Erinnerung rufen?

Hier kommen die Masken von 2024 - und wer dahintersteckte:

Loi als „Panda“

Joris als „Pirat“

Mandy Capristo als „Qualle“

Eko Fresh als „Willi Weihnacht 13“

Mimi Fiedler als „Lokomotive“

Jessica Schwarz als „Feuersalamander“

Lou Bega als „Schneemann“

Maren Kroymann als „Lady Ananas“

Madita van Hülsen als „Lauch“

Pascal Hens als „Nashorn“

Start und Sendetermine

Immerhin, soviel ist schon durchgesickert: Die Show startet am 8. November 2025 um 20.15 Uhr auf ProSieben und geht ab diesem Termin bis zum 13. Dezember 2025 jeden Samstag zur Primetime auf Sendung.

Rate-Team

Im Rate-Team von 2025 sitzen zwei Neue: Chris Tall und Verona Pooth. Dazu kommen noch einige Gast-Rätsler.

Übertragung

„The Masked Singer“ 2025 wird wie gewohnt von ProSieben gesendet und läuft simultan beim konzerneigenen Streaming-Anbieter Joyn.

Das Konzept der Show

Bei „The Masked Singer“ verwandeln sich prominente Persönlichkeiten in fantasievolle Wesen: Ihre Identität wird hinter aufwendig gestalteten, kunstvollen Kostümen verborgen, die nicht nur visuell beeindrucken, sondern auch die Neugier der Zuschauerinnen und Zuschauer wecken sollen. Die sogenannten „Masken“ treten in jeder Folge mit musikalischen Darbietungen auf – und genau hier beginnt das große Rätselraten.

Während die Stimmen der Stars in Interviews und Backstage-Szenen technisch verfremdet werden, erklingen bei den Live-Performances ihre echten Gesangsstimmen. Das Publikum und das Rate-Team hören also genau hin – denn jede Nuance, jeder Ton könnte ein Hinweis auf die wahre Identität sein. Natürlich steht es den Promis frei, ihre Stimme bewusst zu verstellen oder mit absichtlicher Schräglage zu singen, um die Spur zu verwischen.

Das Herzstück der Show ist das gemeinsame Rätseln: Die Community und das prominente Rate-Team versuchen, die Stars hinter den Masken zu enttarnen. Dabei helfen kryptische Hinweise aus sogenannten Indizien-Clips, die kleine Puzzlestücke zur Identität liefern. Doch oft ist es das geschulte Gehör, das entscheidende Hinweise liefert – sei es durch Gesangsstil, Aussprache oder Bühnenpräsenz.

Die Masken kämpfen nicht nur mit Gesang, sondern auch mit Charisma und Kreativität um ihren Verbleib in der Show. Jede Performance ist eine Mischung aus Unterhaltung, Täuschung und Gesangstalent. Doch der Druck ist hoch: In jeder Folge wird eine Maske demaskiert – und damit die Identität des Stars enthüllt. Wer weiterkommen will, muss das Publikum überzeugen, denn das TV-Plenum stimmt per Joyn-App ab, welche Maske bleiben darf.

Am Ende der Staffel bleibt nur eine Maske übrig – diejenige, die bis zuletzt unerkannt bleibt und mit ihrer Performance überzeugt hat. Sie wird zum Sieger der Staffel gekürt und sorgt mit ihrer Enthüllung für den krönenden Abschluss des musikalischen Rätselabenteuers.