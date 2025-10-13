„The Masked Singer“ 2025: Wer ist Teil des neuen Rate-Teams?

Mit aufwendigen Kostümen, prominenten Stimmen und einem Hauch Geheimniskrämerei startet „The Masked Singer“ in eine neue Staffel auf ProSieben. Woche für Woche treten maskierte Prominente in speziellen Bühnen-Outfits gegeneinander an – ihre Identität bleibt dabei streng geheim. Erst durch das Votum des Publikums und die anschließende Demaskierung wird enthüllt, wer sich hinter den fantasievollen Figuren verbirgt. Die Mischung aus Musikshow, Ratespiel und Glamour hat sich längst als fester Bestandteil der deutschen TV-Unterhaltung etabliert.

Frischen Wind und jeder Menge Neugier bringen zwei neue Gesichter auf die schillernde Bühne von „The Masked Singer“: Ab Anfang November 2025 nehmen Entertainerin Verona Pooth und Comedy-Star Chris Tall im Rate-Team Platz. Gemeinsam stürzen sie sich Woche für Woche in das geheimnisvolle Abenteuer, um mit Spürsinn, Witz und einer Prise Wahnsinn die Prominenten unter den fantasievollen Masken zu entlarven.

Unterstützt wird das dynamische Duo in jeder Folge von einem prominenten Gast, der das Rate-Team mit neuen Impulsen bereichert. Gemeinsam stellen sie sich der Herausforderung, das wohl spektakulärste TV-Rätsel Deutschlands zu lösen.

Durch die sechs Live-Shows führt – wie gewohnt mit Charme und Professionalität – Moderator Matthias Opdenhövel, der das Publikum sicher durch Glitzer, Gänsehaut und große Enthüllungsmomente navigiert.

„The Masked Singer“ 2025: Start der Sendung

Der Sender hat für „The Masked Singer“ 2025 sechs Folgen angekündigt, die man ab 8. November 2025 live auf ProSieben verfolgen und zeitgleich bei Joyn kostenlos streamen kann.

„The Masked Singer“ 2025: Sendetermine - wann läuft die Show?

Der Sender hat für die Ausgabe 2025 von „The Masked Singer“ sechs Folgen und das Festhalten am traditionellen Senderplatz angekündigt. Demnach wären dies die Sendetermine:

Folge 1: „The Masked Singer“, Samstag, 8. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 2: „The Masked Singer“, Samstag, 15. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 3: „The Masked Singer“, Samstag, 22. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 4: „The Masked Singer“, Samstag, 29. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 5: „The Masked Singer“, Samstag, 6. Dezember 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 6: „The Masked Singer“, Samstag, 13. Dezember 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

EndemolShine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben.

„The Masked Singer“ 2025: Das Rate-Team

Das neue Rate-Team besteht also aus Chris Tall und Verona Poth. Wer kennt sie nicht? Für die anderen: hier die Kurz-Porträts.

Chris Tall

Chris Tall ist ein deutscher Comedian, der mit seinem frechen Humor und pointierten Alltagsbeobachtungen große Erfolge feiert. Bekannt wurde er durch TV-Shows wie „Luke! Die Woche und ich“ und seine eigenen Comedy-Programme. Mit seinem Auftreten begeistert er ein breites Publikum.

Er habe schon immer den Wunsch gehegt, einmal selbst unter einer Maske zu stecken, verriet er in einem Interview. Seine eigene Maske wäre vermutlich ein Salatblatt gewesen – nur um es dem Rate-Team besonders schwer zu machen. Da sich hinter den Masken jedoch traditionell echte Superstars verbergen, sei er nun stattdessen Teil des Rate-Teams – und ganz ehrlich, er finde das einfach wunderschön.

Verona Pooth

Verona Pooth ist eine deutsche Entertainerin, Moderatorin und Unternehmerin, die seit den 1990er-Jahren fester Bestandteil der Medienlandschaft ist. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem Glamour-Faktor sorgt sie regelmäßig für Aufmerksamkeit. Neben ihrer TV-Karriere ist sie auch als Werbegesicht und Markenbotschafterin erfolgreich.

Die „Lady mit dem Blubb“ erklärte gegenüber ProSieben, sie sei seit vielen Jahren begeisterte Anhängerin von „The Masked Singer“ und freue sich besonders auf die Zusammenarbeit mit Chris Tall, den sie als ebenso witzig und schlagfertig wie sich selbst beschrieb. Der Spaß sei damit vorprogrammiert. Besonders faszinierten sie die kunstvoll gestalteten Masken, die sie als echte Meisterwerke bezeichnete – und die große Spannung entstehe für sie vor allem dadurch, dass es so schwierig sei, die Prominenten hinter den Kostümen zu erkennen.

Der Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel agierte schon in den 1990er Jahren bei Viva und hat sich sowohl in der Unterhaltung als auch im Sport einen Namen gemacht. Bekannt wurde er unter anderem durch Formate wie „Schlag den Raab“, „Hast du Töne?“ und die ARD-Sportschau, die er über zehn Jahre lang präsentierte. Von 2021 bis 2023 moderierte er gemeinsam mit Linda Zervakis das ProSieben-Magazin „Zervakis & Opdenhövel. Live“. Mit „The Masked Singer“ hat Opdenhövel eine Kultshow geprägt, die er seit der ersten Staffel mit viel Herzblut und Routine begleitet.