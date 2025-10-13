„The Masked Singer“ 2025: Wie laufen Übertragung und Wiederholung im TV und Stream?

„The Masked Singer“ ist eine Musikshow, die seit 2019 auf ProSieben läuft und mit ihrem originellen Konzept für große Aufmerksamkeit sorgt: Prominente treten in aufwendig gestalteten Kostümen auf und singen live, während ihre Identität bis zur Enthüllung geheim bleibt. Das Format stammt ursprünglich aus Asien und wurde international erfolgreich adaptiert – auch in Deutschland, wo Moderator Matthias Opdenhövel durch die Sendung führt.

Die Show kombiniert Musik mit dem Rätseln über die Identität der maskierten Sängerinnen und Sänger. Ein prominentes Rate-Team und das Publikum versuchen anhand von Hinweisen und Stimmen zu erraten, wer sich hinter den Masken verbirgt. Die Enthüllungen sorgen regelmäßig für Überraschungen und Gesprächsstoff. Mit fantasievollen Figuren wie dem Faultier, dem Monsterchen oder dem Waschbär hat sich “The Masked Singer“ als fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft etabliert.

Die Ursprünge von „The Masked Singer“ liegen in Südkorea, wo das Format 2015 unter dem Titel „King of Mask Singer“ erstmals ausgestrahlt wurde. Aufgrund des großen Erfolgs wurde es international adaptiert – unter anderem in den USA, Großbritannien und eben auch in Deutschland. Die deutsche Version startete am 27. Juni 2019 auf ProSieben und entwickelte sich rasch zu einem Publikumsliebling. Mit jeder Staffel wuchs die Fangemeinde, und die Show etablierte sich als fester Bestandteil der deutschen Fernseh-Unterhaltung.

Anfang November 2025 schickt ProSieben Staffel 12 von „The Masked Singer“ auf die deutschen Monitore. Hier erfahren Sie alles Wesentliche rund um die Übertragung und die Wiederholung der Show im Fernsehen oder als Stream.

Übertragung von „The Masked Singer“ 2025 im TV und Stream

Zur herkömmlichen Übertragung der 12. Staffel 12 von „The Masked Singer“ zu gelangen, ist ganz leicht zu bewerkstelligen: Einfach zur angegebenen Sendezeit die ProSieben-Taste auf der Fernbedienung drücken, und schon kann der entspannte Fernsehabend beginnen.

Für diejenigen, die just zur samstäglichen Sendezeit etwas anderes vorhaben oder die ein anderes Abspielgerät bevorzugen, gibt es ebenfalls eine einfache Problemlösung: Joyn. Hier läuft die Show immer zur selben Sendezeit wie im linearen Fernsehen.

Start und Sendetermine

Die Show startet am 8. November 2025 um 20.15 Uhr auf ProSieben. Es gibt insgesamt sechs Folgen, die immer samstags zur Primetime laufen. Simultan läuft die Show, wie gesagt, auch bei Joyn. Das ist der zur Sendergruppe gehörenden Streaming-Anbieter.

Rate-Team

Das Rate-Team bilden Verona Pooth und Chris Tall. Einige Gast-Rater kommen noch hinzu.

Wiederholung von „The Masked Singer“ 2025 im TV und ganze Folgen im Stream

Na klar! Alle Folgen der beliebten Show mit den originellen Kostümierungen sind auch nach der Erst-Ausstrahlung über den Streaming-Dienst Joyn verfügbar. Das Basisangebot lässt sich nach einer einfachen Registrierung kostenlos nutzen. Für erweiterte Funktionen steht das kostenpflichtige Premium-Modell Joyn Plus zur Verfügung, das monatlich 6,99 Euro kostet (Stand: Oktober 2025) und zusätzliche Inhalte sowie Komfortfunktionen bietet. Weitere Details zu den verschiedenen Abo-Modellen finden Sie direkt auf der offiziellen Website von Joyn.