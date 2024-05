"The Masked Singer" 2024: Übertragung und Wiederholung von Staffel 10

"The Masked Singer" 2024 läuft aktuell mit Staffel 10 im TV und Stream. Wir haben alle Infos rund um Übertragung und Wiederholung. Wo laufen die neuen Folgen?

Die Sendetermine der Staffel 10 von "The Masked Singer" laufen aktuell im deutschen Fernsehen. Seit nunmehr fünf Jahren raten Promis, welche ihrer prominenten Kolleginnen und Kollegen unter den verrückten Masken und Kostümen stecken könnten, während diese auf der Bühne Songs performen. In Staffel 10 gibt es jedoch eine spannende Veränderung bei der Übertragung: Das bisherige Rateteam aus Rea Garvey und Ruth Moschner wurde ersetzt und ein neues Duo rätselt über die geheimnisvollen Promis bei ProSieben. Die Moderation übernimmt erneut Matthias Opdenhövel.

Sie fragen sich nun sicherlich, wann und wo genau Sie die neuen Folgen von " The Masked Singer" sehen können? Wir haben alle Infos zu der Übertragung im TV und Stream. Außerdem verraten wir Ihnen, wo Sie die ganzen Folgen der musikalischen Rateshow als Wiederholung sehen können.

Übertragung von "The Masked Singer" 2024 im TV und Live-Stream

Alle langjährigen Zuschauer der Show kennen den verantwortlichen Sender für die Übertragung bereits: Staffel 10 von "The Masked Singer" wird wie üblich auf ProSieben ausgestrahlt. Die Sendezeiten bleiben auch unverändert, denn die Episoden der neuen Staffel werden immer samstagabends um 20.15 Uhr zu sehen sein, und zwar vom 6. April bis zum 11. Mai 2024.

Die Show können Sie nicht nur im Fernsehen verfolgen, sondern auch live im Stream. Über den Streamingdienst Joyn von ProSieben und Sat.1 haben Sie die Möglichkeit, die Sendung online über Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

Wiederholung von "The Masked Singer" 2024: Ganze Folgen kostenlos sehen

Falls Sie die Show nicht live am Samstagabend im Fernsehen verfolgen können, ist das kein Problem. Denn über den Streamingdienst Joyn stehen alle Episoden direkt nach der Erstausstrahlung kostenlos bereit. Bei "The Voice Kids" 2024 stehen die neuen Episoden für Joyn+-Kunden sogar eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zur Verfügung, falls Ihnen der Sinn nach einer anderen Musikshow steht. Auch zu Wiederholungen im TV gibt es bereits Informationen. Laut fernsehserien.de werden die Folgen nach ihrer Ausstrahlung am Samstagabend direkt am nächsten Tag in der Wiederholung gezeigt. So ist die Wiederholung der ersten Folge für Sonntag, den 7. April um 13.15 Uhr angesetzt - natürlich auf ProSieben. Die Uhrzeiten der Wiederholungen ändern sich jedoch jede Woche.

Wie funktioniert "The Masked Singer"?

Bei "The Masked Singer" verbergen Prominente ihre Identität unter auffälligen und fantasievollen Ganzkörperkostümen. In jeder Folge treten die Kostümierten auf und versuchen, das Publikum und das Promi-Rateteam mit einer überzeugenden Performance zu begeistern, um eine Runde weiterzukommen. Die Zuschauer haben dabei die Möglichkeit mitzubestimmen, welche Promis eine Runde weiter kommen.

Wer sitzt in der Jury von "The Masked Singer"?

In diesem Jahr wird die Jury von Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski und Komiker Rick Kavanian gebildet. Ein drittes Jurymitglied wird seit der achten Staffel wöchentlich ausgetauscht. Es gibt derzeit keine weiteren Infos darüber, ob dieser Wechsel beibehalten wird. Möglicherweise werden Rea Garvey oder Ruth Moschner ein Comeback in der Jury feiern.

"The Masked Singer": Gewinner der bisherigen Staffeln

Hier ist ein Überblick über die Siegerinnen und Sieger der letzten neun Staffeln und in welchem Kostüm die Promis gewonnen haben: