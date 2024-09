„The Penguin“: Besetzung, Handlung, Folgen und alle Infos

Der Film „Batman“ wurde im Jahr 2022 veröffentlicht und stieß auf viel Anklang bei den Zuschauern und Zuschauerinnen. Neben Batman spielte auch „The Penguin“ eine große Rolle im Film. So groß, dass der Schurke jetzt seine eigene Serie bekommen hat. Wann war der Start von „The Penguin“? Worum geht es in der Serie, und wer ist Teil der Besetzung? Alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen und Besetzung finden Sie hier.

„The Penguin“: Start der neuen Serie

Am 20. September präsentierte Sky die Serie zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. „The Penguin“ setzt die „The Batman“-Verbrechersaga von Filmemacher Matt Reeves fort. Die Serie wurde von der Showrunnerin Lauren LeFranc entwickelt und dreht sich um den Schurken Oswald Cobblepot alias „The Penguin“, gespielt von Colin Farrell. Die Serie ging in den USA bereits einen Tag früher an den Start, nämlich am 19. September 2024.

„The Penguin“: Folgen - Übertragung im TV und Stream

In Deutschland wird „The Penguin“ auf Sky und dem Streamingdienst WOW gezeigt, insgesamt gibt es acht neue Folgen. Seit dem Start am 20. September folgen die weiteren Episoden dann ab dem 30. September jeweils in der Nacht zum Montag. Wer die Serie schauen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Bei dem Streaming-Anbieter WOW bekommt man ein solches aktuell ab 6 Euro im Monat (Stand: September 2024). Das Angebot gilt allerdings nur, wenn man direkt ein Jahresabo abschließt. Wer monatlich kündigen will, muss mit 10 Euro pro Monat rechnen. Das Entertainment-Paket von Sky gibt es ab 15 Euro monatlich. Aktuelle und weitergehende Infos gibt es auf der Website des Anbieters.

Die Sendetermine von „The Penguin“ im Überblick:

Folge 1: „After Hours“, 20. September 2024

Folge 2: „Inside Man“, 30. September 2024

Folge 3: „Bliss“, 7. Oktober 2024

Folge 4 : „Cent‘Anni“, 14. Oktober 2024

Folge 5: „Homecoming“, 21. Oktober 2024

Folge 6: „Gold Summit“, 28. Oktober 2024

Folge 7: „Top Hat“, 4. November 2024

Folge 8: „Great or Little Thing“, 11. November 2024

Die Handlung von „The Penguin“: Worum geht es in der Serie?

Als Teil der „The Batman“-Verbrechersaga spielt „The Penguin“ in Gotham City. Nach dem Tod von Mafiaboss Carmine Falcone versinkt die Stadt im Chaos. Es stellt sich die Frage, wer seine Nachfolge antreten wird: Sein arroganter Sohn Alberto (Michael Zegen)? Seine frisch aus der Psychiatrie entlassene Tochter Sofia (Cristin Milioti)? Oder rächt sich etwa Salvatore Maroni (Clancy Brown), Anführer des konkurrierenden Clans, dafür, dass ihn Carmine einst hinter Gitter gebracht hat?

Mit einem rechnet jedoch niemand: Dem entstellten Oswald „Oz“ Cobblepot (Colin Farrell), genannt „der Pinguin“, der sich unter Carmine als loyaler, aber unbedeutender Kleingangster bewiesen hat. Oz ist es längst gewohnt, unterschätzt zu werden, und weiß das geschickt für sich zu nutzen. Er schreckt vor nichts zurück, um seiner Mutter (Deirdre O‘Connell) und sich selbst das Leben zu ermöglichen, das sie seiner Meinung nach verdient haben. Raffiniert spielt er alle gegeneinander aus und beginnt seinen blutigen Aufstieg.

„The Penguin“: Die Besetzung

In der Hauptrolle Oswald Cobblepot alias Pinguin ist Colin Farrell zu sehen. Er spielte bereits im „Batman“-Film aus dem Jahr 2022 die gleiche Rolle. In einem Interview verriet er, wie sehr er sich auf die Serie freut: „Ich könnte nicht aufgeregter sein, tiefer in die Figur einzutauchen, während Oz durch die dunklen Reihen aufsteigt, um der Pinguin zu werden“. Mit weiteren Aussagen deutete er außerdem an, wie viel Unruhe seine Rolle in Gotham City stiften wird: „Es wird großartig, ihn wieder auf die Straßen von Gotham zu bringen, wo er für ein bisschen Wahnsinn und ein bisschen Chaos sorgen kann.“

Auch in den anderen Rollen finden sich bekannt Gesichter. Die Schurkin Sofia Falcone wird beispielsweise von Cristin Milioti gespielt. Rhenzy Feliz schlüpft derweil in die Rolle von Victor Aguilar. Hier finden Sie eine Übersicht über die Schauspieler und Rollen in „The Penguin“:

Colin Farrell als Oz Cobb

Cristin Milloti als Sofia Falcone

Rhenzy Feliz als Victor Aguilar

Michael Kelly als Jonny Viti

Shohreh Aghdashloo als Nadia Maroni

Deirdre O`Connell als Francis Cobb

Clancy Brown als Salvatore Maroni

James Madio als Milos Grappa

Scott Cohen als Luca Falcone

Michael Zegen als Alberto Falcone

Carmen Ejogo als Eve Karlo

Theo Rossi als Dr. Julian Rush

„The Penguin“: Teaser

Der Teaser von „The Penguin“ gibt vorab schon einen Einblick in die Szenerie von Gotham City. Die Macher der Serie haben sich dabei am Kino-Look des Originals orientiert:

(lob)