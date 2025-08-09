„The Summer Hikaru Died“ auf Netflix: Alle Infos zu Folgen, Besetzung und Handlung finden Sie hier

„The Summer Hikaru Died“ ist eine Anime-Serie, die 2025 ihre Premiere auf Netflix gefeiert hat. Sie basiert auf dem gleichnamigen Manga von Mokumokuren, der seit 2021 auf der Plattform „Young Ace Up“ erscheint und schnell große Aufmerksamkeit auf sich zog. Bereits der erste Band verkaufte sich über 200.000 Mal in wenigen Monaten und wurde für seine ruhige Erzählweise, den subtilen Horror und die eindringlichen Zeichnungen gelobt. Die Geschichte spielt in einem abgelegenen Dorf in Japan und dreht sich um zwei enge Freunde, deren Beziehung durch ein unheimliches Ereignis aus dem Gleichgewicht gerät.

Die Idee zum Manga entstand ursprünglich aus Skizzen, die Mokumokuren während der Schulzeit auf X, vormals Twitter, veröffentlichte. Daraus entwickelte sich eine Zusammenarbeit mit dem Verlag Kadokawa. Die Anime-Adaption entsteht im Studio CygamesPictures und soll die besondere Stimmung der Vorlage in Bewegtbild umsetzen.

Seit wann läuft „The Summer Hikaru Died“ auf Netflix? Worum geht es und wer sind die Sprecher? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die neue Netflix Anime-Serie gibt es hier.

„The Summer Hikaru Died“ 2025: Seit wann läuft die Anime-Serie?

Am 5. Juli 2025 stellte Netflix „The Summer Hikaru Died“ weltweit auf seiner Plattform zur Verfügung. Kurz vor dem offiziellen Streaming-Start gab es am 4. Juli auf der Anime Expo 2025 in Los Angeles eine exklusive Vorführung der ersten Folge. Um die Anime-Horror-Serie zu sehen, ist ein Netflix-Abo nötig. Der Standardtarif mit Werbung kostet 4,99 Euro im Monat, werbefrei gibt es ihn für 13,99 Euro. Der Premiumtarif für 19,99 Euro bietet Ultra HD. Alle Abos sind monatlich kündbar.

Sendetermine von „The Summer Hikaru Died“: Wann erscheinen die Folgen?

Insgesamt gibt es zwölf einzelne Episoden von „The Summer Hikaru Died“. Diese erscheinen jeweils samstags. Hier einmal die Folgen und Sendetermine im Überblick:

Folge 1: „Replacement“, 5. Juli 2025

Folge 2: „Suspicion“ , 12. Juli 2025

Folge 3: „Denial“ , 19. Juli 2025

Folge 4: „Sommerfest“ , 26. Juli 2025

Folge 5: „Perückengeist“ , 2. August 2025

Folge 6: Titel noch nicht bekannt, 9. August 2025

Folge 7: Titel noch nicht bekannt, 16. August 2025

Folge 8: Titel noch nicht bekannt, 23. August 2025

Folge 9: Titel noch nicht bekannt, 30. August 2025

Folge 10: Titel noch nicht bekannt, 6. September 2025

Folge 11: Titel noch nicht bekannt, 13. September 2025

Folge 12: Titel noch nicht bekannt, 20. September 2025

Handlung von „The Summer Hikaru Died“: Worum geht es?

In einem abgelegenen japanischen Dorf sind die beiden Freunde Yoshiki und Hikaru unzertrennlich. Doch eines Tages verschwindet Hikaru bei einer Wanderung in den Bergen und kehrt nach rund einer Woche zurück – äußerlich unverändert, innerlich allerdings nicht mehr derselbe. Yoshiki stellt schon bald fest, dass der zurückgekehrte Hikaru zwar Erinnerungen, Stimme und Aussehen des ursprünglichen Freunds besitzt, doch in Wahrheit von einem fremdartigen, übernatürlichen Wesen übernommen wurde. Während Yoshiki versucht, mit dieser neuen Realität umzugehen, breitet sich im Dorf eine immer unheimlichere und angespannte Stimmung aus – nicht zuletzt durch das rätselhafte Wesen und seltsame Ereignisse, die sich häufen.

Besetzung von „The Summer Hikaru Died“

Die Sprechrollen in „The Summer Hikaru Died“ sind mit bekannten Stimmen aus der japanischen Anime-Szene besetzt. Die Hauptrollen sprechen Chiaki Kobayashi, bekannt aus „Hells Paradise“, und Shuichiro Umeda, unter anderem bekannt aus „Buddy Daddies“. Hier ein Überblick über die Besetzung der Hauptrollen:

Chiaki Kobayashi als Yoshiki Tsujinaka

Shuichiro Umeda als Hikaru

Chikahiro Kobayashi als Tanaka

Wakana Kowaka als Rie Kurebayashi

Yumiri Hanamori als Asako Yamagishi

Yoshiki Nakajima als Yuta Maki

Shion Wakayama als Yuki Tadokoro

Teaser zu „The Summer Hikaru Died“

Ende 2024 veröffentlichte Netflix den ersten Teaser zur Anime-Serie „The Summer Hikaru Died“. In ruhigen Bildern eines ländlichen Dorfs deutet der Clip erste Brüche in der vermeintlichen Normalität an. Ein zentraler Satz ist „Du bist nicht wirklich Hikaru, oder?“, dieser lässt auf eine verstörende Wendung schließen. Hier ist der offizielle Teaser: