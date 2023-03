"The sweet Taste": Sendetermine, Kandidaten, Übertragung und alle Infos

Auf Sat.1 gab es 2023 die neue Kochshow "The sweet Taste". Wir haben alle Infos rund um Sendetermine, Kandidaten, Übertragung, Wiederholung und Moderatorin für Sie. Wer ist raus? Die Antwort gibt es hier.

Feinschmecker aufgepasst: Sat. 1 hat den zuckersüßen Ableger der Kochshow "The Taste" auf die deutschen Bildschirme zurückgebracht. Auch bei "The sweet Taste" werden einzigartige Löffel aufgetischt, auf welchen sich allerdings ausschließlich Desserts und Süßes aus der Patissierkunst wiederfindet. Egal ob Apfelstrudel, Tiramisu, bunte Obstsalate, Eis oder Mousse au Chocolat: Bei "The sweet Taste" werden den Kandidaten keine Grenze gesetzt. Am Ende jeder Folge werden die Kreationen wie gewohnt von der Jury bewertet.

Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Infos, die Sie rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream, Wiederholung und Moderatoren von "The sweet Taste" wissen müssen.

"The sweet Taste": Start der neuen Kochshow

Die Kochshow "The sweet Taste", in der sich alles um süße Köstlichkeiten und Desserts dreht, startete am Mittwoch, dem 22. Februar 2023 um 20.15 Uhr beim Sender Sat.1.

Das sind die Sendetermine von "The sweet Taste" 2023 auf Sat.1

Der Sender Sat.1 hatte im Rahmen von "The sweet Taste" insgesamt drei Folgen angekündigt. Die Sendetermine für die neue Kochshow wurden jeweils auf Mittwochabend gelegt. Das waren die einzelnen TV-Termine von "The sweet Taste":

Folge 1: Mittwoch, 22. Februar 2023, 20:15 Uhr, Sat.1

Folge 2: Mittwoch, 01. März 2023, 20:15 Uhr, Sat.1

Folge 3: Mittwoch, 08. März 2023, 20:15 Uhr, Sat.1

Übertragung von "The sweet Taste" im TV und Stream

Genau wie " The Taste" fand die Übertragung vom Ableger "The sweet Taste" im Free-TV beim Sender Sat. 1 statt. Dort gab es die Kochshow ab dem 22. Februar 2023 für drei Wochen immer mittwochs um 20.15 Uhr zu sehen.

Sie haben keinen Fernseher parat oder möchten "The sweet Taste" lieber gleich über das Smartphone oder Laptop in der Küche schauen? Kein Problem! "The Sweet Taste" kann zeitgleich zur TV-Ausstrahlung kostenlos über die den Sat.1-Livestream oder den ebenfalls kostenfreien Streaming-Dienst Joyn abgerufen werden.

Kandidaten bei "The sweet Taste": Wer ist raus?

Am Anfang der Show hatten die Kochprofis die Möglichkeit sich jeweils zwei Hobbyköche und Hobbyköchinnen für ihre Küchen zu suchen. Diese Kandidaten haben es in die Teams geschafft:

Anna und Steve im Team von Alexander Herrmann

Alexander und Anne im Team von Tim Raue

Margit und Charlotte im Team von Alex Kumptner

Vita und Julia im Team von Frank Rosin

Für welche Kandidatinnen und Kandidaten hat es nicht für die nächste Folge gereicht? Wer ist raus? Die Antwort gibt es hier:

Folge 1: Vita

Folge 2: Steve und Charlotte

Folge 3: Alexander, Anna, Margit und Julia

Wer hat "The sweet Taste" 2023 gewonnen?

Die diesejährige Gewinnerin ist Anne.

Gibt es eine Wiederholung von "The sweet Taste" 2023?

Sollten Sie zu den TV-Terminen am Mittwochabend keine Zeit gehabt haben, stellt Ihnen Sat.1 verschiedene Optionen zur Verfügung, um "The sweet Taste" zu einem späteren Zeitpunkt sowohl im TV, als auch im Stream zu schauen.

Das sind die Termine, an denen Sie "The Sweet Taste" als Wiederholung im TV sehen können:

Folge 1: Donnerstag, 23. Februar 2023, 00:40 Uhr, Sat.1

Folge 1: Samstag, 25. Februar 2023, 20:15 Uhr, sixx

Folge 2: Donnerstag, 02. März 2023, 00:30 Uhr, Sat.1

Folge 2: Samstag, 04. März 2023, 20:15 Uhr, sixx

Folge 3: Donnerstag, 09. März 2023, 00:30 Uhr, Sat.1

Folge 3: Samstag, 11. März 2023, 20:15 Uhr, sixx

Natürlich stehen die ganzen Folgen von "The sweet Taste" auch online im Stream für Sie parat. Um die einzelnen Episoden nach der Ausstrahlung abzurufen, können Sie die kostenlosen Angebote der Sat.1-Mediathek und Joyn nutzen.

"The sweet Taste" auf Sat.1: Das sind Jury und Moderatorin der neuen Kochshow

Die süßen Löffel werden bei "The sweet Taste" von Hobby-, als auch von Profiköchen vorbereitet. Um herauszufinden, welche Kandidaten die leckersten und außergewöhnlichsten Desserts kreieren, hat Sat.1 für die Kochshow die vier Profiköche Frank Rosin, Alexander Herrmann, Tim Raue und Alexander Kumptner gewinnen können. Die Moderation von "The Sweet Taste" übernimmt Model und Moderatorin Angelina Kirsch.