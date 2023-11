"The Taste" 2023: Wer ist raus nach Folge 3?

Wer ist raus bei "The Taste" 2023? Im Oktober 2023 startete die neue Staffel der Koch-Show auf Sat.1. Hier erfahren Sie, wer in der Folge vom 8.11.23 ausschied.

Die Suche nach dem besten Kochtalent Deutschlands geht weiter. " The Taste" ist zurück, und abermals können sich Kandidaten in der Show ihre Kochkünste unter Beweis stellen. Die Sendetermine der 12. Staffel von "The Taste" starteten am 25. Oktober 2023 auf Sat.1. Am 8. November wurde die jüngste Episode ausgestrahlt. Hier erfahren Sie, welcher Kandidat die Sendung in der gestrigen Ausgabe von "The Taste" verlassen musste.

"The Taste" 2023: Wer ist raus am 8.11.23?

Heval Dogan (Team Blau von Frank Rosin) musste "The Taste" am 8. November 2023 verlassen. Gleich zu Beginn gab es eine Überraschung: Im Teamkochen mussten nicht die Kandidat:innen, sondern die Coaches selbst einen Löffel zum Thema "zurück in die Schule" kreieren. Das Team mit dem besten Löffel durfte sich aufatmen: Sie waren sicher in der nächsten Sendung. Der Coach hingegen, der den schlechtesten Löffel servierte, brachte sein Team in Gefahr, denn das komplette Team musste anschließend im Entscheidungkochen antreten.

Coach Tim Raue fiel mit seiner "Mathematik" leider durch: Der Löffel mit Ravioli, Venusmuschel, Paprika und Zucchini erhielt die schlechteste Bewertung. Sein gesamtes Team musste folglich ins Entscheidungskochen. Da Heval als Mitglied von Team Blau im Solokochen für sein typisch italienisches Gericht einen roten Stern erhielt, landete er gleich doppelt im Entscheidungskochen.

Die dritte Aufgabe bestand darin, ein ultimatives Kinder-Lieblingsessen zu kreieren. Hevals Löffel, bestehend aus einer Kalbsfrikadelle, Kartoffel, Ketchup und Mayonnaise, konnte am wenigsten überzeugen, weshalb der Koch aus der Sendung ausschied.

Auch Kea konnte mit ihren Spätzle mit Kalb, Erbse und Karotte nicht wirklich punkten. Als Zweitschlechteste hätte sie "The Taste" ebenfalls verlassen - eigentlich. Dann folgte jedoch die nächste große Überraschung: Alexander Herrmann nutzte seinen Kandidat:innen-Joker und buzzerte. Kea hatte Glück, ist nun nicht mehr Mitglied von Team Rot, sondern von Team Gelb.

"The Taste" 2023: Wer ist schon raus?

Welche Kandidaten mit dabei waren, ihren Platz in einem der Teams aber nicht behaupten konnten:

Mariia Galchenko (Team Rot)

Jakob Essler (Team Gelb)

Heval Dogan (Team Blau)

Welche Kandidaten sind bei "The Taste" 2023 weiter mit dabei?

Folgende Kandidaten können weiterhin bei "The Taste" 2023 ihr Können unter Beweis stellen:

Team Gelb:

Dennis Börner

Pia Hautzer

Diego Duarte

Kea Bründl

Team Grün:

Michi Schurr

Vishi Parameswaran

Benni Özgöz

Mona Hiermaier

Team Blau:

Hannes Maltzan

Kathrin Kotzybik

Daniel Schymkowitz

Team Rot:

Nina Meyer

Mary Anne Penaloza Villafuerte

"The Taste" 2023: Die Folgen im Free-TV und Stream anschauen

Staffel 12 ist sowohl auf dem Privatsender Sat.1, als auch beim Streaming-Dienst Joyn zu sehen. Neben der TV-Ausstrahlung vom 25. Oktober bis zum 20. Dezember um 20.15 Uhr können Sie die Sendung auch über Joyn im Stream ansehen.

Wann läuft die nächste Folge von "The Taste"?

Die nächste Folge (Episode 4) von "The Taste" 2023 wird am Mittwoch, dem 15. November 2023, ab 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.